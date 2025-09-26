기사를 스크랩했습니다.
12월 7일 윤석열 대통령 탄핵안 표결 무산을 두고 월스트리트저널은 "국가보다 정당을 중시하는 길을 선택한 최악의 결과"라고 평가했습니다. 하지만 친윤계 윤상현 의원은 "1년 후에는 다 찍어준다"는 말로 표결 불참에 따른 정치적 영향 가능성을 일축합니다. <오마이뉴스>는 12.7탄핵 보이콧에 가담한 105인의 면면을 독자와 함께 기록으로 남기고자 합니다.[편집자말]
00:00 국민의힘은 비상대책위원회와 선거관리위원회를 열었다. 김문수 후보 선출 취소 및 대통령 후보 재선출 안건을 의결했다.

02:30 이양수 당 선거관리위원장은 국민의힘 홈페이지에 '대선 후보 등록 신청 공고'를 냈다. 당일 오전 3시부터 오전 4시까지 1시간만 후보 신청을 받았다. 후보 신청을 하려면 총 32개의 서류를 내야 했다.

03:20 한덕수 후보가 국민의힘 입당서류와 함께 32개 서류를 모두 제출하며 후보 등록을 마쳤다. 유일한 후보 등록자였다.

04:40 비대위는 한 후보를 '국민의힘 대선 후보자'로 등록하는 안건을 의결했고 통과시켰다.

김문수 당시 국민의힘 대선 후보가 "야밤의 정치 쿠데타"라 명명한, 5월 10일 새벽 5시간의 기록이다. 김문수-한덕수 단일화에 진척이 없자 발생한 일이었다. 국민의힘 의원들도 격앙됐다.

이에 이양수 국민의힘 선거관리위원장 겸 사무총장(강원 속초시인제군고성군양양군, 3선)은 당일 오전 8시께, 의원 단체 대화방에 정치평론가의 글을 공유했다고 한다. KBS가 입수해 단독 보도한 단체 대화방 내용은 다음과 같다.

지난 대선에서 후보 교체를 주도했다는 의혹으로 윤리위원회에 넘겨진 이양수 국민의힘 의원이 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다.유성호

이양수 : "왜, 굳이 새벽에 이렇게 군사작전 하듯이 했어야 했는가. 바로 김문수 후보가 10일 선관위에 후보 등록을 하겠다고 밝혔기 때문입니다. (중략) 김문수 후보가 당무 우선권을 발동해 비대위원장, 사무총장 등을 지명하게 됩니다. 이러다가는 국민의힘이 전광훈 목사, 자유통일당에 통째로 잡아먹힐 것이라는 공포가 상당했던 것입니다." (정치평론가 윤주진 페이스북 글)

박정훈 : 공천장도 발급 안 했고 대표 직인도 없는데 무슨 수로 김문수 후보가 후보 등록을 10일에 한다는 겁니까. 공천장은 후보등록 필수 첨부서류 아닙니까?

배현진 : 새벽 군사작전. 그 어느 날 분위기와 비슷한 것은 알겠으나 이 글을 올리신 취지는 납득이 안 되는군요. (중략) 임시기구인 비대위의 월권과 당규 위반에 대한 의원들의 심각한 염려와 문제 제기를 가벼이 여기지 마시고 부디 다시 논의해 우리 정당의 절차적 민주주의를 붙잡아주십시오. 쪽팔림은 12월 한 번이면 족합니다.

정성국 : 이양수 총장님! 총장님 입맛에 맞는 정치평론가의 글을 여기서 읽을 이유는 없습니다.

반발에도 불구하고 당 지도부는 오전 10시 모든 당원을 상대로 '한덕수로 대통령 후보를 변경하는 것에 찬성하는지'를 묻는 자동응답전화(ARS) 투표를 시작했다. 비대위는 그 날 오후 당원투표 결과를 공개했다. '교체 반대' 의견이 더 많았다. 오후 11시 15분 비대위는 김 후보 대통령 후보 자격 회복을 의결했다. 24시간도 지나지 않아 '대선 후보 강제 교체 시도'가 마무리됐다.

7월, 국민의힘 당무감사위는 이 일을 주도한 권영세 당시 비상대책위원장과 이양수 사무총장에 '당원권 정지 3년'의 중징계를 의결했다. 그러나, 9월 당 윤리위원회는 이들을 징계하지 않기로 했다. 징계위원회에도 회부하지 않았는데 그 이유가, "둘이서 한 게 아니고 비대위원회, 그 다음 당내 국회의원들의 토론을 거쳐서 '이렇게 하자'고 해서 결론을 내서 나간 것"이라며 "자기 자리에서 어쩔 수 없이 이런 일을 맡은 것"이라고 했다.

국민의힘 중앙윤리위원회 위원장이 9월 11일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리위원회 직후 가진 기자회견에서 21대 '대선후보 교체 시도'로 회부된 권영세·이양수 의원을 징계 하지 않기로 한 윤리위 결정을 발표하고 있다.연합뉴스

물론 그 사이, 이양수 의원은 자당 대선 후보를 위해 선거운동에 매진했다. 단일화 논의가 공회전하자 "대쪽 김문수를 권모술수 김문수로 만든 것은 그를 둘러싼 간신 모리배들 때문이라고 믿고 싶다"(5월 9일 페이스북)던 이 의원은, 김 후보가 최종 후보로 확정된 후 "몸에 좋은 물, 김문수 후보 우리의 보약입니다"(5월 27일, 페이스북에 올린 선거유세 영상)라고 외쳤다.

다음은 헌법 수호 의무가 있는 이양수 의원의 12·3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.

2024년

12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 불참했다.


12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.

12월 10일 : 12·3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.

12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.

2025년

1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가하지 않았다.

2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.

3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.

3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름 올리지 않았다.

6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.

7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

[프로필] "부처님 눈엔 부처님만" 설파... "이재명 구세주인 양 행세"

1967년 강원도 속초시에서 태어났다. 속초에서 초중고를 나와 고려대학교 불어불문학과를 졸업했다. 1998년 송훈석 전 의원 보좌관으로 정치에 몸담았고 2010년까지 보좌관직을 이어갔다. 2012년 당시 박근혜 대통령 후보 중앙선거대책위원회 조직본부 기획실장으로 활동했고, 2013년에 청와대 대통령비서실 정무수석비서관실 행정관, 2014년 새누리당 수석부대변인을 지냈다.

2016년 20대 국회의원 선거에서 새누리당 공천을 받아, 강원도 속초시고성군양양군 선거구에 출마해 당선됐다. 2020년 재선, 2024년 3선에 성공했다. 평소 "소통과 섬김의 정치를 하겠다(2017년 9월, 2020년 4월 언론인터뷰)"고 공언해왔다. 2023년 11월, 국민의힘이 여당이던 시절 민주당을 향해 '불안돈목(佛眼豚目)'의 자세를 조언하기도 했다. 그는 MBN 방송에 출연해 "부처님의 눈으로 보면 다 부처님처럼 보이고 돼지의 눈으로 보면 다 돼지처럼 보인다는 얘기가 있다"라며 "민주당 의원님들 요즘 막말하고 계신분들, 부처님의 눈으로 세상을 바라봐주시면 좋겠다"고 말했다.

5월 31일, 이양수 국민의힘 의원(왼쪽)이 자신의 페이스북에 올린 김문수 당시 대선 후보와의 유세 현장 사진.이양수 의원 페이스북 갈무리

국민의힘 현역 의원 중 처음으로 윤석열 지지 선언 "끝까지 응원"

사실 그는 2021년 7월, "끝까지 응원하겠다"라며 윤석열에 대한 공개 지지를 선언한 국민의힘 내 첫 번째 현역 의원이기도 하다. 당시는 윤석열이 국민의힘에 입당하기도 전이다. 이후 2021년 11월 윤석열 선대위는 이 의원을 수석대변인으로 임명했다. 이후 여러 논평을 발표했는데 '꼬꼬명시리즈 1탄'이 그 중 하나다. 꼬꼬명은 '꼬리에 꼬리를 무는 이재명 이야기'의 준말인데 후속, 2탄은 나오지 않았다.

"이재명 후보의 진짜 모습은 다음과 같습니다. '박근혜 존경한다 했더니 진짜 존경하는 줄 알더라. (중략) 깨끗하게 살았다 했더니 진짜 깨끗하게 산 줄 알더라. 이재명은 합니다 했더니 진짜 하는 줄 알더라.' 이름은 진짜 맞나요?'" (2021년 12월 8일자 논평)

이는 당시 이재명 더불어민주당 대선 후보가 "존경하는 박근혜 전 대통령께서도 대통령하다 힘드실 때 대구 서문시장을 갔다는 거 아닌가"라고 말하고 4일 후, "말이라는 것은 맥락이 있다. '존경하는 박근혜 대통령'이라고 했더니 진짜 존경하는 줄 알더라"라고 밝힌 것을 비판한 것이다.

'대선 후보 강제 교체 시도' 전까지 당 사무총장을 지냈다. 당시 그는 다음과 같은 '말말말'을 남겼다.

"'새로운 세상'을 외치는 이재명 대표의 수사는 대중 선동의 전형을 보여줍니다. 자신을 '당의 아버지', '신의 사제'로 부르게 하면서 마치 구세주인 양 행세하는 모습은 독선적 권위주의의 모습일 뿐입니다." (1월 30일, 원내대책회의 발언 중)

"민주당 이재명 대표의 교섭단체 대표연설을 들으니, 우리당 인재영입 1호로 이재명 대표를 모셔야겠다는 생각이 들 정도였습니다. 연설내용이 우리 당과 정부에서 추진 중인 내용을 반복한 것에 불과하기 때문입니다. (중략) 이재명 대표는 쥐만 잘 잡으면 된다는 '흑묘백묘론'을 거론했습니다. 급하니까 쥐가 고양이 소리를 냅니다. 국민을 바보로 아는 겁니다." (2월 10일, 페이스북)

[12.7 탄핵박제 105인 시리즈 전체 기사 보기(https://omn.kr/2bxjc)]

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)

12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.



강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)



나경원(서울 동작구을)



박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)



서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)



안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)



장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)



최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)



한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)
12.7 탄핵박제 105인
