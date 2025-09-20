윤한샘

올드 에일, 스톡 에일, 발리 와인



올드 에일은 오래 저장해서 마시는 맥주라, 스톡 에일(stock ale)과 발리 와인(barley wine)이라는 이름도 가지고 있었다. 19세기 후반 당대 최대 양조장이었던 바스(Bass)는 발리 와인을 최초로 브랜드화하며 'Bass No.1'이라는 이름의 상업 맥주를 출시했다. 병에 담긴 올드 에일이 대중들에게 처음으로 소개되는 순간이었다.



바스의 발리 와인이 인기를 끌면서 빅토리아 시대 양조장들은 프리미엄 맥주로 올드 에일을 시장에 내놓기 시작했다. 이 맥주들은 '윈터 에일' 또는 '윈터 워머'(winter wormer)로 불리며 겨울과 성탄절용 맥주로 인기를 끌었다.



이 전통은 지금도 이어지고 있다. 6% 알코올, 섬세한 초콜릿, 토피, 건 자두 향 그리고 달큰함에 묵직한 바디감을 지닌 윈터 에일은 겨울 시즌에 즐길 수 있는 약방의 감초, 아니 맥주계의 감초다.



발리 와인은 8~10% 알코올을 지닌 영국의 고도수 맥주로 확장되었다. 하지만 현대의 올드 에일, 윈터 에일, 발리 와인에선 오랜 나무 배럴 숙성에 나오는 수백 년 전 감성을 느낄 수 없다. 한국뿐만 아니라 영국 현지에서도 마찬가지다. 이런 점에서는 사라진 우리 전통주의 현실과 크게 다르지 않아 안타까운 마음이 든다.



진짜 올드 에일, 요크셔 스팅고



얼마 전, 유니콘 같던 올드 에일이 실제로 눈앞에 나타났다. 요크셔 스팅고(Yorkshire Stingo)라는 올드 에일이 수입된다는 소식을 듣고, 누구보다 먼저 예약 버튼을 눌렀다. 요크셔 스팅고는 이 맥주를 출시한 사무엘 스미스 양조장이 있는 요크셔와 18세기 강하고 오랜 숙성을 한 맥주를 부르던 방언, 스팅고를 합친 이름이다.



사무엘 스미스 홈페이지에서 요크셔 스팅고 사진과 소개 문구를 보며 흥분을 감출 수 없었다. 사무엘 스미스는 요크셔 지역의 전통적인 양조 방식인 스톤 요크셔 스퀘어(Stone Yorkshier Square)를 고수하고 있는 대표적인 양조장이다. 이 방식은 사각형 돌 재질의 오픈 발효조를 통해 발효를 진행한다.



▲오픈발효조와 라우징 사무엘스미스 홈페이지

기본적으로 상부와 하부로 나뉘는 이 오픈 발효조는 현대 맥주 산업에서 보기 힘들다. 상부와 하부 사이에는 발효 중 형성되는 효모 거품이 올라오도록 구멍이 뚫려있다. 발효가 진행되며 효모 거품이 발효조 상부를 채우면 양조사는 펌프를 돌려 하부에 있는 맥주를 위로 공급해 상부에 형성된 효모와 섞이게 한다. 이 순환을 라우징이라고 하는데, 오픈 발효에서 효율을 높여주는 중요한 역할을 담당한다.



발효 후반으로 갈수록 양조사는 맥주 순환을 멈춰 안정화를 도모하고 상부에 있는 신선한 효모를 채취해 다음 양조에 사용한다. 이렇게 오픈 발효 방식을 통해 양조된 맥주는 더 섬세하고 독특한 풍미를 발산하지만 산화와 오염 위험 때문에 오랜 경험과 관심이 필요하다. 대부분 현대 맥주 양조장은 이런 리스크를 피하기 위해 밀폐 발효를 하고 있다. 하지만 사무엘 스미스는 고집스럽게 전통 양조 방식을 유지하면서 자신의 정체성을 맥주에 고스란히 입히고 있다.



▲사무엘 스미스 맥주들 윈비어 제공

100년 된 나무 배럴의 힘



요크셔 스팅고를 진짜 올드 에일로 만드는 힘은 나무 배럴에서 나온다. 사무엘 스미스에 따르면 요크셔 스팅고는 100년 이상 양조장에서 사용되어 온 오크통에서 1년 간 숙성한 뒤 출시된다. 이 말인즉, 요크셔 스팅고에서 산화와 숙성에서 나오는 붉은 베리의 시큼털털한 풍미와 바닐라, 나무 향을 기대해도 좋다는 의미다. 요즘 출시되는 올드 에일에서 이런 향미가 났다면 이취로 취급했겠지만, 이 맥주에서는 예외다.



이제 요크셔 스팅고를 만날 차례. 영국 전통 맥주잔, 노닉 글라스를 가져와 가득 따라본다. 짙은 적갈색, 거품은 약했지만, 이게 원래 영국 에일의 얼굴이다. 살짝 코를 대니 산미가 스쳤다. 그렇지! 다른 맥주에서라면 반갑지 않았을 이 산미가 이리 좋을 수가 있나. 이 산미는 오래된 나무 배럴에 담겨 있었다는 증거다.



맥주를 들어 입에 머금으니, 복합적인 향이 입안을 물들였다. 건포도와 건 자두 향을 시작으로 섬세한 토피 향이 8% 알코올의 따스함을 타고 올라왔고, 그 뒤로 영국 효모 특유의 에스테르 향과 나무 향이 혀 위로 스며들었다. 그리고 셰리 같은 풍미와 혀끝을 울리는 산미, 이 셰리 풍미는 산화에서 빚어진 자연의 산물이고 산미는 배럴 속 미생물이 남긴 흔적임이 분명하다.



수백 년 전, 겨울을 나기 위해 담근 김장 김치의 힘이 맥주 향미 위로 오버랩되었다. 다소 거칠고 투박한 이 모습이야 말로 진짜 올드 에일의 매력이겠지. 김장 맥주. 머릿속으로만 그려왔던 김치와 맥주가 혀 위에서 연결되자 빙그레 웃음이 나왔다. 자연을 극복하기 위해 시간을 믿고, 기다림을 맛보며, 생명을 이어가려는 우리네 모습이 영국 맥주 속에 숨 쉬고 있다니, 올해 가을에는 김장 김치와 요크셔 스팅고를 한 잔 하련다. 담백한 수육을 곁에 두고.

