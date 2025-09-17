금속노조

필자 소개 : 더불어 함께 사는 '사람사는 세상'을 꿈꾸는 성남 사람이다. 노동조합 활동가로, 참여연대 노동사회위원회 실행위원으로, 한국공인노무사회 회장을 역임한 공인노무사로, 노동자와 소상공인, 자영업자 등 소외되고 힘없는 사람들과 함께 더 나은 사회를 위해 뛰어가고 있다.

8월 24일 노동조합및노동관계조정법(노조법) 2.3조 개정안(일명 노란봉투법)이 국회를 통과하자 민주노총, 진보당 등이 국회 계단에서 입장을 밝히고 있다.노란봉투법은 과도한 손해배상청구 관행을 법적으로 제한하여, 불법쟁의행위에 대해 사용자의 불법이 선행된 경우엔 책임을 배제하고, 조합원의 역할과 경제상태에 따라 배상액까지 감면할 수 있도록 했다. 이는 비정규직·하청노동자가 '노조하면 망한다'는 심리적 장벽을 낮추고, 실질적 인권 보장의 길을 여는 제도적 진일보다.그러나 쟁의행위의 무조건적인 면책은 '정당한 노동운동'의 원칙을 약화시킬 수 있다. 노동계는 자율성과 책임의 균형, 불법행위 예방과 내실 있는 자기통제 시스템의 구축, 법질서와 경제 질서를 함께 존중하는 성숙한 대응이 필수다.노동계는 산별·원하청 연대, 공동대응 협의체의 방식으로 비정규직의 권익 신장, 사회적 합의 확산에 앞장서야 한다. '정규직 과보호'가 아니라, 노동시장 전체의 안정성과 경쟁력 제고가 이 개정의 목표임을 국민에게 적극적으로 설명해야 한다. 사용자 역시 하청구조의 착취적 관행 타파, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영과 공급망 책임의 강화, 하청노동자 처우 개선으로 미래 경쟁력을 높여야 한다.정부의 책임은 누구보다 무겁다. 실질적 사용자 기준·경영 결정의 범위·창구단일화 절차 등 쟁점에 대한 합리적 매뉴얼 보급, 판례·해외 사례 등 법적 해석 기준의 정립, 전문가와 노사 당사자 의견의 적극적 수렴, 그리고 노사 모두 만족할 수 있는 전문가 현장지원조직을 통한 시행착오 최소화가 정책적 사명이다.'노란봉투법'은 한국노사관계의 질적 도약을 위한 전환점이다. 산업현장의 혼란과 갈등은 피할 수 없겠지만, 노사정 모두 책임 있는 실천과 사회적 대화를 통해 해법을 모색한다면, 이 법은 공정하고 혁신적인 노동시장으로의 교두보가 될 것이다. 정부의 정책 리더십, 노동계·사용자·전문가·언론의 성숙한 역할이 뒷받침될 때, 변화는 제도의 성공과 현장의 안정으로 연결된다. 대한민국 모든 경제주체의 지혜와 협력으로 이 법을 한국 노동사의 지평을 넓히는 모멘텀으로 만들어가길 기대한다.