25.09.20 10:53최종 업데이트 25.09.20 10:53
"우리에게는 Planet B(제2의 지구)가 없기에, Plan B(플랜 B)또한 없다." 기후위기와 관련된 유명한 표어 중 하나입니다. 끊임없이 생산하고 끊임없이 성장할 것을 강요하는 사회 속에서 우리는 어떤 플랜 A를 선택해야 할까요? 유일하고 유한한 지구를 함께 살아가는 행성으로 만들기 위한 지구를 위한 플랜 A를 제안합니다.[기자말]

서울 정동길에서 열린 텀블러데이 행사에서 관계자가 텀블러를 든 채 이동하고 있다. 2023.6.28.연합뉴스

"일회용품을 바로 버리지 않고 다른 용도로 재사용해 본 경험이 있나요?"

영어 과외 선생님이 노트북 화면 너머에서 물었다. 오후 11시였다. 그가 사는 나라인 필리핀과 한국이 1시간 정도 시차가 있으니 그는 오후 10시에 화상회의 시스템에 접속해 있는 셈일 것이다. 우리는 수업 주제인 '환경'에 대해 영어 대화를 진행해 보기로 한 참이었다.


내가 수업을 받는 온라인 영어 회화 교육 사이트에서는 학생이 선생님을 직접 선택할 수 있었다. 선생님을 선택할 수 있는 페이지 1면에는 수많은 선생님 이름과 수업 가격표가 함께 노출되어 있었다. 선생님의 시간당 수업 가격과 출신 국가는 모두 천차만별이었지만, 한국에서 최저임금도 되지 못하는 임금을 받는 선생님도 많았다. 대부분 비서구권, 나이 어린 여성들이었다.

나의 선생님은 그날 여섯 개의 수업이 연달아 있었다. 선생님은 수업 때문에 자주 저녁을 굶은 채 수업에 나왔고, 그날도 마찬가지였다.

"흠, 저는 주로 비닐봉지를 재활용하는 것 같아요."

회화 선생님의 저녁 식사와 인권에 대해 고민하다가 대충 대답했다.

"비닐봉지요?"

"이곳저곳에서 하도 많이 줘서 정신 차리면 집에 온통 비닐봉지가 굴러다니더라고요."

"그렇군요. 재활용 외에도 환경을 위해 실천하고 있는 게 있나요?"

도시락을 싸 다니거나 텀블러를 챙기는 일, 배달 대신 직접 요리하기, 중고마켓 이용하기. 말할 거리는 충분했지만 대답이 나오지 않았다. 생뚱맞게도, 이 모든 일을 환경을 위해 하고 있는 것이 맞는지 고민이 든 탓이다. 텀블러 사용으로 몇백 원 커피숍 할인, 배달비가 아까워 해 먹는 요리, 돈을 아끼기 위해 중고마켓을 사용했던 기억들. 그 일들을 모두 환경을 생각해서 하는 일이라고 포장한다면 거짓말이 될 것 같았다. 환경보다는 내가 당장 아낄 수 있는 금액이 먼저 떠올랐을 때가 많았기 때문이다.

우물쭈물하다가 약속된 수업 시간이 끝나 부랴부랴 선생님에게 작별 인사를 건냈다. 그가 화면 건너편에서 고단한 표정을 지으며 손을 흔들어보였다. 선생님이 마침내 휴식을 취하러 떠나는 모습을 보며 고민에 빠졌다. 왜 환경을 위한 행동은 이렇게 어려운 일이 되어버렸을까?

비자발적 저탄소 생활인

기후위기비상행동 회원들이 지난 6월 11일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 ‘새 정부가 기후정의 원칙에 기반한 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 과학적 근거와 국제적 기준에 맞게 수립하고 기후위기 대응의 실효성을 담보할 수 있도록 ‘2035NDC 정의롭게 수립’ ‘탄소중립기본법 전면 개정’ ‘많이 배출하는 자, 많이 책임져라’ ‘탄소중립녹색성장위원회 재구성’ 등을 촉구했다.권우성

통계적으로, 고소득자가 저소득자보다 더 많은 탄소를 배출한다. 상위 10% 부자가 거의 절반에 가까운 탄소배출량을 차지한다는 연구도 있다. 비행기나 아주 비싼 내연기관 자동차를 타고 빠르게 질주하는 사람들, 불필요하다는 생각이 들만 큼 커다란 집에 살며 냉난방을 풀가동하는 행위 등, 요인은 어렵지않게 상상해볼 수 있다. 반면에 돈이 없으면 원하든 원하지 않든 탄소를 덜 배출하며 살아야 한다. 우스갯소리로 BMW라 불리는 Bus(버스), Metro(지하철), Walk(도보)를 이용해 출근하고, 치솟는 외식 가격에 어쩔 수 없이 밥을 만들어 먹어야 한다. 누군가는 비자발적 저탄소 생활인으로 살고 있는 셈이다.

이런 방식의 생활은 환경에 도움이 되는 것은 맞지만, 개인의 삶에서 의미를 남기기에는 부족하다. 지하철과 버스에서 사람들에 치이며 출근하다 보면 환경에 대한 고민보다는 지긋지긋한 일상을 저주하게 되기 마련이다. 이 순간, '어쩔 수 없이'가 아닌 '의식적으로' 환경에 좋은 행위를 하는 건 어려워진다.

일상에서 실천할 수 있는, 혹은 이미 실천하고 있는 저탄소 생활이 의미 없는 것으로 전락하고, 환경을 보호하는 일이 대단히 어려운 일처럼 둔갑한다. 자기 행위의 의미를 찾지 못하는 사람들은 대중교통을 이용하면서도 값싼 해외 배송 물건을 주문하고, 환경 자원봉사 소식을 흘려듣고, 플라스틱이 가득 나오는 식품에 의존하기도 한다. 이 모든 것은 자신의 저탄소 생활을 더 넓은 범위의 생활까지 확장시키기 어려운 구조와 연결되어 있다.

비자발적 저탄소 생활인으로서의 삶이 박탈감이 아닌 자부심으로 연결될 수는 없을까? 어쩌면 모두에게 필요한 것은 딱 한 번의 경험일지 모른다. 저탄소 생활의 가치를 누군가 인정해 주는 바로 그 경험 말이다. 동시에 시간과 여유가 없는 사람들도 쉽게 저탄소 생활을 체험해볼 수 있는 방법이 더 많이 만들어져야 한다. 저탄소 생활이 사회의 인정을 받고, 더 나아가 보상을 받는다면 더 많은 사람이 저탄소 생활에 기꺼이 동참할 것이다. 결국 기후위기 시대, 국가가 해야 하는 역할 중 하나는 모두가 저탄소 생활인이 될 수 있는 방안을 강구하는 것에 있다.

환경적 실천을 더 쉽게 만들기 위해

‘기후행동 기회소득’ 홍보 포스터경기도

우리나라도 앞서 말한 취지를 고려하여 설계한 제도가 있다. 탄소중립포인트제 등 정부와 지자체에서는 시민의 친환경 활동에 대한 인센티브를 지급하는 제도를 시행하고 있다. 문제는 사업 예산이 수요를 따라잡지 못하고 있다는 점에 있다. 얼마 전, 2025년 탄소중립포인트의 인센티브가 예산 소진으로 종료되었다. 비슷하게 2024년 경기도 기후행동 기회소득 시범사업도 예산이 조기소진 됐다. 다행히 경기도는 2025년도엔 기후행동 기회소득 사업의 예산을 대폭 확대했다.

환경적 실천에 직접적인 인센티브를 부여하는 방식은 일상 속에 활동들에 '환경'이라는 의미를 부여할 수 있고, 더 많은 환경적 참여를 증진할 수 있다는 점에서 이롭다. 그러나 1년에 7만 원, 혹은 8만원 정도의 인센티브가 옳은지, 그리고 최대한의 효과를 끌어낼 수 있는 금액인지 고민이 필요하다.

기후위기라는 거대한 문제 앞에서 그 어떤 누구도 자유로울 수 없다는 사실을 고려할 때, 우리 사회는 기후위기 대응에 기여하는 시민들의 자발적 노력을 좀 더 인정해 줄 필요가 있다. 또한 환경적 실천이 아주 거대한 것이 아니라, 일상에서 충분히 할 수 있는 일이라는 사실을 깨닫게 하기 위해서는 더 많은 사람들이 이 제도에 참가해야 한다. 시간 부족에 시달리는 시민이 저탄소 생활을 이어가려면, 인센티브 상한선은 더 높아져야 한다.

또한, 환경적 실천을 하고 나서 받은 포인트를 다시 환경에 좋은 쪽으로 사용할 수 있게 격려해 선순환 경험을 제공하는 것도 중요하다. 흔히 친환경 제품이나 서비스는 그렇지 않은 것들보다 비싼 것으로 여겨진다. 어느 정도는 사실이지만, 환경을 파괴하는 데 기여하는 제품과 서비스가 어떠한 책임도 지지 않은 채 싸게 팔릴 수 있는 것이 옳은지도 질문할 필요가 있다. 친환경 산업을 육성하고, 환경을 파괴하는 산업의 책임을 묻기 위해서는 탄소세 징수나 화석연료 보조금 폐지를 통한 재원 마련과 녹색 분야에 인센티브를 사용할 수 있게 제한하는 방법도 논의되어야 한다.

민생과 환경이 함께 가려면

한 시민이 지난 7월 23일 서울 종로1.2.3.4가동주민센터에서 지급받은 '민생회복 소비쿠폰'을 지갑에 넣고 있다.이정민

오는 22일부터 민생회복 소비쿠폰이 다시 지급된다. 향후 민생회복 소비쿠폰이 일회성으로 끝이 날지, 기본소득 등 장기적인 정책 논의로 이어질지 알 수는 없다. 그러나 민생회복 소비쿠폰이 경제 위기로 모두가 신음하는 지금 의미 있는 돌파구로 기능한 것은 분명해 보인다. 소비쿠폰을 시작으로 보편적 복지에 대한 다양한 논의가 예상되는 지금, '모두가 환경적으로 살 수 있는 사회' 또한 중요하다는 이야기를 전하고 싶다. 회복되어야 하는 것은 민생이기도 하지만, 환경이기도 한 까닭이다.

오후 11시까지 아무것도 못 먹는 영어 회화 선생님도, 의도치 않게 비자발적 저탄소 인생을 살아가는 나도 의식적으로 친환경 생활에 도전할 수 있는 기반이 마련될 수 있다면, 민생과 환경이라는 과제를 동시에 풀어나갈 수 있다. 향후의 민생회복 소비쿠폰과 같은 제도가 다시 시도된다면, 친환경 활동을 보상하는 '녹색 상품권' 형태도 고려되기를 바란다. 더 선한 사회와 위기를 극복하기 위한 시도들에 모두가 동참할 수 있는 세상을 꿈꾼다.
지구를 위한 플랜 A

