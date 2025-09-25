기사를 스크랩했습니다.
우익단체 창립자 찰리 커크의 지난 1월 연설 모습AFP/연합뉴스

지난 10일 미국의 청년 극우 활동가 찰리 커크가 사망했다. 그는 미국 유타주의 대학교에서 공개 강연 도중 총을 맞았고 즉시 숨을 거두었다. 사실 나는 사망 소식과 함께 그의 존재를 알게 되었다. 그는 혐오와 극단주의를 선동했다. 성소수자, 비(非)백인, 무슬림 등이 주로 목표물이 되었다. 여성에 대해서도 마찬가지여서 임신 중단에 반대했고, 심지어 성범죄로 인해 임신을 한 경우에도 임신 중단을 해선 안 된다는 주장도 했다. 또한 총기 규제에 반대했다. 물론 이 문제에 대해선 여러 합리적인 의견이 있을 수 있겠으나, 문제는 찰리 커크가 총기 범죄로 인한 사망을 '자유를 위해 치를 만한 대가'라고 묘사했다는 것이다.

미국 마가(MAGA, 미국을 다시 위대하게) 진영에서 찰리 커크는 대학 캠퍼스 내에 보수주의를 확산시킨 입지전적인 인물로 추대받고 있다. 실제로 그는 도널드 트럼프 미국 대통령의 재선에 혁혁한 공을 세웠다고 평가받기도 한다. 하지만 한국인인 내게 찰리 커크는 혐오를 일삼는 무수한 백인 남자들 중 하나에 불과했다. 들어봐야 영양가도 없고 기분만 나쁜 이야기들, 그리고 다른 혐오자들의 것과 차이가 없는 천편일률적인 주장들.

찰리 커크의 죽음, 충격적이긴 하지만

나는 오히려 찰리 커크의 사망 이후에야 본격적으로 그의 화려한 언행을 만났다. 팟캐스트 진행자로 활동하며 쌓은 말솜씨 덕인지 발언의 극단성이 다른 극우 정치인을 가볍게 압도할 수준이었다.


찰리 커크 사망 당시 정치 성향을 막론하고 다수의 미국인들이 충격을 표했다. 북미에 거주 중인 지인들 중 꽤 많은 이들이 소셜 미디어를 통해 "어떤 정치적 입장을 가지고 있든 이런 일을 당해선 안 된다"는 식의 메시지를 남겼다. 이해할 수 있었다. 총기 범죄와 정치 테러는 미국에 사는 사람에겐 너무나 생생한 자기 일이니까. 아무리 죽은 사람이 극단적 혐오주의자일지라도 체감하는 감정적 파고는 강렬할 수밖에 없다.

하지만 북미에 살지도 않고 그곳의 정치적 상황에서도 멀리 떨어져 있는 한국인으로서 나는 찰리 커크의 죽음에 대해 그렇게 강한 감정이 들진 않았다. 물론 사람이 대낮에 많은 관중들이 보는 가운데 저격을 당했다는 뉴스는 충격적이었으나, 그건 죽은 사람이 찰리 커크여서는 아니었다. 부고 앞에서 드는 최소한의 인간적인 안타까움은 있었지만, 거기까지였다.

한국인들의 찰리 커크 애도... 대체 왜?

19일 오전 서울대학교 캠퍼스 내에 찰리 커크 추모 공간이 마련돼있다. 해당 추모 공간은 서울대에 설립된 극우 성향 단체 트루스포럼이 지난 16일부터 조성했다.정초하

그런데 뜬금없이 한국인들이 찰리 커크를 언급하기 시작했다. 그의 생전 행적을 건조하게 돌아보고 평가하는 것도 아니다. 추모하고 애도한다는 이야기였다. 물론 미국인에 대해 그런 감정이 드는 게 불가능한 건 아니다. 특히 대중문화계의 유명 인사들의 경우 그들의 활동을 지켜보며 자연스럽게 친밀함과 유대감을 쌓는 게 가능하다. 그들의 존재가 특별해진다. 그래서 한국에서 벌어진 사건·사건 보도는 무심하게 지켜보다가도, 외국 연예인의 죽음에 눈물을 쏟는 건 전혀 모순적이거나 비인간적인 행동이 아니다. 원래 애도와 추모의 감정이란 그런 것이다.

하지만 찰리 커크는 친밀함과 유대감을 쌓을 여지가 별로 없는 정치인이었고, 미국 정치에 관심이 별로 없다면 존재도 몰랐을 가능성이 높다. 하다못해 그가 진영을 넘어서 보편적인 가치에 투신한 사람이라면, 존경심에 말미암은 추모의 감정이라도 들 텐데 그런 것도 아니었다.

몇몇 연예인들이 찰리 커크를 추모하는 메시지를 올렸다가 사람들의 비판을 받고 글을 내리거나 혹은 항변하는 사건이 있었다. 의아한 일이었다. 그런 글을 올린 이들 대부분은 찰리 커크의 팟캐스트조차 찾아 듣지 않았을 것이다(물론 들었다고 하면 그건 그거대로 이상한 일이다). 한 사람의 남편이자 아버지 혹은 한 명의 인간으로서 찰리 커크를 추모했다고 하지만, 세상에 그런 사람은 너무 많다. 심지어 '미국인'과 '정치 테러 희생자'로 범위를 좁혀도 꽤 많다. '한 명의 인간'은 그렇게 특별한 조건은 아니다.

앞서 언급했듯이 단지 인간이 죽었다는 이유만으로 애도와 추모의 감정이 들진 않는다. 대체로 어떤 식으로든 나에게 특별하고 친밀감과 유대감이 있는 사람에게 그런 감정이 발생한다. 그렇다면 찰리 커크를 추모했던 연예인들에게, 그는 다른 이들보다 무엇이 특별했을까. 정말로 궁금해서 묻는 것이다.

추모 집회에 나온 이들에게 묻고 싶다

한편으로 찰리 커크를 위한 추모 공간이 생기고 그를 기리는 집회도 열렸다고 한다. 행동이 보다 적극적이어서 그런지 앞서 언급한 연예인들에 비해 이들의 동기는 비교적 명확히 보였다.

가령 서울대 캠퍼스에 찰리 커크 추모 공간을 마련한 트루스포럼은 "하나님을 사랑하고 말씀과 자유의 가치를 지키기 위해 목숨 다해 싸웠던 그의 열정과 헌신, 믿음과 사랑의 삶에 경의를 표한다"라고 소셜 미디어를 통해 언급했다. 찰리 커크의 정치 행적 중 어떤 부분을 저렇게 묘사할 수 있을지 의문이다. 다만 이들이 찰리 커크의 삶이 그러했다 믿고 여기에 깊은 인상을 받았다면, 추모와 애도의 마음이 드는 것도 가능하겠다 싶었다. 그 마음이 무척 기이하게 느껴지는 것과 별개로.

찰리 커크의 죽음을 둘러싼 일련의 사태를 놓고 누군가는 추모를 할 자유도 없냐고 그랬다고 한다. 그럴 자유는 당연히 있다. 하지만 논쟁의 중심에 서 있는 사람에 대해 애도를 표한다면 ,누군가 여기에 말을 얹을 자유가 있다는 점도 알아야 한다. 질문할 자유가 있다는 것도. 당장 인터넷에 찰리 커크를 검색하면 그가 생전에 한 화려한 어록들을 감상할 수 있다. 여기에는 비(非)백인과 이민자, 외국인을 향한 편견과 혐오와 조롱과 비하로 가득 찬 말들도 포함된다. 이러니 참을 수 없는 질문이 계속 떠오르는 것이다. 찰리 커크를요? 왜요? 진심이세요?

마지막으로 붙이는 사족. 찰리 커크 추모 집회에 간 사람들은 그곳에서 "우리가 찰리 커크다"라는 피켓을 들었다고 한다. 전하려는 메시지가 무엇인지는 알겠다. 하지만 찰리 커크의 언행을 돌아보았을 때, 백인도 미국인도 아닌 한 무리의 동양인들이 모여 "우리는 너야"라고 외치는 걸 그가 마주한다면 무슨 생각을 할까. 스스로 질문해 보았으면 좋겠다.
신필규의 아직도 적응 중
