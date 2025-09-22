미래에셋증권

생애주기수지 추이를 정리한 그래프직관적으로 생각해도 그렇다. 다만 적자전환연령이 2010년 56세에서 2019년 60세로 연장된 것은 주된 일자리 퇴직 이후에도 늦은 나이까지 경제활동을 이어갈 수밖에 없는 한국인의 상황을 보여준다. 실제로 가장 돈을 많이 버는 연령도 늦춰지고 있고, 적자전환연령도 늦춰지고 있다. 즉, 한국인은 더 오래 일해야 생존 가능한 구조에 묶여 있다는 뜻이다.정리하면 이렇게 된다.1. 한국뿐 아니라 전 세계가 전후 수십 년 동안 고도성장을 한 가장 큰 요인은 인구였다2. 여기에 중국이 세계무역기구(WTO)에 포함되면서 2000년대 이후 고도성장이 가능해졌다3. 그런데 한국은 물론 서유럽, 중국까지 인구의 구성비가 바뀌고 있다4. 2050년까지 인구 구성비가 건강한 연두색을 이어가는 나라는 그래도 이민에 호의적이었던 미국이다5. 물론 저 뉴욕타임스의 그래프 역시 미래에 대한 추정이라 도널드 트럼프와 같은 반이민 정책을 고수하는 정치인들이 계속 미국에서 득세한다면 미국의 인구 구성 비율도 어떻게 될지는 모른다6. 한국은 2023년까지도 경제활동인구의 비중이 가장 높았던 나라였다7. 앞으로 한국의 경제활동인구의 비중은 크게 빠르게 꺾일 것이다8. 인구 감소의 추세는 불가역적이다9. 부모로부터 물려받은 자산이 없다면 한국인은 평균 30년 번 뒤 30년을 써야 한다10. 90세에 꼭 사망해야 하고, 자식이나 부모를 부양하지 않는다는 전제다11. 위의 전제는 불가능한 전제다어떻게 해야 하는가? 어떻게 해야 할지 함께 고민하기 전에 우리가 꼭 염두에 둬야 할 다른 요소가 있다. 우리는 그동안 우리가 번 돈(근로소득)으로만 성장했는가? 아니면 빌린 돈(대출)이나 투자를 통해 성장했는가? 중요한 질문이다. 다음 편에서 계속된다.