빈곤철폐를위한사회연대 제공

동자동 쪽방촌 주민들이 지난 9일 주거 안정화에 대한 기자회견을 하고 있다한국사회와 같이 복지 억제 기조가 남아있는 사회에서는 공공부조를 실제 운영하는 일선 정부조직에 많은 재정을 배정하지 않는다. 그리고 매우 복잡하고 까다로운 대상자 요건을 만들어 공공부조 신청이 어렵다. 또 그런 사회는 공공부조 운영을 담당하는 사회복지공무원들에게 재량을 허용하지도 않는다.정작 매일 가난한 사람들을 만나고 현장을 잘 아는 사회복지공무원들은 온갖 지침과 규정에 의해 재량을 펼치지 못한다. 그래서 사회복지공무원들은 사회복지적 이념을 현장에서 펼치는 '사회복지사'로서의 정체성보다 복잡하기 짝이 없는 지침과 규정에 따라 가난한 사람이 대상요건에 해당하는지를 기계적으로 판단하는 수급자격 판단 공무원으로서의 정체성에 갇힌 채 업무를 하게 된다.신청주의가 문제라고 말하는 사람들은 송파 세 모녀 사건을 자주 거론하지만 송파 세 모녀가 신청을 했다가 탈락한 사실이 있다는 점은 말하지 않는다. 이런 사건의 희생자들 대부분 일생을 살면서 공공부조 신청을 한 번 이상 했지만 탈락했다. 그런 경험으로 인해 죽음에 이를 정도로 힘든 시기에도 신청을 주저하게 된다.신청을 못 하여 혹은 하지 않아서 복지급여를 받지 못하는 상황을 사각지대라고 한다. 그런데 이 사각지대의 원인을 신청주의에서 찾게 되면 선별복지제도가 갖는 특성과 신청주의가 뒤섞이게 된다. 또한 '약자 입증 책임'을 만드는 복지억제적 기조와 관료적 잔여주의가 문제의 핵심에서 비켜나게 된다.신청주의를 문제의 본질이라고 진단하면 이른바 '발굴주의'를 대안으로 내세우게 되고 사각지대의 실제 원인을 놓치게 된다. 정부는 발굴주의를 '찾아가는 복지'와 동일시해, 47종의 정보를 수집·분석하여 사각지대 의심대상자를 온라인 데이터상으로 추출한 후 이 정보를 일선 시·군·구에 내려보내 '찾아가도록' 하고 있다. 이는 마치 정부가 헬리콥터에서 사각지대 정보를 뿌려주는 것과 같은 '헬리콥터 복지행정'이다.사각지대는 '찾아가는 복지'가 안되어 발생하는 것이 아니라 제도적 문제로 인해 발생한다. 까다로운 대상자 요건으로 처음부터 수급대상이 안 될 수도 있고 신청을 했지만 과도한 약자입증책임 부과로 중도에 포기할 수도 있다. 또한 신청 과정에서 모욕적인 대우를 받아 포기하는 경우도 있다. 이는 찾아가는 복지'나 '헬리콥터 복지행정'이 아니라 제도개선으로 접근할 문제들이다.복지지출을 억제하려는 사회는 공공부조를 실제로 운영하는 일선 정부조직에 충분한 재정과 인력을 배정하지 않는다. 대신 지나치게 복잡하고 까다로운 대상자 요건을 만들어 공공부조 신청 자체를 주저하게 만들고, 사회복지공무원들에게는 요건 충족 여부를 판단할 재량조차 허용하지 않는다.우리 사회는 신청주의를 권리보장적 방향으로 발전시키는 데에는 무관심하고 복지지출을 줄이는 데만 집착한다. 그 결과 신청주의는 '과도한 약자 입증 책임 제도'로 변질되고, 문제의 원인을 신청주의 자체에 돌리는 구도가 형성된다. 또한 약자 입증 책임은 그대로 둔 채, 신청주의를 자동지급제로 바꾸자며 정보화 기술로 이를 실현할 수 있다는 주장도 나온다. 그러나 이 과정에서 진짜 문제인 복지억제적 기조와, 그 기조가 낳은 과도한 관료주의적 입증 책임 부과는 논의의 장에서 배제된다.잘못된 질문은 잘못된 해법으로 이어진다. 앞서 언급한 발굴주의가 그 전형이다. 복지억제적 기조는 공공부조 예산을 축소하고, 현장에 필요한 사회복지공무원 인력 배치를 가로막는다. 본래 '찾아가는 복지'란 충분한 예산과 인력을 보장해 사회복지공무원이 권리보장적 신청주의를 발전시켜 가난한 사람들의 '끈'과 '연줄'로 기능하는 데 있다. 그러나 재정과 재량을 허용하지 않는 사회에서는 찾아가는 복지가 발굴주의로 축소·왜곡되고, 오프라인 전달체계가 아닌 온라인 데이터 행정으로 대체된다. 그 끝판왕이 바로 '헬리콥터 복지행정'이다.복지억제적 기조 속에서 까다롭고 복잡한 대상자 요건과 과도한 입증 부담은 그대로 둔 채, 일각에서 제기하는 것처럼 'AI 기반 자동지급제' 등을 대안으로 내세울 경우 문제를 더 악화시킬 수 있다. AI는 자동성을 표방하지만 실제로는 여전히 인간의 노동에 의존한다. 자동지급제 역시 '자격 있는 수급자를 제대로 선별했는가'를 판정하기 위해서는 인간의 개입이 불가피하다.게다가 자동지급제는 자동탈락제를 전제로 한다. 자동탈락이 발생했을 때 민원을 누가 대응하고 책임은 누가 질 것인가? 이미 헬리콥터식 복지행정은 오탐, 과탐(중복발굴), 미탐(미발굴)이 빈번히 나타났으며, 정탐(제대로 발굴한 경우)조차도 실제 지원으로 이어지지 않는 경우가 많았다(지원 미연계). AI 자동지급제를 도입하면 이러한 오류는 더 늘어날 가능성이 크고, 사회복지공무원의 역할은 인간을 대상으로 한 것이 아니라 데이터 오류를 정리·보완하는 '주석노동(Annotation Labor)'으로 쪼개질 수 있다. 공무원이 AI 개발을 위한 데이터 노동자로 전락할 위험성도 배제할 수 없다.대통령은 신청하지 않아 복지혜택을 받지 못해 죽음에 이르는 경우도 생길 수 있다고 말했다. 하지만 이런 극단적 비극은 아동수당 같은 보편복지에서가 아니라, 기초생활보장제도와 같은 공공부조에서 발생한다. 결국 자동지급제는 보편복지 영역에서는 쉽게 도입할 수 있지만, 위기가구를 지원하는 공공부조에서는 거의 불가능하다. 설령 도입이 된다 해도 막대한 제도 보완이 필요해 애초에 강조된 '재정 절감' 취지와는 거리가 멀어질 수 있다.더 큰 문제는 AI 기반 자동지급제가 실시될 경우, 디지털 접근성이 높은 집단은 쉽게 혜택을 받지만, 디지털 취약계층은 복지에서 소외되는 불평등이 심화될 수 있다. 또한 가장 도움이 절실한 취약계층은 복잡한 신청·심사 절차에 갇히거나 탈락할 수 있다. 따라서 지금 필요한 것은 '신청주의냐, 자동지급이냐'라는 이분법을 넘어 문제의 본질을 찾고 이에 대한 해법을 모색하는 일이다.