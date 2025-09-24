AFP/연합뉴스

지난 21일, 미국 애리조나주 글렌데일의 스테이트 팜 스타디움에서 보수 운동가 찰리 커크를 추모하는 한 남성의 뒷모습.미국도 건국 초기부터 유럽의 종교전쟁이 남긴 교훈을 인식하고 있었다. 이에 따라 1791년 비준된 수정헌법 제1조는 "의회는 국교를 설립하거나 종교의 자유로운 행사를 금지하는 법률을 제정할 수 없다"고 명시했고, 이런 정교분리 원칙은 약 200년간 미국 정치의 기본 틀로 유지됐다.전환점은 1973년 연방대법원의 낙태 합법화 판결이었다. 복음주의 교회들이 조직적으로 반발했고, 1979년 '도덕적 다수'라는 정치단체가 만들어졌다. 이들은 1980년 레이건을 지원했고, 레이건은 학교 기도 부활과 낙태 반대 등 종교적 가치를 정책에 반영했다. 백인 복음주의와 공화당의 40년 동맹이 시작된 것이다.부시 행정부(2001~2009)는 종교와 정치의 결합을 더욱 강고하게 제도화했다. 부시는 알코올 중독 극복을 신앙과 연결시켜 설명했고, 백악관에서 정기 성경공부를 주최했다. 연방 판사 임명 시 낙태 반대가 핵심 기준이 됐고, 학교에서 진화론과 창조론을 함께 가르치라는 압력이 증가했다.트럼프 정부는 레이건-부시로 이어진 백인 복음주의 동맹의 정점이었다. 세 번의 결혼과 카지노 사업 경력에도 불구하고, 트럼프는 기독교인들이 박해받고 있다는 서사로 2016년 '백인 복음주의' 유권자의 81%를 득표(출구조사 결과)했다. 이는 부시의 78%를 넘어선 수치다. 1기 행정부는 보수 대법관 3명을 임명해 낙태권을 폐기시켰고, 2기 행정부는 이 동맹을 더욱 공고히 하고 있다. 40년에 걸친 종교의 정치 침투가 이제는 되돌릴 수 없는 구조로 치닫고 있는 것이다.백인 복음주의자는 인구의 14%로 감소 추세지만, 네 가지 메커니즘으로 미국 정치를 좌우한다.첫째, 압도적 투표율이다. 백인 복음주의자의 투표율은 75%로 전국 평균 60%를 크게 웃돈다.둘째, 지리적 이점이다. 이들이 밀집한 남부 작은 주들이 상원에서 과대 대표된다. 인구 58만의 와이오밍과 3950만의 캘리포니아가 똑같이 상원의원 2명을 갖는다. 와이오밍 주민 1명의 상원 대표성이 캘리포니아 주민보다 68배 높은 셈이다.셋째, 경선 장악이다. 참여율 20~30%의 공화당 경선에서 교회 네트워크가 사실상 후보를 가른다. 2010년대 이후 낙태 반대가 사실상 공화당 후보의 최소 요건이 됐고, 온건파 연패로 당 전체가 백인 복음주의에 포획됐다. 이제 공화당이 그들을 동원하는 게 아니라, 그들이 공화당의 의제와 후보 선정을 실질 통제하는 구조가 굳어졌다.넷째, 기반은 전국 약 32만 개 교회 네트워크다. 주일 예배·성경공부가 정치 메시지의 통로가 되고, 선거철엔 조직이 유권자 동원 체계로 전환된다. 교회의 직접 선거운동은 제한되지만 이슈 표명·'가치 투표' 독려는 허용돼 실질적 동원이 가능하고, 보수 기독교 단체들은 면세 비영리 조직을 통해 자금도 조달한다.결과는 미국 사회 전반의 우경화였다. 대법원은 공립학교 기도, 종교적 근무 거부, 종교 학교 세금 지원을 모두 허용했다. 플로리다는 초등학교 성 정체성 교육을 금지했고, 2023년에만 4천여 종의 도서가 학교에서 퇴출됐다.지난 21일 찰리 커크 추모식은 이러한 변화가 어디까지 왔는지 상징적으로 보여줬다. 트럼프가 민간인을 위해 국가 조기를 게양하고 순교자로 추모하는 국가 행사를 연 것이다. 정치 집회와 종교 부흥회의 경계가 모호해진 이 광경은, 헌법에 명시된 정교분리 원칙이 현실에서는 크게 약화되고 있음을 시사한다.