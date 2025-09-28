▲
2024년 9월 11일 이종배 국민의힘 의원이 서울 여의 국회 본회의에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 한덕수 국무총리에게 질의하고 있다.유성호
1957년 5월 충북 충주에서 태어났다. 주덕초·충주중·청주고를 거쳐 고려대 행정학과를 졸업했다. 1979년 23회 행정고시에 합격해 공직생활에 발을 디뎠다. 충북도청 총무과장·기획담당관을 거쳐 30대 음성군수를 지냈다. 1995년 지방자치제 실시 전 재임한 마지막 관선 군수다. 이후 행정자치부 자치행정과 과장, 청주시 부시장, 충북도 행정부지사 등을 지냈다. 2011년 8월, 행정안전부 제2차관을 마지막으로 공직에서 물러났다.
2011년 10·26 보궐선거 때 한나라당 후보로 영입돼 충주시장으로 당선됐다. 임기를 마치지 않고 사퇴했다. 2014년 7·30 충주 국회의원 보궐선거에 출마하기 위해서였다. 이때부터 22대 총선까지 내리 승리하면서 4선 중진에 올랐다.
국정농단 사태로 전직 대통령 박근혜가 탄핵된 뒤 반기문 전 유엔사무총장 지지를 선언하면서 탈당할 것을 검토했지만 결과적으론 새누리당(현 국민의힘)에 잔류했다.
2016년 12월, 경대수·박덕흠 의원과 미국을 방문해 반 전 총장을 면담하고 '공산당만 아니면 따라가겠다'고 한 바 있다. 당시 그와 동행했던 경대수 전 의원은 <TV조선>과 한 인터뷰에서 "'앞으로 (대선에) 나오신다면 저희들은 정치 운명을 걸고 공산당만 아니면 따라가겠다'고 하자 반 총장이 웃으면서 '고맙다, 감사하다'고 답했다"라고 말했다. 이 의원은 그 즈음 기자들을 만나 "현재 대통령 탄핵 등 국가가 위기 상황에 놓였다. 이 난국을 슬기롭게 해결할 수 있는 인물은 반 전 총장밖에 없다"라고 했다.
2025년 6월, 김민석 국무총리 후보자 인사청문특별위원회 위원장으로 선임됐다. 김 후보자를 향해 "과거 미 문화원 사건 배후조종자로 실형 선고를 받았고, 이로 인해 미국 비자 발급이 거부됐다는 점에 대해 해명했던데, 확실하게 얘기해 달라. 반미주의자냐"라고 물었다.
김 후보자는 "현 국민의힘 함운경 서울 마포을 당협위원장이 미 문화원 안에 들어가 점거했고 자신은 학생회장으로서 밖에 있었다"라며 "함 위원장이 '그건 반미가 아니라 광주민주화운동 문제를 제기한 것'이라 답한 언론 기사를 봤다"라고 답했다.
다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)
12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)
6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.
8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.
가
강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)
나
나경원(서울 동작구을)
바
박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)
사
서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)
아
안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)
자
장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)
차
최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)
하
한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)
