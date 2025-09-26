연합뉴스

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 불참했다.





12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12·3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가하지 않았다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름 올리지 않았다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

국민의힘 중앙윤리위원회 위원장이 9월 11일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리위원회 직후 가진 기자회견에서 21대 '대선후보 교체 시도'로 회부된 권영세·이양수 의원을 징계 하지 않기로 한 윤리위 결정을 발표하고 있다.물론 그 사이, 이양수 의원은 자당 대선 후보를 위해 선거운동에 매진했다. 단일화 논의가 공회전하자 "대쪽 김문수를 권모술수 김문수로 만든 것은 그를 둘러싼 간신 모리배들 때문이라고 믿고 싶다"(5월 9일 페이스북)던 이 의원은, 김 후보가 최종 후보로 확정된 후 "몸에 좋은 물, 김문수 후보 우리의 보약입니다"(5월 27일, 페이스북에 올린 선거유세 영상)라고 외쳤다.다음은 헌법 수호 의무가 있는 이양수 의원의 12·3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.1967년 강원도 속초시에서 태어났다. 속초에서 초중고를 나와 고려대학교 불어불문학과를 졸업했다. 1998년 송훈석 전 의원 보좌관으로 정치에 몸담았고 2010년까지 보좌관직을 이어갔다. 2012년 당시 박근혜 대통령 후보 중앙선거대책위원회 조직본부 기획실장으로 활동했고, 2013년에 청와대 대통령비서실 정무수석비서관실 행정관, 2014년 새누리당 수석부대변인을 지냈다.2016년 20대 국회의원 선거에서 새누리당 공천을 받아, 강원도 속초시고성군양양군 선거구에 출마해 당선됐다. 2020년 재선, 2024년 3선에 성공했다. 평소 "소통과 섬김의 정치를 하겠다(2017년 9월, 2020년 4월 언론인터뷰)"고 공언해왔다. 2023년 11월, 국민의힘이 여당이던 시절 민주당을 향해 '불안돈목(佛眼豚目)'의 자세를 조언하기도 했다. 그는 MBN 방송에 출연해 "부처님의 눈으로 보면 다 부처님처럼 보이고 돼지의 눈으로 보면 다 돼지처럼 보인다는 얘기가 있다"라며 "민주당 의원님들 요즘 막말하고 계신분들, 부처님의 눈으로 세상을 바라봐주시면 좋겠다"고 말했다.