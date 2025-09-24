▲
김건희 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 '건진법사 게이트'와 관련해 지난 7월 18일 오전 경기도 가평군 통일교 천정궁에 대한 압수수색을 시작한 모습. 통일교 청년 신도들이 천정궁 입구에서 기도와 노래를 하고 있다.권우성
이 같은 양국 상황은 통일교가 두 나라에 정착할 때의 초기 상황을 떠올리게 한다. 그 시절에 벌어진 일들이 지금 사태와 무관치 않다.
통일교가 양국에 뿌리를 내린 최대 원동력은 동아시아 냉전정책에 대한 적극적 편승이다. 통일교 학교인 선문대학교의 양편승 교수는 <신종교연구> 2011년 제25집에 실린 '한국전쟁이 신종교 형성에 미친 영향에 대한 연구'에서 "한국전쟁이라는 민족적 수난을 통하여 통일교의 교리체계가 형성되는 과정에서 메시아 대망 신앙과 천년왕국신앙이 민족주의 정서와 결합되는 특징이 나타났다"라고 말한다.
그런 뒤 "통일교가 전개하는 주요 활동들이 승공(반공)활동, 남북통일운동, 평화운동, 유엔갱신운동, 초종교·초국가운동 등이었음은 이를 반증하고 있다"라고 설명한다. 한국전쟁 이후 통일교의 한국 정착 과정에서 반공운동 같은 정치 캠페인이 큰 역할을 했음을 보여주는 서술이다.
통일교는 반공이념을 매개로 특히 박정희 정권과 유착했다. 박 정권에 대한 분석 보고서인 미국 하원의 <프레이저 보고서>는 정권 2인자인 김종필이 통일교 박보희가 관리하는 한국문화자유재단을 통해 반공이념 전파에 필요한 정치자금을 조달했다고 말한다.
1978년에 나온 이 보고서는 통일교의 일본 정착에도 반공이념이 크게 작용했다고 설명한다. "반공주의라는 이름 아래 문선명의 추종자들은 일본의 강력한 우익 인사인 사사카와 료이치 같은 사람을 지지하고, 드러내놓고 선거 캠페인에 참여"했다고 보고서는 말한다.
아베 신조의 외조부인 기시 노부스케 전 총리도 결정적 역할을 했다. 통일교를 소개하는 초인류 네트워크(www.chojin.com
) 사이트에는 1973년 11월 23일 통일교 본부에서 문선명·한학자 부부 사이에 기시 노부스케가 서 있는 사진이 실려 있다. 이 사이트에는 기시 노부스케와 문선명이 악수하는 사진
도 게시돼 있다.
기시 노부스케가 통일교와 유착한 시점은 반공노선 강화를 위해 미일안전보장조약(1951)을 미일상호협력안보조약(1960)으로 업그레이드시키던 때였다. 1991년 1월 29일자 <한겨레> 7면은 "당시 일본은 미-일 안보조약 체결 후 극우와 좌파 사이의 대립과 충돌로 살벌한 분위기를 이루고 있었는데, 기시 당시 수상과 사사카와는 좌파 학생운동에 대항하는 우파 학생조직에 열을 올리고 있었다"라며 "반공제일주의인 통일교의 대학생 조직인 원리연구회는 바로 안성맞춤의 조직이었다"고 말한다.
통일교는 한·일 양국의 반공정권과 제휴하는 방식으로 교세를 확장시켰다. 지금 두 나라에서 벌어지는 현상은 통일교가 그런 방식을 탈피하지 못했음을 보여준다. 일본에서 통일교 해산 재판이 진행되고 한국에서 한학자 총재가 구속된 지금 상황은 반공세력과 제휴하는 그간의 교세확장 방식에 기인한다. 통일교와 손잡았던 양국 반공세력이 아베 피격과 윤석열 내란으로 위기에 내몰리면서 통일교의 방식도 한계에 직면하고 있다.
