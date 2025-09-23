▲
지난 7월 23일, 기초생활보장제도 신청의 핵심 요건인 기준 중위소득 현실화를 요구하는 기자회견이 열렸다.빈곤철폐를위한사회연대 제공
대통령은 정부가 복지급여 지급을 결정하면 대상자는 자동으로 정해지는데, 왜 굳이 신청 절차가 필요한가라는 의문을 제기했다. 이는 매우 중요한 문제 제기이지만, 실제로는 복지급여의 대상자는 '자동으로 정해지지 않는다.'
정부는 복지급여 수급 자격 요건을 설정할 뿐이고, 실제로 누가 그 요건에 해당하는지는 별도의 행정 절차를 통해 확인해야 한다. 복지제도는 단순히 요건을 설정한다고 바로 작동하는 것이 아니라, 국민 중 어떤 사람이 그 요건을 충족하는지 파악될 때 비로소 작동한다. 따라서 대통령은 '요건 설정'과 '요건 해당 여부'를 섞어 발언한 것이며, 이 둘은 근본적으로 다른 사안이다. 또한 제도에 따라 '요건 설정'과 '해당 여부'의 관계는 서로 달리 나타날 수 있다.
예컨대, 아동수당과 같은 보편복지제도는 대상자 요건에 누가 해당되는지를 판단하는 것이 비교적 간단하다. 아동수당은 8세 미만의 자녀가 있으면 소득이나 재산에 관계없이 지급되므로 자산조사가 필요 없고 8세 미만 자녀가 몇 명 있는지만 확인하면 된다. 대상자 요건도 간단하고 요건 해당 여부의 판단도 매우 쉽다. 보편복지제도는 대개 이런 속성을 공유한다.
그래서 아동수당은 병원에서의 자동출생신고 등 약간의 제도 보완만 하면 자동지급제를 실시하는 데 큰 어려움이 없을 것이다. 실제로 노르웨이의 아동수당과 캐나다의 기초연금은 행정데이터와 연계된 개인식별 정보를 활용해 자동등록을 통해 자동지급이 이루어지고 있다.
사회보험에서도 국민연금이나 건강보험은 큰 어려움 없이 자동지급제를 실시할 수 있을 것이다. 기여금 납부이력(국민연금과 건강보험)과 연금수급연령 도달 여부(국민연금) 등만 확인하면 요건 충족 여부를 곧바로 확인할 수 있어 자동지급제를 실시할 수 있다.
하지만 같은 사회보험이라도 노인장기요양보험과 산재보험, 고용보험은 요건 충족 여부를 판단하는데 있어, 기여금 납부이력 확인 외에 요양등급, 산재판정, 실업인정 등 추가절차가 필요하다. 이들 제도는 국민연금이나 건강보험에 비해 요건설정과 요건 충족 판단 간 간극이 좀 더 크다. 제도보완이 좀 더 필요하긴 하지만 자동지급제로의 전환은 충분히 가능해 보인다.
기초생활보장제도는 신청해야 작동
요건 설정과 요건 충족 판단 사이의 간극이 매우 큰 복지제도의 대표적 사례는 국민기초생활보장제도와 같은 공공부조다. 공공부조는 '가난한 사람만 선별하여 그들에게만 급여를 제공하는' 전형적인 선별복지제도로, 단순히 우리나라 인구의 10%가 빈곤층이라는 사실을 아는 것만으로는 작동하지 않는다. 구체적으로 어디에 사는 누가 그 10%에 해당하는지를 특정해야만 작동한다. 그 과정에서 가장 핵심적인 요건은 '가난함'이며, 요건 충족 여부 판단은 자산조사를 통해 누가 가난한지를 선별하는 방식으로 이루어진다.
문제는 국가가 공공부조대상 요건 충족 여부를 판단하기 위해 모든 국민의 소득과 재산을 상시적으로 조사할 수 없다는 것이다. 이런 이유로 공공부조는 어느 국가에서나 급여혜택을 받고자 하는 사람이 신청하도록 한다. 이 점에서 공공부조의 신청주의는 그 제도가 작동하도록 하는 기폭제다. 또 신청주의는 공공부조에 따르는 낙인을 조금이라도 줄이고 권리의식을 심어주려는 의도도 있어, 무조건 부정적으로만 봐서는 안 된다.
물론 공공부조에는 불가피하게 낙인이 수반된다. 그러나 이 낙인은 단순히 신청 절차 때문이 아니라, 신청자가 스스로 빈곤을 증명해야 하는 과정에서 발생한다. 그런데, 가난을 증명하는 과정이 항상 낙인을 초래하는 것은 아니다. 예컨대 장학금 수혜자 선정 과정에서도 소득 증명을 요구하지만, 그것이 공공부조만큼의 낙인을 만들어내지는 않는다. 결국 낙인은 복지급여 대상자가 스스로 그 취약함을 입증하는 과정에서 발생하는 것이다.
낙인은 약자증명을 위한 책임을 신청자에게 부과하는 관료주의가 만연할 때 더 커진다. 관료주의 사회에서는 대상자 요건을 매우 복잡하고 까다롭게 설정하는 경향이 있다. 나아가 복지를 낭비로 간주하고 시장 중심의 해결을 선호하거나, 복지수급자를 잠재적 부정수급자로 의심하는 사회일수록 공공부조의 요건은 더욱 까다로워지고, 신청 과정에서 신청자에게 과도한 입증 책임이 전가된다. 이런 사회에서는 복지지출 자체를 억제하려는 기조가 강하게 작용하기 때문에, 대상자 요건을 복잡하게 만들고 신청 절차를 어렵게 설계한다. 그 결과 약자 증명의 부담을 신청자 본인이 져야 한다.
우리사회가 보편복지로 패러다임이 전환되었다고 하지만 실제로는 복지 억제 기조가 여전히 강하게 남아있다. 대통령은 이를 '잔인한 신청주의'라고 했지만, 실제 문제의 본질은 따로 있다. 낙인을 내포한 선별복지제도, 빈곤입증책임을 신청자에게 과도하게 지우는 관료주의, 그런 관료주의를 조장하는 복지억제적 기조가 그것이다.
잔인한 것은 '신청주의' 그 자체가 아니라, 복지 지출을 억제하려는 기조가 낳은 '과도한 관료주의'와 그것에 지배된 '선별주의', 즉 '과도한 잔여주의'다. 자동지급제 논의가 정부의 복지 비전이나 제도의 전향적인 개편을 논의하는 공간이 아니라, '재정절감'을 주제로 한 간담회에서 제기되었다는 사실은 우연이 아닌 셈이다.
자동지급제 도입하면 사각지대 해결될까?