공동취재사진

김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넸다는 의혹을 받는 한학자 통일교 총재가 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다.12·3내란을 계기로 윤석열·김건희·국민의힘과 통일교(세계평화통일가정연합)의 유착관계가 드러나고, 급기야 한학자 통일교 총재가 청탁금지법 위반 및 정치자금법 위반 등의 혐의로 23일 구속됐다. 한일 양국의 통일교가 똑같이 위기를 겪는 상황에서 일어난 일이다.2022년 7월 8일의 아베 신조 피격을 계기로 일본 통일교는 국민적 반감에 직면했다. 아베를 죽인 야마가미 데쓰야가 통일교에 대한 어머니의 고액 헌금 때문에 가정파탄을 겪고 원한을 품었으며, 통일교와 아베의 관련성을 이유로 아베를 살해한 사실이 드러난 결과다. 이로 인해 자민당과 통일교의 정교유착이 부각되고 국민적 분노가 터져 나왔다.피격 한 달 뒤인 8월 10일, 국민 여론에 떠밀린 기시다 후미오 당시 총리는 통일교에 대한 엄정 대처를 지시했다. 1년 4개월 뒤에 드러난 사실은 기시다 총리가 이런 지시를 내릴 처지가 아니었다는 점이다.2023년 12월 4일, <아사히신문>에서 기시다와 통일교의 연관설이 제기됐다. 이 신문은 2019년 10월 4일 당시 자민당 정무조사회장(정책위 의장)인 기시다와 전 미국 하원의원인 뉴트 깅그리치가 면담하는 자리에 통일교 유관단체인 천주평화연합(UPF)의 마이클 젠킨스 인터내셔널 회장과 가지쿠리 마사요시 일본지부 의장이 동석한 사실을 폭로했다.천주평화연합은 통일교 유관단체로 불리지만, 사실상 분신이나 다름없다. 2005년에 이 단체를 만든 주역은 문선명·한학자 부부다. 이런 단체의 핵심 지도자 두 명과 만남을 가졌으니, 통일교와 무관한 듯이 행동했던 기시다의 표리부동성이 비판을 받지 않을 수 없었다.다음날 <아사히신문>은 좀 더 강한 증거를 제시했다. 위의 네 사람이 미소를 띠며 함께 찍은 기념사진과 네 사람이 대화를 나누는 사진이 그것이다. 사진이 찍힌 곳은 자민당 본부다. 현직 총리가 집권당 간부 시절에 집권당 건물에서 찍은 사진이 공개됐으니 자민당과 통일교의 정교유착 이미지는 더욱 강해질 수밖에 없었다.