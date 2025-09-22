▲
<뉴욕타임스> 건물 입구 위에 걸린 <뉴욕타임스> 간판.AP/연합뉴스
2023년 7월 16일 미국의 <뉴욕타임스>는 '거대한 인구 변화가 전세계를 어떻게 재편시킬 것인가'( How a Vast Demographic Shift Will Reshape the World - The New York Times
)란 장문의 기사를 실었다. '거대한 인구 변화' '전 세계', '재편'이라는 단어가 헤드라인을 장식했지만 방대한 리서치를 기반으로 한 이 보도의 주인공은 사실 한국이었다.
내용을 보면 다 그렇게 느낄 수밖에 없다. 지난 수십년동안 전 세계 경제성장을 이끈 주역들은 2차 세계대전 이후의 전후세대, 이른바 베이비부머들이었고 이들이 한창 경제활동을 할 시기에는 나라별 인구 구성이 얼마나 젊었는지, 하지만 현재는 어떤 상황인지, 앞으로의 미래는 인구 변화에 따라 경제 환경이 어떻게 변화할 것인지를 인터랙티브한 그래픽으로 집적해놨다.
뉴욕타임스는 각 나라의 인구 비중을 세 부류로 나눴다. 15세 이전의 인구, 경제활동인구(15세~65세), 그리고 65세이상의 고령층. 그리고 이 인구 구성비가 어떻게 변화하는지를 과거에서부터 현재, 미래까지 쭉 따라가본 것이다. 예를 들어 15세 이전의 인구 비중이 높은 국가는 파란색, 경제활동인구의 비중이 높은 국가는 초록색, 노령화가 진행될수록 초록색이 옅어지다가 노란색이 된다.
인구 경고등이 켜지는 것이다.
그렇게 1990년부터 시작해서 인구 구성의 변화를 따라가 보니 우리가 아는 익숙한 나라들, 한국을 포함한 미국, 중국, 일본, 영국이나 독일 등 서유럽의 대부분 국가들의 색깔은 동일했다. 푸르른 생명의 나무처럼 이들 국가들은 어리지도, 늙지도 않았고 젊었다.
그런데 여기에 노란색 경고등이 켜진다. 2013년 일본부터다. 미국, 중국, 한국, 유럽 대부분의 나라들도 2013년까지는 아직 싱싱한 녹색이다. 2013년 이탈리아 정도만 진한 연두색으로 바뀌고 있다. 고령화가 시작된 것이다.
2020년 코로나 사태 때 유럽에서 초기 고령층 사망자 가장 많았던 나라가 이탈리아다. 이렇게 인구는 경제성장률뿐만 아니라 의료, 복지, 국가재정에까지 광범위한 영향을 미친다.