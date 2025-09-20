권우성

기후위기비상행동 회원들이 지난 6월 11일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 ‘새 정부가 기후정의 원칙에 기반한 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 과학적 근거와 국제적 기준에 맞게 수립하고 기후위기 대응의 실효성을 담보할 수 있도록 ‘2035NDC 정의롭게 수립’ ‘탄소중립기본법 전면 개정’ ‘많이 배출하는 자, 많이 책임져라’ ‘탄소중립녹색성장위원회 재구성’ 등을 촉구했다.통계적으로, 고소득자가 저소득자보다 더 많은 탄소를 배출한다. 상위 10% 부자가 거의 절반에 가까운 탄소배출량을 차지한다는 연구도 있다. 비행기나 아주 비싼 내연기관 자동차를 타고 빠르게 질주하는 사람들, 불필요하다는 생각이 들만 큼 커다란 집에 살며 냉난방을 풀가동하는 행위 등, 요인은 어렵지않게 상상해볼 수 있다. 반면에 돈이 없으면 원하든 원하지 않든 탄소를 덜 배출하며 살아야 한다. 우스갯소리로 BMW라 불리는 Bus(버스), Metro(지하철), Walk(도보)를 이용해 출근하고, 치솟는 외식 가격에 어쩔 수 없이 밥을 만들어 먹어야 한다. 누군가는 비자발적 저탄소 생활인으로 살고 있는 셈이다.이런 방식의 생활은 환경에 도움이 되는 것은 맞지만, 개인의 삶에서 의미를 남기기에는 부족하다. 지하철과 버스에서 사람들에 치이며 출근하다 보면 환경에 대한 고민보다는 지긋지긋한 일상을 저주하게 되기 마련이다. 이 순간, '어쩔 수 없이'가 아닌 '의식적으로' 환경에 좋은 행위를 하는 건 어려워진다.일상에서 실천할 수 있는, 혹은 이미 실천하고 있는 저탄소 생활이 의미 없는 것으로 전락하고, 환경을 보호하는 일이 대단히 어려운 일처럼 둔갑한다. 자기 행위의 의미를 찾지 못하는 사람들은 대중교통을 이용하면서도 값싼 해외 배송 물건을 주문하고, 환경 자원봉사 소식을 흘려듣고, 플라스틱이 가득 나오는 식품에 의존하기도 한다. 이 모든 것은 자신의 저탄소 생활을 더 넓은 범위의 생활까지 확장시키기 어려운 구조와 연결되어 있다.비자발적 저탄소 생활인으로서의 삶이 박탈감이 아닌 자부심으로 연결될 수는 없을까? 어쩌면 모두에게 필요한 것은 딱 한 번의 경험일지 모른다. 저탄소 생활의 가치를 누군가 인정해 주는 바로 그 경험 말이다. 동시에 시간과 여유가 없는 사람들도 쉽게 저탄소 생활을 체험해볼 수 있는 방법이 더 많이 만들어져야 한다. 저탄소 생활이 사회의 인정을 받고, 더 나아가 보상을 받는다면 더 많은 사람이 저탄소 생활에 기꺼이 동참할 것이다. 결국 기후위기 시대, 국가가 해야 하는 역할 중 하나는 모두가 저탄소 생활인이 될 수 있는 방안을 강구하는 것에 있다.