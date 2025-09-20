▲
사무엘 스미스 요크셔 스팅고윤한샘
평행 우주 속 김장 김치와 올드 에일
김장 김치는 혹독한 계절을 살아내기 위한 조상들의 경험과 지혜의 보고다. 늦가을 땅속에 묻힌 김치는 시간의 흐름에 따른 향과 맛으로 삶의 질곡을 잊게 했다. 수백 년 전 영국도 비슷한 문화가 존재했다. 가을 추수를 마치면 우리가 배추와 무로 김장을 하듯, 영국에서는 겨우 내내 마시기 위한 맥주를 양조했다.
이 맥주는 긴 겨울을 버티기 위해 높은 알코올을 가져야 했다. 사람들은 갓 수확한 보리를 잔뜩 넣어 맥주를 만든 후, 나무 배럴에 담아 지하 창고에 쟁여두었다. 이 맥주는 올드 에일(old ale)이라는 이름을 가졌다. '올드'는 오랜 숙성을 의미했다. 봄여름 철 짧은 숙성 후 마시는 마일드 에일의 대척점에 있는 개념이었다.
올드 에일은 겨울철 영국 사람들에게 에너지와 활력을 보충해 주는 음료이자 음식이었다. 영국 사람들은 올드 에일을 마시며 길고 어두운 날들을 버텼다. 김장 김치와 올드 에일은 서로 다른 시공간에 존재했지만, 겨울을 대비하는 끈질긴 생명력과 발효와 숙성이라는 삶의 지혜를 공유하는 식문화로 연결되고 있었다.
한국어 '담그다'는 이 연결점을 선명하게 드러낸다. '담그다'는 재료를 버무리거나 물을 부어서 익히거나 삭도록 용기에 넣어 두는 행위다. 영국 시골에서 나무 배럴에 맥주를 담아 겨울을 준비했던 풍경은, 한국 마당에 늘어선 장독대와 다르지 않았다. 김치를 담그다, 장을 담그다, 술을 담그다, 그리고 맥주를 담그다. 자연스럽지 않은가?
사라진 올드 에일
20세기 들어 올드 에일은 김치와 다른 길을 걷는다. 아무 때나 김치를 사 먹을 수 있는 시대, 우리 김장 문화가 살아있는 반면, 올드 에일을 담그는 문화는 더 이상 영국에서 찾기 힘들다.
여전히 몇몇 영국 양조장에서 올드 에일을 출시하고 있지만, 100년 전 사람들이 즐겼던 모습과 사뭇 다르다. 21세기 올드 에일은 일반적으로 붉은 기가 도는 고동색에 5~6% 알코올, 옅은 견과류, 토피, 초콜릿 향을 띠고 있다. 이 맥주들에서는 긴 숙성의 흔적을 찾기 힘들다.
한국에서 맛볼 수 있는 올드 에일로는 '식스턴 올드 페큘리어'(Theakston Old Peculier)가 있다. 뭉뚝한 캐러멜과 섬세한 에스테르 향에 5.6% 알코올을 가진 고동색 맥주다. 멋진 맥주지만, 올드 에일이라고 하기에 알코올이 낮다. 게다가 깔끔하고 현대적이다.
100년 전 시골에서 담가 마시던 올드 에일은 어떤 모습이었을까? 직접 맥아를 구웠다면 색이 많이 어두웠을 테다. 자세한 알코올 도수는 모르지만, 당시 효모를 생각하면 8~9% 정도였겠지. 홉 향은 기대하지 않는 편이 좋다. 영국은 다른 유럽 국가에 비해 홉을 늦게 사용한 국가라, 당시 시골에서 중요하게 취급하지 않았을 것이다. 원래 영국 전통 맥주에서는 홉의 존재가 희미했다.
자연스럽게 맥주에서 쓴맛보다 섬세한 에스테르 향과 건 자두, 토피 향이 달큰하게 올라왔을 것이다. 그리고, 결정적으로 붉은 베리 향이 감도는 시큼털털함이 배어 단맛과 균형감을 이루고 은근한 나무 향이 입안을 채웠겠지. 이 붉은 베리 향은 나무 배럴 틈으로 들어온 산소로 인한 산화의 결과물이다. 시큼털털함은 배럴속 미생물이 만든 젖산 때문일 것이고.
이 두 향미는 일반적인 상황이라면 맥주에서 나지 말아야 할 이취겠지만, 올드 에일에서는 환경과 시간이 만든, 자연스러운 현상이다. 이런 올드 에일의 투박하고 거친 캐릭터는 현대 맥주에서 느낄 수 없는, 끈질긴 생명력을 드러내는 매력이었을 것이다.