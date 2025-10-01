도미솔

"이 책의 아이디어를 준 아들 에두아르에게."

초고속 후다닥 뽀뽀벨기에 작가 에밀 자둘이 쓴 동화책 <초고속 후다닥 뽀뽀> 첫 장에 적힌 글귀다. 이 동화의 주인공은 회사 출퇴근으로 늘 바쁜 아빠 토끼다. 그는 아기 토끼에게 뽀뽀를 한다. 하지만 언제나 '초고속 후다닥'이다. 계란 프라이를 하면서도, 휴대전화를 받으면서도, 신발을 신으면서도 아빠는 늘 급하다.결국 화가 난 아기 토끼는 이렇게 외친다. "오늘 우리 아빠 급행열차는 엄청 많이 늦겠습니다!" 그러고는 아빠에게 뽀뽀를 퍼붓는다.2018년 3쇄가 인쇄된 이 책은 단순한 동화에 그치지 않는다. 사실 내 일상 속 이야기이기도 하다. 아침에는 아빠 얼굴도 못 보고, 저녁엔 "아빠, 또 늦게 와?"가 우리 아들의 단골 멘트다. 동화 속 토끼 가족의 모습이 우리 집 풍경과 크게 다르지 않다.고용노동부에 따르면 2024년 남성 육아휴직 사용률은 처음으로 30%를 넘어섰다. 10년 전보다 무려 9배 늘어난 수치다. 변화가 없는 건 아니다. 하지만 여전히 남성 10명 중 7명은 육아휴직을 쓰지 않는다. 왜일까?인구보건복지협회 보고서(2022)에 따르면, 남성들이 육아휴직을 쓰지 않는 가장 큰 이유는 "직장 분위기"(47.5%)였다. 선배도, 상사도, 동료도 쓰지 않으니 내가 쓰는 게 어색하고 두려운 것이다.육아휴직만의 문제가 아니다. 2024 고용노동부 발표 결과, 근로시간을 줄일 수 있는 '육아기 근로시간 단축' 제도의 여성 사용률은 87.7%, 남성은 고작 12.3%였다. 2017년 이후 거의 변함없는 수치다. 숫자가 말해준다. 아빠들의 육아 참여는 늘고 있지만, 여전히 절대적으로 부족하다.그렇다면 아빠들의 육아 참여는 정말 필요할까? 사실 이 질문 자체가 어색하다. 하지만 많은 사람들이 쉽게 고개를 끄덕이지 못하는 건, 단순하다. 다수가 경험하지 않았기 때문이다.워킹맘은 직접 경험으로 안다. 아이가 아픈 날, 어린이집 하원 시간이 다가올 때, 회사의 회의와 아이의 돌봄이 충돌할 때, 어떻게 선택해야 하는지 매일 부딪히며 배운다. 하지만 워킹대디는 여전히 소수라서, 경험치가 적다. 다수가 안 해봤으니 다수가 모른다.인구보건복지협회 보고서를 보면 워킹대디의 평일 자녀 돌봄 시간은 1~3시간, 주말은 3~5시간에 그쳤다. 맞벌이 가구가 늘면서 공동양육이 절실해지고 있지만, 남성 육아지원 프로그램 인지도는 '전혀 모른다'가 57%였다. 교류하는 워킹대디가 '없다'는 응답도 72%였다.즉, 아빠들의 육아는 '필요성을 알면서도 해본 적 없는 영역'인 셈이다. '안 해서 모르고, 몰라서 더 안 하게 되는' 악순환이 반복되고 있다.