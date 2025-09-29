▲
물새알은 교육 중 갯벌에 나갈 때면 한 줄로 들어간다. 갯벌이 훼손되는 걸 최소화하기 위해서다.물새알 제공
"우리는 갯벌에 들어갈 때 한 줄로 갑니다. 흩어져서 들어가면 갯벌을 밟는 면적이 많아지니까요. 처음엔 굳이 들어가서 갯벌을 훼손할 필요가 있나. 쌍안경 같은 걸로 봐도 되지 않느냐는 의견도 있었습니다. 그럼에도 갯벌 생명들과 직접 조우하는 과정들이 더 큰 감동을 주기 때문에 갯벌에 들어는 가되 훼손을 최소화하자는 걸로 뜻을 모았습니다."
'교육한다고 자연을 훼손하지 말자'는 원칙 외에 물새알이 생태환경교육을 바라보는 독특한 시각이 있다. 바로 "생태환경이 모두의 소유인 공공재인 만큼 생태환경교육 역시 개인의 지불 능력에 따라 수혜 받는 대상이 제한되면 안 된다"는 입장이다. 그래서 물새알에서 하는 프로그램들은 참가비가 무료이거나 매우 저렴하다. 이를 위해 관련 기관들에게 숱하게 프로젝트 제안서를 쓰고, 행사 때마다 경비를 줄이기 위해 인맥을 총동원한다.
"물론 자연에 대한 이용료를 내게 해야 자연의 소중함을 더 잘 알 수 있다는 의견도 있습니다. 일면 타당하다고 생각하지만 그럼에도 불구하고 '누구나 언제든지 쉽고 자유롭게 생태환경 교육을 받을 수 있는 기회가 제공돼야 한다. 그러기 위해 국가가 책임지고 생태환경교육 예산을 충분히 확보해야 한다'는 입장입니다."
강화형해양생태관광 인프라구축사업(해양환경공단), 강화도 생태평화지도 만들기(초록열매), 문화재생사업 운영(국가유산청), 두루미환영행사 및 시민모니터링 사업(EAAFP) 등등 그동안 물새알이 진행한 다양한 생태 프로그램들은 이러한 기조 속에 이루어졌다.
일본과 한국의 어린이를 이어준 저어새
비양도에서 여 대표를 만난 지 한 달여 뒤인 6월 22일, 강화도에서 그를 다시 만났다. 그날은 물새알의 대표 사업 중 하나인 '어린이 저어새 수호대'의 올해 마지막 활동 날이었다. 물속에 주걱모양인 부리를 넣어 좌우로 저으면서 먹이를 찾는다고 저어새로 불리는 이 새는 천연기념물이자 멸종위기종이다. 전 세계에 7000여 마리밖에 남지 않았는데 봄부터 가을까지 강화도에 머물면서 번식을 한다. 물새알은 저어새에 대해 공부하고 관찰, 모니터링하는 어린이 저어새 수호대 프로그램을 7년째 운영해 오고 있다.
특히 올해는 일본 환경단체인 Team SPOON(팀 스푼)과 함께 국제 어린이 교류회 형식을 취했다. 저어새의 플라이웨이(이동 경로)에 사는 아이들이 온라인으로 만나 각 지역의 자연과 문화를 공유하고 저어새를 통해 친구가 되는 시간을 보냈다. 한국의 강화도와 일본의 후쿠오카와 오키나와, 야쓰시로에서 20명의 어린이들이 참여했다. 작년 겨울과 올해 봄 후쿠오카와 오키나와 아이들이 각 지역의 습지를 소개한 데 이어 6월 22일엔 강화도 아이들이 소개하는 날이었다. 이를 위해 팀 스푼에서 네 명의 활동가가 강화까지 날아왔다.