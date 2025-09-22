공동취재사진

"12월 12일 날 담화문 발표 내용에 보면 그런 내용이 있지요. 국정원으로부터 보고를 받았는데 충격에 빠졌다, 선관위가 그 정도로 허술함이 많다 이런 내용이지요. 그렇지요? 그래서 저는 대통령의 계엄의 요인 중의 하나가 국정원과 또 중앙선거관리위원회 문제가 같이 있다고 생각을 합니다."

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 기권표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가하지 않았다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.





이종석 국가정보원장과 이성권 국민의힘 정보위 간사(오른쪽)가 4일 서울 여의도 국회에서 정보위원회 전체회의가 열리기 전 위원장실로 향하고 있다.현재 내란 우두머리 혐의로 재판 중인 윤석열은 2024년 12월 12일 발표한 담화문에서 "(국가정보원의 선관위 보안점검 결과) 민주주의 핵심인 선거를 관리하는 전산시스템이 이렇게 엉터리인데, 어떻게 국민들이 선거 결과를 신뢰할 수 있겠냐"며 "그래서 저는 이번에 국방장관에게 선관위 전산시스템을 점검하도록 지시한 것"이라고 주장한 바 있다.이성권 의원은 지난 1월 13일 국회 행정안전위원회 전체회의에서 다음과 같이 이를 언급했다.3월 6일 열린 행안위 전체회의에서는 "선관위의 무능과 또 불리한 내용들을 이렇게 감추는 것 때문에 부정선거론이 확산되고 있다는 생각을 좀 가지고 있다"며 선관위는 최근 2년간 국정원이 파악해 선관위에 통보한 북한발 해킹 사고 8건에 대해 사전에 알지 못하고 있었던 것 아니냐고도 따졌다.이에 선관위 측은 당시 '선관위 정보시스템이 아닌 외부의 일반 상용 메일에 대한 해킹 시도가 있었고 북한에 의한 해킹이란 흔적은 찾지 못했다고 국정원에서도 인정했다'고 반박했다. 하지만 이 의원은 같은 날 사전투표제를 폐지하는 것도 고려하자고 했다. "(자료를 보면) 사전투표를 통해서 투표율 상승을 이끌었다라는 결과가 유추가 안 되는데 들어가는 비용은 본투표보다 더 들어가는 상황"이란 설명이었다.2025년 9월 2일. 국정원이 국회 정보위원회에 특별감사 중간보고를 했다. 이 중 하나가 윤석열이 문제 삼았던 2023년 선관위에 대한 보안점검 부분이었다. 윤석열이 국정원의 보안점검 전부터 부정선거에 대한 근거 없는 확신을 갖고 있었음을 짐작케 하는 내용이었다.정보위 민주당 간사인 박선원 의원에 따르면, 국정원은 북한 해킹이 아닌 부정선거 의혹과 관련해 선관위 보안점검을 했고, 관련해 사실 관계를 윤석열에 보고한 것으로 확인됐다. 또한 김규현 당시 국정원장이 이상민 전 행정안전부 장관을 네 차례 이상 만나서 부정선거 관련성 여부에 대해 선관위를 고발하는 법적조치 등을 협의한 점도 새롭게 드러났다.정보위 국민의힘 간사인 이성권 의원은 이러한 보고 내용에 불신을 표했다. 그는 당시 "국민의힘 의원들은 아주 강한 문제 제기를 했다. 역대 정권이 바뀔 때마다 과거 정권을 비난하고, 또 처분하기 위한 정치적 의도가 숨어 있는가 하는 의구심을 가질 수 없다는 질문과 비판을 했다"고 설명했다.다음은 이 의원의 12.3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.