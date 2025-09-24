기사를 스크랩했습니다.
25.09.24
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 21일 애리조나주 글렌데일의 스테이트 팜 스타디움에서 열린 보수 활동가 찰리 커크의 추모식 무대에서 연설하고 있다.

지난 21일, 애리조나주 글렌데일 스테이트팜 스타디움. 수만 명이 보수 활동가 찰리 커크의 추모식에 모였다. 찬양팀이 이끄는 기독교 음악이 몇 시간 동안 울려 퍼졌고, 참석자들은 손을 들어 찬송을 불렀다. 커크의 부인이 남편의 신앙을 증언할 때 곳곳에서 "아멘"이 터져 나왔다. 트럼프 대통령은 방탄유리 뒤에서 그를 "미국 자유의 순교자"로 선언했다. 정부 고위 인사들은 그를 "전사"로 호명했다. 추모식인지 부흥회인지 구분이 되지 않았다.

더 놀라운 것은 이 행사가 사실상 국가 의전으로 치러졌다는 점이다. 부통령과 각료들이 전면 좌석을 채웠고, 공항 수준의 보안 검색이 실시됐다. 한 민간인의 죽음에 국가 권력이 총동원된 것이다. 종교 의식과 정치 연설, 국가 의전과 교회 예배가 하나로 뒤섞인 이 광경은 미국 정교분리 원칙의 완전한 붕괴를 보여준다.


정교분리는 왜 민주주의의 전제조건일까? 유럽은 수백 년 종교전쟁의 피를 대가로 이를 배웠다. 정치와 종교가 결합하면 타협은 사라지고 극단만 남는다. 미국이 1791년 수정헌법 제1조에서 정교 분리를 헌법 원칙으로 못박은 이유다. 그러나 지난 40 여 년간 미국은 스스로 이 벽을 허물었다. 한국도 비슷한 징후를 보이고 있다. 정치와 종교가 분리되지 않을 때 어떤 일이 발생하는지 역사의 준엄한 경고를 되돌아봐야 할 때다.

피의 대가로 얻은 유럽의 정교분리

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 21일 미국 애리조나주 글렌데일의 스테이트 팜 스타디움에서 열린 보수 활동가 찰리 커크의 공개 추모식에서 연설하고 있다.

유럽의 정교분리는 수백 년 종교전쟁의 산물이었다. 중세 내내 최종 권위를 둘러싼 교황과 세속 군주의 갈등이 누적되었고, 16세기 종교개혁으로 충돌이 전면화됐다. 루터파·칼뱅파·영국 국교회와 로마 가톨릭의 대립 속에 프랑스 위그노 전쟁(1562~1598)과 네덜란드 독립전쟁(1568~1648) 같은 대규모 무력 충돌이 이어졌다.

가장 파괴적이었던 30년 전쟁(1618~1648)은 신성로마제국, 특히 독일 지역 인구를 대략 30% 줄였다는 기록을 남겼다. 상대를 종교적 적으로 규정한 절대주의가 협상을 가로막은 결과였고, 이를 끝낸 베스트팔렌 조약(1648)의 핵심은 각 영주의 종교 선택권과 관용의 제도화, 그리고 신학이 아닌 세속 주권의 확인이었다. 여기서 "신앙은 개인과 공동체의 문제, 국가는 세속 규칙으로 운영"한다는 근대의 바닥 규칙이 굳어졌다.

이 변화는 곧 국가 구조의 재편으로 이어졌다. 국가는 특정 종교의 도구가 아니라 중립적 제도로 기능해야 했고, 군사·재정·사법·관료제가 세속적 합의 위에서 작동했다. 17~18세기 재정군사국가의 상비군·관료제·국채 시스템은 종교적 정통성보다 세속적 신뢰를 기반으로 구축됐다.

이후 각국은 다른 경로로 정교분리를 제도화했다. 프랑스는 혁명(1789)과 정교분리법(1905)으로 공적 영역의 종교 상징을 배제했고, 독일은 교회세를 유지하되 정치 개입을 제한했다. 영국은 국교회가 남아 있어도 실질 권력은 의회에 집중됐고, 스칸디나비아는 형식적 국교회 아래서도 생활세계가 세속화됐다. 일례로, 스웨덴은 2000년까지 루터교가 국교였으나 실제 정기 신자는 극소수였다.

접근은 달라도 목표는 같았다. 국가의 종교적 중립성을 확보해 민주정치의 조건을 마련하는 것이다. 종교적 진리 주장은 절대적이지만 민주적 결정은 상대적이고 가역적이며, 51대 49 표결과 평화적 정권교체, 정당 간 절충은 정치의 잠정성을 인정할 때만 가능하다. 유럽의 경험은 법치, 기본권, 의회주의가 모두 정교분리라는 제도적 전제를 필요로 했음을 보여준다.

백인 복음주의와 공화당의 위험한 40년 동맹

지난 21일, 미국 애리조나주 글렌데일의 스테이트 팜 스타디움에서 보수 운동가 찰리 커크를 추모하는 한 남성의 뒷모습.

미국도 건국 초기부터 유럽의 종교전쟁이 남긴 교훈을 인식하고 있었다. 이에 따라 1791년 비준된 수정헌법 제1조는 "의회는 국교를 설립하거나 종교의 자유로운 행사를 금지하는 법률을 제정할 수 없다"고 명시했고, 이런 정교분리 원칙은 약 200년간 미국 정치의 기본 틀로 유지됐다.

전환점은 1973년 연방대법원의 낙태 합법화 판결이었다. 복음주의 교회들이 조직적으로 반발했고, 1979년 '도덕적 다수'라는 정치단체가 만들어졌다. 이들은 1980년 레이건을 지원했고, 레이건은 학교 기도 부활과 낙태 반대 등 종교적 가치를 정책에 반영했다. 백인 복음주의와 공화당의 40년 동맹이 시작된 것이다.

부시 행정부(2001~2009)는 종교와 정치의 결합을 더욱 강고하게 제도화했다. 부시는 알코올 중독 극복을 신앙과 연결시켜 설명했고, 백악관에서 정기 성경공부를 주최했다. 연방 판사 임명 시 낙태 반대가 핵심 기준이 됐고, 학교에서 진화론과 창조론을 함께 가르치라는 압력이 증가했다.

트럼프 정부는 레이건-부시로 이어진 백인 복음주의 동맹의 정점이었다. 세 번의 결혼과 카지노 사업 경력에도 불구하고, 트럼프는 기독교인들이 박해받고 있다는 서사로 2016년 '백인 복음주의' 유권자의 81%를 득표(출구조사 결과)했다. 이는 부시의 78%를 넘어선 수치다. 1기 행정부는 보수 대법관 3명을 임명해 낙태권을 폐기시켰고, 2기 행정부는 이 동맹을 더욱 공고히 하고 있다. 40년에 걸친 종교의 정치 침투가 이제는 되돌릴 수 없는 구조로 치닫고 있는 것이다.

백인 복음주의자는 인구의 14%로 감소 추세지만, 네 가지 메커니즘으로 미국 정치를 좌우한다.

첫째, 압도적 투표율이다. 백인 복음주의자의 투표율은 75%로 전국 평균 60%를 크게 웃돈다.

둘째, 지리적 이점이다. 이들이 밀집한 남부 작은 주들이 상원에서 과대 대표된다. 인구 58만의 와이오밍과 3950만의 캘리포니아가 똑같이 상원의원 2명을 갖는다. 와이오밍 주민 1명의 상원 대표성이 캘리포니아 주민보다 68배 높은 셈이다.

셋째, 경선 장악이다. 참여율 20~30%의 공화당 경선에서 교회 네트워크가 사실상 후보를 가른다. 2010년대 이후 낙태 반대가 사실상 공화당 후보의 최소 요건이 됐고, 온건파 연패로 당 전체가 백인 복음주의에 포획됐다. 이제 공화당이 그들을 동원하는 게 아니라, 그들이 공화당의 의제와 후보 선정을 실질 통제하는 구조가 굳어졌다.

넷째, 기반은 전국 약 32만 개 교회 네트워크다. 주일 예배·성경공부가 정치 메시지의 통로가 되고, 선거철엔 조직이 유권자 동원 체계로 전환된다. 교회의 직접 선거운동은 제한되지만 이슈 표명·'가치 투표' 독려는 허용돼 실질적 동원이 가능하고, 보수 기독교 단체들은 면세 비영리 조직을 통해 자금도 조달한다.

결과는 미국 사회 전반의 우경화였다. 대법원은 공립학교 기도, 종교적 근무 거부, 종교 학교 세금 지원을 모두 허용했다. 플로리다는 초등학교 성 정체성 교육을 금지했고, 2023년에만 4천여 종의 도서가 학교에서 퇴출됐다.

지난 21일 찰리 커크 추모식은 이러한 변화가 어디까지 왔는지 상징적으로 보여줬다. 트럼프가 민간인을 위해 국가 조기를 게양하고 순교자로 추모하는 국가 행사를 연 것이다. 정치 집회와 종교 부흥회의 경계가 모호해진 이 광경은, 헌법에 명시된 정교분리 원칙이 현실에서는 크게 약화되고 있음을 시사한다.

정교분리 없이 민주주의 없다

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2020년 6월 1일 백악관 건너편 세인트존스교회 앞에서 성경을 들고 있는 모습.

정교분리는 민주주의의 전제다. 종교가 정치를 지배하면 타협이 사라지고, 51대 49의 결과도 평화적 정권교체도 불가능해진다. 유럽이 베스트팔렌 조약으로 정교분리를 택한 후에야 의회, 선거, 법치가 가능했던 이유다.

미국은 40여 년간 이 원칙을 역행했다. 인구 14%의 백인 복음주의자가 높은 투표율과 교회 네트워크로 공화당을 장악했다. 물론 이는 진보세력의 성장에 대한 반작용이기도 하지만, 결과적으로 정치가 종교화되는 악순환이 가속화됐다. 찰리 커크를 순교자로 추모하는 국가 행사는 이 변화의 정점이다. 선거 불복, 정치 폭력 증가, 내전 우려까지 나오는 것은 정치가 종교화된 필연적 결과다.

한국도 이 위험한 궤적을 따라왔다. 한국 개신교계 대형교회들이 정치 집회를 주최하고, 보수정당에 집단적으로 가입해 그 정당의 의사결정과 정책, 후보를 사실상 좌지우지하는 상황에 이르렀다. 보수진영에서 온건 보수가 설 자리를 잃고, 극단적 주장이 주류가 된 이유이기도 하다.

12.3 비상계엄 내란은 이 과정의 극단적 귀결이었다. 이 비극을 반복하지 않으려면 정교분리의 제도적 방화벽이 시급하다. 종교 자금의 정치 유입을 차단하고, 조직적 정치 개입을 규제해야 한다. 정교분리는 선택이 아니라 민주주의 생존의 문제다. 정치가 타협의 영역이 아니라 선과 악의 싸움이 될 때, 12.3 내란 사태는 언제든 반복될 수 있다.
