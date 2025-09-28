이종배 의원 페이스북 갈무리

이종배 국민의힘 의원(강조박스)이 같은 당 윤상현, 박덕흠 의원 등과 함께 2024년 2월 22일 청주에서 열린 탄핵 반대 집회에 참석한 모습.이 의원은 자신의 정치적 자산으로 중도 확장성을 꼽았지만 12·3 내란 이후 보여준 행보는 그렇지 않았다. 한동훈 당시 당대표의 '조속한 대통령 직무집행 정지' 입장에는 중진으로서 반대를 표했다. 그의 지역사무실 앞에는 "내란공범 이종배 민주주의는 죽었다", "시민을 버린 당신이 부끄럽습니다"라고 적힌 근조화환이 배달됐다.윤석열 탄핵소추안 가결 후인 2024년 12월 15일 페이스북에 "또 다시 국민 여러분께 아픈 역사를 겪게 해드려 송구스럽게 생각한다"라고 적었다. 이어 "법과 원칙에 따라, 공정한 재판 결과가 도출될 것으로 생각한다"라면서 "여당 중진의원으로 책임감을 갖고 민생 안정과 경제회복을 최우선으로 삼아 빈틈없이 민생을 살피겠다"라고 밝혔다. "다음부터는 충주에서 안 보였으면 합니다 낙선운동에 앞장서겠습니다", "정상적으로 상식적으로 삽시다" 등의 댓글이 달렸다.2025년 2월 22일, 손현보 부산세계로교회 목사와 전한길 강사가 주도하는 세이브코리아가 청주에서 연 탄핵 반대 집회에 참석했다. "우리 국민의힘이 비상계엄 사태와 탄핵 정국으로 인해 내부적으로 다소 흔들리고 있지만, 거센 폭풍우 속에서도 점차 단합이 이뤄지고 있고 국민들께서도 우리 당에 공감을 표시해 주고 계십니다"라고 적었다.2월 26일 방송된 KBS청주1라디오 <지용수의 투데이 충북>과 한 인터뷰에서는 "최근 우리 당과 민주당의 지지율이 뒤집히는 여론조사가 연이어 나오고 있는데, 저는 국민들께서 민주당의 의회 독재에 분노하고 계신 것으로 해석한다"라고 했다. 그러면서 "저는 탄핵 반대 입장으로서 기각될 것을 희망하고 또 그렇게 기대하고 있다"라고 밝혔다.