박수근 ‘나무와 두 여인’ 1956년 작과 1962년 작. <우리의 화가 박수근>(시공아트, 1995)을 재촬영 한 것이다.박수근의 또 다른 대표작인 <고목과 여인>에는 아이 업고 서 있는 여성과 머리에 짐을 이고 걷는 여성이 등장한다. 화강암 같은 질감이 돋보이는 이 그림에서는 두 여성 사이에 앙상한 고목이 버티고 서 있다. 고목에는 잎은 없고 가지만 달려 있다. 이 작품에도 배경이 없다. 나무가 있으면 산이 있을 만도 하고 걸어가는 여성이 있으면 길이 나올 만도 하지만, 이 그림에는 나무와 두 여성과 아기밖에 나오지 않는다.다른 작품들도 그렇지만, 박수근의 작품은 거칠면서도 정감이 있다. 한국인들에게 익숙한 장면들을 묘사해서인지 친숙한 느낌이 배어난다. 그는 이런 방식으로 자기 시대 서민들의 모습을 마치 역사 기록물처럼 다음 세대에 전달했다. 그의 그림에는 배경이 거의 없지만, 당대의 시대적 배경만큼은 우리에게 잘 전달된다.조선시대 백자의 원료인 백토의 생산지 중 하나는 양구다. 양구 백토의 생산지는 화강암이 많은 곳이다. <지질학회지> 2016년 제52권 제6호에 실린 김형수·김동우·최돈원의 공동논문 '조선백자의 주 원료로 사용된 강원도 양구 백토의 지질학적 특성'은 "양구백토 산출지는 단층대에 위치하고 있으며, 백토의 모암(母巖)은 선캄브리아시대 석영/흑운모 편암과 쥐라기 흑운모 화강암"이라고 설명한다.박수근의 작품에 대한 해설에서는 "화강암 같은 화폭", "화강암의 질감" 같은 표현이 자주 등장한다. 그의 고향에 화강암이 많은 것과 무관치 않은 일이다. 강원도 양구의 자연환경과 당대 민중의 일상을 한국적 분위기로 융화시킨 것이 박수근의 작품이라고 할 수 있다.박수근의 로망은 장 프랑수아 밀레(1814~1875)였다. '만종'과 '이삭' 등을 남긴 이 프랑스 화가가 그의 롤모델이었다. 농민을 소박하게 묘사한 밀레의 작품들에 반했던 것이다.육군본부가 발행한 <육군 국가방위의 중심군> 2022년 제444호에 실린 이환길 문화칼럼니스트의 칼럼 '서민 곁의 서민화가 박수근'은 "(박수근은) 밀레와 같은 화가가 되게 해달라고 매일 기도"했다고 한 뒤 "농가에서 일하는 아낙네와 나물을 뜯는 소녀들을 그리며 토속과 미감과 정서를 익혔다"고 말한다.2005년도 명지대학교 석사학위논문인 하수봉의 '박수근의 생애와 소묘작품에 대한 연구'에 따르면, 박수근이 밀레의 작품을 처음 접한 것은 12세 때인 1926년이다. 양구공립보통학교 시절에 접한 밀레의 그림은 박수근에게 많은 영향을 끼쳤다. 박수근의 작품들은 표현 기법은 밀레와 다르지만, 그림의 소재는 밀레와 별반 차이가 없다.밀레처럼 자기 시대 대중을 그림에 담겠다는 포부를 품은 소년화가 박수근의 삶은 녹록지 않았다. 제1차 세계대전 발발 5개월 전인 1914년 2월 21일 양구군 정림리에서 출생한 그는 처음에는 유복한 환경에서 성장했지만, 아버지의 광산 사업이 실패한 뒤로는 극빈한 경제적 상태로 내몰렸다. 이 때문에 그의 학업은 1927년에 보통학교 졸업으로 끝났다.그러나 열세 살인 그때부터 그의 인간 승리가 시작됐다. 가족 중 누구도 미술 공부를 도울 수 없는 상황에서 그는 애초의 꿈을 포기하지 않고 그대로 밀고 나갔다. 생계에도 신경을 쓰면서 독학으로 그림을 배우는 고난의 길을 마다하지 않은 것이다.어린 소년의 재능과 열정에 주목한 일본인 교사가 도움을 주기는 했지만, 박수근은 학교 시스템의 도움을 받지 않고 사실상 자기 힘으로 미술 세계를 개척했다. 위의 이환길 칼럼은 "소년 박수근은 홀로 그림 공부에 매진했다"라며 "얼음 낀 개울가에서 빨래를 하고 동생들 먹일 나물과 열매를 채취하러 다니면서 그림의 기초를 다졌다"고 말한다.이런 노력은 18세 때인 1932년에 조선총독부가 주최하는 조선미술전람회(선전)에서 입상하는 결과로 이어졌다. 선전 입상은 1936년과 1937년, 1939~1943년 기간에도 계속됐다.1927년부터 군국주의 노선을 본격화한 일본은 1931년에 만주사변을 도발하고 1937년에 중일전쟁을 일으켰다. 박수근의 선전 입상은 이런 분위기에 편승한 것은 아니다. 그의 출품작은 '봄이 오다', '일하는 여인', '봄', '농가의 여인', '맷돌질하는 여인', '일하는 여인' 등이다. 1936년 입선작인 '일하는 여인'은 1957년에 나온 '절구질하는 여인'과 소재가 같다. 자기가 그리고 싶은 그림을 그려 상을 받았던 것이다.