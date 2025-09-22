기사를 스크랩했습니다.
당시 노상원 수첩 내용 전문을 다룬 2025년 4월 3일 MBC <뉴스데스크> 화면MBC

'계엄 이후 지자체장은 민선으로 하지 않고 육군 전용 임명직으로 바꾸고 진급제도를 적용한다', '3선 개헌, 후계자에게 물려줄 것', '5000~10,000명 정도를 수거한다', '북에 내어줄 걸 내어주고 NLL에서 공격을 유도한다', '중국용역업체를 불러서 좌파들을 죽인다', '수거한 인원을 GOP 상에서 수용시설에 넣고 불을 지르거나 폭파시킨다', '수거 인원을 배를 태워 연평도로 가다가 실미도에서 폭파한다'...

내란죄로 구속되어있는 노상원 전 정보사령관이 운영하던 점집에서 발견된 '노상원 수첩'에 써있는 내용들이다. 가공할 충격적인 내용들이 적혀있어서 이게 진짜인가 싶다가도, 병력 식사 대책, 복장, 휴대전화 사용 제한 등 구체적인 계엄 준비 실무에 관한 메모들을 보면 마냥 허황된 망상을 적어둔 수첩으로 치부하긴 어렵다.


무속인, 롯데리아 회동 등으로 우스꽝스런 이미지를 갖게 된 노상원은 원래 육사 41기 수석 입학생으로 앞길이 탄탄한 장교였다. 정보 병과로 승승장구하며 박근혜 정권 시절 대통령경호실 군사관리관을 역임했던 그는 정보사령관, 777사령관을 거쳐 중장 진급과 정보본부장 보직을 노렸으나 육군정보학교장 재임 중에 여군 교육생을 강제추행해 실형을 선고 받고 군에서 쫓겨났다.

이렇게 불명예스럽게 군문을 떠났던 노상원은 12.3 비상계엄이 모의되기 한참 전부터 상당기간 군대를 움직여 나라를 뒤집어엎을 구상을 갖고 있었던 것으로 보인다. 그는 군에서 쫓겨난 이후로도 군 내 인맥과 라인 형성에 상당한 공을 들였다.

노상원 라인

임태훈 군인권센터 소장은 2일 오전 서울 마포구 군인권센터 사무실에서 '내란관여자 포함시킨 영관급 장교 진급인사 추가 규탄 기자회견'을 열었다. 임 소장은 이날 진급 예정자 명단을 들어보이며 "이 명단이 소령에서 중령으로 진급한 진급 심사 결과를 공표한 것이고 이름을 우리가 가려두었다. 보병 병과서 198명"이라고 밝혔다.유지영

지난 16일, 군인권센터는 기자회견을 통해 노상원이 장기간에 걸쳐 내란에 동원할 목적으로 정보사 휴민트 조직을 장악하려는 공작을 펼쳐왔다는 제보를 공개했다. 이 과정에서 노상원의 회유와 포섭 제의를 지속적으로 거절한 A중령이 지금도 정보사에서 탄압받고 있는 상황도 알려졌다. A중령은 노상원이 정보사령관이던 시절, 그의 비서실장이었다. 우수한 휴민트 자원으로 평가 받던 A중령은 소령 시절 노상원 비서실장으로 발탁되어 성실하게 직무를 수행하며 노상원의 신임을 얻었다.

그러나 직접 겪어보며 노상원이 문제가 많은 사람이라는 것을 알게 되었고, 군인은 본분에만 충실하면 된다는 마음가짐으로 노상원이 정보사령관에서 이임한 뒤로는 점점 거리를 뒀다고 한다. 노상원은 종종 A중령에게 연락해 진급을 미끼로 뒤를 봐주겠다 했지만 A중령은 이 역시 불편하게 여기며 응하지 않았다고도 한다.

주목할 만한 점은 노상원이 A중령을 위시한 정보사 요원들에게 종종 연락하여 식사 자리를 만들어 초대하고, 때때로 정보사 요원들끼리 식사 자리를 갖도록 주선해줬다는 점이다. 마찬가지로 내란죄로 구속되어있는 문상호 전 정보사령관의 경우에도 정보사 참모장 시절 지금 내란죄로 기소되어있는 김봉규 대령과, 비서실장 출신의 A중령, 노상원이 양아들로 삼았다는 부관 출신 B소령을 불러모아놓고 '회장님(노상원)이 한번 만나보라 했다'며 식사를 한 적이 있다 한다.

통상적으로 현역 군인들은 상대가 아무리 장성 출신이라해도 범죄를 저질러 군에서 쫓겨난 사람은 잘 만나려하지 않는다. 소위 '끈 떨어진' 사람을 만나 어울릴 까닭이 없고, 구설수에 휘말릴 수도 있기 때문이다. 게다가 노상원은 장성급인데도 성범죄로 실형을 선고 받은 보기 드문 전력을 갖고 있다. 하지만 노상원은 계속 후배들을 챙기고 인맥을 유지하기 위해 다방면으로 노력했던 것이다.

이미 군에서 쫓겨난 사람이 내부에 라인을 만들기 위해 애를 쓰는 건 모종의 목적이 있지 않고서야 하기 어려운 일이다. 22대 총선 한참 전부터 차곡차곡 메모해 둔 끔찍한 내용의 수첩과 정보사 요원들을 위시한 현역 군인들을 이용해 12.3. 내란을 모의, 준비해온 과정을 볼 때 노상원이 라인 만들기에 공을 들인 목적은 일찍부터 '내란'이었던 것으로 보인다. 실제 노상원이 미리부터 포섭해둔 인원 상당수가 계엄 준비 국면에서 중요한 역할을 수행했다.

걸림돌 쳐내기

한편으로 라인 만들기에 공을 들이면서도, 다른 한편으론 걸림돌이 될 법한 인원들을 집요하게 정보사 조직에서 쳐내기 위해 노력한 점도 노상원의 12.3. 내란 구상이 하루 이틀에 이루어진 일은 아니라는 점을 방증한다. 대표적인 케이스가 휴민트 부대인 100여단장이었던 박민우 준장과 앞서 얘기한 A중령이다.

군인권센터, 내란관여자 포함시킨 영관급 장교 진급인사 규탄군인권센터 임태훈 소장이 1일 오전 서울 마포구 군인권센터 사무실에서 열린 '내란관여자 포함시킨 영관급 장교 진급인사 규탄 기자회견'에서 "국민주권정부의 첫 군 인사가 내란 관여자들에게 놀아나선 안된다"며 규탄 기자회견문을 발표하고 있다.이정민

정보사 군무원의 블랙요원 명단 유출 사건과 관련해 문상호 정보사령관과 갈등을 빚던 박민우 준장은 2024년 6월 정보사에서 방출되었다. 그런데 여인형 전 방첩사령관이 검찰에 출석해 내란죄로 수사를 받을 때 남긴 진술에 따르면 이 시기에 노상원이 여인형 방첩사령관에게 박 준장의 비위 사실을 제보했다고 한다. 휴민트를 통솔하는 100여단장을 내란에 앞서 자기 사람으로 갈아 끼우려 했던 것이다. 실제 박 준장을 밀어낸 뒤 공석이 된 100여단장 자리를 미끼로 김봉규 정보사 중앙신문단장과 정성욱 100여단 2사업단장을 내란으로 끌어들인 것 역시 검찰 조사에서 확인된 내용이다.

노상원의 회유에 말려들지 않았던 A중령 역시 마찬가지로 휴민트에서 방출 수순을 밟았다. A중령은 노상원의 만남 제안에 뜨뜻미지근한 반응을 보인 뒤로 2023년 4월 경부터 조직 내에서 상관에게 괴롭힘을 당하고 임무 수행이 불가능한 지경에 이르렀다. 그러면서도 노상원은 한편으로 김봉규 대령 등을 통해 A중령에게 만남 제안을 계속 전해왔다고 한다. 화전양면술을 쓴 것이다.

군인권센터에 따르면, 계속 A중령이 노상원과의 만남에 응하지 않자 2024년 8월 정보사는 내부 규정까지 불법적인 내용으로 바꿔가며 A중령을 휴민트 보직에서 밀어내버렸다. 육군규정에 의해 부여되는 휴민트 특기 부호를 정보사령관이 사실상 아무 때나 임의로 해제하고 조직에서 쫓아낼 수 있는 규정을 만들고, 규정 개정 8일만에 A중령을 비휴민트 보직으로 쫓아낸 것이다.

정보사를 손발로 만들기 위한 노상원의 공작은 상당기간 집요하게 이뤄졌다. 이미 오래전부터 2024년 12월 3일과 같은 날을 준비하고 있었던 셈이다. 문제는 이러한 '노상원 라인'이 아직도 정보사 내에서 암약하고 있다는 점이다. 최근 국방부가 발표한 중령 진급 예정자 명단 중 정보 전문 특기(휴민트) 진급자 대부분은 노상원의 지시에 따라 문상호와 정성욱, 김봉규가 직접 선발한 소령들이다.

여전히 내란범이 승승장구하는 정보사, 국방부

100여단 소속의 박OO 소령은 중, 소령급 정보사 장교 35명을 선발하라는 명을 받아 '전라도 출신 제외, 사업(공작)을 잘하고 똘똘한 놈들, 특수부대에서 몸이 건장하고 힘 좀 쓰는 인원'이라는 조건에 맞는 정보사 요원을 선발했는데, 군인권센터에 따르면 이 선발 조건 역시 노상원의 지령으로 확인된다. 정보사령부 계획처 소속의 이OO 소령은 상관인 고동희 계획처장과 함께, 100여단 소속 권OO 소령은 상관인 사업단장에게 보고 없이 부대를 이탈하여 내란에 가담한 것으로 확인된다. 정보사 휴민트 조직은 폐쇄성이 강한 조직 특성 상 진급예정자를 선발할 때 육군본부에서 진행하는 진급 심의는 요식행위에 불과하고, 대부분 정보사에서 건의한 대로 선발한다. 결국 휴민트 요원들에 대한 인사권이 여전히 노상원의 영향력 하에서 내란에 가담한 자들의 손에 놓여있다는 사실이 훤히 드러난 것이다.

문제는 이것 뿐만이 아니다. A중령을 비휴민트 보직으로 밀어낸 정보사는 내란 이후 별 움직임을 보이지 않다가 최근 아예 A중령을 정보사에서 쫓아내기 위한 수순을 밟고 있다. 정보 전문 특기에서 해임할 것을 결정한 뒤, 육군본부에 해임을 건의해둔 상태다. 육군본부는 오는 10월, A중령의 정보 전문 특기 해임을 심의할 예정이다. 노상원의 회유에 응하지 않은 A중령을 포상하기는커녕, 오히려 조직에서 아예 쫓아내려 하는 상황 역시 정보사 휴민트 조직이 '노상원 라인'에 의해 장악되어있다는 증거다.

군 안팎에서 안규백 장관의 군 인사에 대한 우려의 목소리가 크다. 안 장관이 '진급 예정자가 실제 진급하기까지 1년이 걸리기 때문에 그 사이에 특검에 의해 기소되는 등 죄가 밝혀지면 진급을 취소하면 된다'는 입장을 가지고 있다는 이야기도 흘러나온다. 그러나 이는 오산이다. 단순 가담자 몇몇이 진급 예정자에 포함된 문제가 아니다. 여전히 군의 곳곳이 내란에 가담한 자들에게 잠식된 상황이란 점을 직시해야 한다.

특히 폐쇄적인 정보사에서 벌어지는 일련의 상황을 주목할 필요가 있다. 내란에 가담해도 승승장구하고, 내란에 동조해달라는 상관의 회유에 응하지 않았다는 이유로 불이익을 당하는 군대에서 누가 헌법과 법률을 중시하며 복무할 수 있겠는가? 원래 군대에선 법은 멀고 상관은 가깝다. 이 그릇된 풍토를 바로잡자면 작금의 인사부터 바로잡아야 한다.
