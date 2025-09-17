기사를 스크랩했습니다.
정책네트워크 넥스트 브릿지(Next Bridge)는 지식경제, 기후, 디지털, 민주화 이후 민주주의 등 전환의 시대를 직면하여 비전과 정책과제를 연구하는 포스트 386 세대(90년대 대학을 다닌 사람에서 90년대생 청년) 중심의 연구자·정책 전문가의 네트워크다. 넥스트 브릿지는 주권자인 국민들이 사회 지향과 정책과제에 대한 이해가 높아야 산업화와 민주화 이후 한국의 민주주의와 사회발전이 가능하다는 데 뜻을 모았다. 정책담론을 위한 대중적인 소통을 희망하며 다양한 분야의 정책 전문가들이 자기 분야의 정책과제를 가지고 정책 칼럼을 연재한다.[편집자말]
8월 24일 국회 본회의에서 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(노란봉투법)'이 통과되고 있다.연합뉴스

2026년 3월, 대한민국은 노동조합법 제2조, 제3조 개정, 소위 '노란봉투법'의 시행이라는 역사적 이정표를 맞이한다. 우리나라 노동시장과 노사관계의 구조적 한계에 정면으로 도전하는 이 법은 '진짜 사장 교섭법', '손해배상 금지법' 등 다양한 이름만큼이나 노·사·정 모두에게 중대한 변화를 요구한다. 이제 6개월의 숙려 기간 동안, 각 주체의 지혜와 책임감 있는 대응이 그 성공을 결정할 것이다.

가장 혁신적인 변화는 '실질적 사용자' 원칙의 법제화다. 이제 근로계약의 명목상 당사자가 아니어도 근로조건에 실질적으로 영향력을 행사하는 자라면 사용자로 인정된다. 택배, 플랫폼, 다단계 하청 등 새로운 일자리 현장에서 권한 없는 하청과의 협상이 아닌, 실제 결정권자와의 교섭이 가능해진 것이다. 이는 단순한 제도 개선에 그치지 않는다. 노동조합법상 단체교섭권의 실질적인 회복이자, 헌법 제33조 노동3권의 현실적 보장이다.


그러나 이 '실질적 사용자'의 경계와 기준이 조속히 구체화되지 않는다면, 법적 불확실성은 오히려 산업현장을 소모적 분쟁의 장으로 만들 수 있다. 정부는 명확한 행정 지침과 판례 기반의 해석 기준을 마련해야 하며, 노동계 역시 변화에 대한 사회적 합의와 신뢰를 확보하는 노력이 필요하다.

새 법은 단순한 임금·근로시간·해고 등의 근로조건 결정뿐 아니라 '근로자의 지위'와 '사업경영상 결정'까지 노동쟁의의 대상으로 포함시켰다. 정리해고, 구조조정, 사업장 이전 등 과거 극단적 불법파업으로만 쟁취되었던 사안들이 대화와 조정의 제도적 대상으로 들어온 것이다. 이는 노사갈등의 의제 확대와 동시에, 사용자 입장에서는 경영권 침해와 의사결정 지연에 대한 불안 요소가 될 수 있다.

노동조합은 사회변화에 맞추어 전략적이고 책임감 있는 교섭의제 선정, 평화적 분쟁해결 역량 강화 등 새로운 리더십을 갖춰야 한다. 정부 역시 '사업경영상 결정'의 범위와 영향, 단체교섭 대표 노조의 선정기준, 창구단일화 절차 등 주요 사안을 명확히 정해서 해석상 혼란을 미연에 방지해야 한다. 글로벌 패권경쟁과 대외 변수 속에서도, 한 단계 발전된 노사관계 시스템으로의 도약은 정부의 정책집행력에서 그 성패를 가름할 수 있다.

노동사의 지평을 넓히는 모멘텀으로

8월 24일 노동조합및노동관계조정법(노조법) 2.3조 개정안(일명 노란봉투법)이 국회를 통과하자 민주노총, 진보당 등이 국회 계단에서 입장을 밝히고 있다.금속노조

노란봉투법은 과도한 손해배상청구 관행을 법적으로 제한하여, 불법쟁의행위에 대해 사용자의 불법이 선행된 경우엔 책임을 배제하고, 조합원의 역할과 경제상태에 따라 배상액까지 감면할 수 있도록 했다. 이는 비정규직·하청노동자가 '노조하면 망한다'는 심리적 장벽을 낮추고, 실질적 인권 보장의 길을 여는 제도적 진일보다.

그러나 쟁의행위의 무조건적인 면책은 '정당한 노동운동'의 원칙을 약화시킬 수 있다. 노동계는 자율성과 책임의 균형, 불법행위 예방과 내실 있는 자기통제 시스템의 구축, 법질서와 경제 질서를 함께 존중하는 성숙한 대응이 필수다.

노동계는 산별·원하청 연대, 공동대응 협의체의 방식으로 비정규직의 권익 신장, 사회적 합의 확산에 앞장서야 한다. '정규직 과보호'가 아니라, 노동시장 전체의 안정성과 경쟁력 제고가 이 개정의 목표임을 국민에게 적극적으로 설명해야 한다. 사용자 역시 하청구조의 착취적 관행 타파, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영과 공급망 책임의 강화, 하청노동자 처우 개선으로 미래 경쟁력을 높여야 한다.

정부의 책임은 누구보다 무겁다. 실질적 사용자 기준·경영 결정의 범위·창구단일화 절차 등 쟁점에 대한 합리적 매뉴얼 보급, 판례·해외 사례 등 법적 해석 기준의 정립, 전문가와 노사 당사자 의견의 적극적 수렴, 그리고 노사 모두 만족할 수 있는 전문가 현장지원조직을 통한 시행착오 최소화가 정책적 사명이다.

'노란봉투법'은 한국노사관계의 질적 도약을 위한 전환점이다. 산업현장의 혼란과 갈등은 피할 수 없겠지만, 노사정 모두 책임 있는 실천과 사회적 대화를 통해 해법을 모색한다면, 이 법은 공정하고 혁신적인 노동시장으로의 교두보가 될 것이다. 정부의 정책 리더십, 노동계·사용자·전문가·언론의 성숙한 역할이 뒷받침될 때, 변화는 제도의 성공과 현장의 안정으로 연결된다. 대한민국 모든 경제주체의 지혜와 협력으로 이 법을 한국 노동사의 지평을 넓히는 모멘텀으로 만들어가길 기대한다.

필자 소개 : 더불어 함께 사는 '사람사는 세상'을 꿈꾸는 성남 사람이다. 노동조합 활동가로, 참여연대 노동사회위원회 실행위원으로, 한국공인노무사회 회장을 역임한 공인노무사로, 노동자와 소상공인, 자영업자 등 소외되고 힘없는 사람들과 함께 더 나은 사회를 위해 뛰어가고 있다.
#노란봉투법 #노동조합법 #비정규직 #노동보호 #노사관계
넥스트브릿지
박영기 (onekorea)
