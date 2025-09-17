▲
8월 24일 국회 본회의에서 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(노란봉투법)'이 통과되고 있다.연합뉴스
2026년 3월, 대한민국은 노동조합법 제2조, 제3조 개정, 소위 '노란봉투법'의 시행이라는 역사적 이정표를 맞이한다. 우리나라 노동시장과 노사관계의 구조적 한계에 정면으로 도전하는 이 법은 '진짜 사장 교섭법', '손해배상 금지법' 등 다양한 이름만큼이나 노·사·정 모두에게 중대한 변화를 요구한다. 이제 6개월의 숙려 기간 동안, 각 주체의 지혜와 책임감 있는 대응이 그 성공을 결정할 것이다.
가장 혁신적인 변화는 '실질적 사용자' 원칙의 법제화다. 이제 근로계약의 명목상 당사자가 아니어도 근로조건에 실질적으로 영향력을 행사하는 자라면 사용자로 인정된다. 택배, 플랫폼, 다단계 하청 등 새로운 일자리 현장에서 권한 없는 하청과의 협상이 아닌, 실제 결정권자와의 교섭이 가능해진 것이다. 이는 단순한 제도 개선에 그치지 않는다. 노동조합법상 단체교섭권의 실질적인 회복이자, 헌법 제33조 노동3권의 현실적 보장이다.
그러나 이 '실질적 사용자'의 경계와 기준이 조속히 구체화되지 않는다면, 법적 불확실성은 오히려 산업현장을 소모적 분쟁의 장으로 만들 수 있다. 정부는 명확한 행정 지침과 판례 기반의 해석 기준을 마련해야 하며, 노동계 역시 변화에 대한 사회적 합의와 신뢰를 확보하는 노력이 필요하다.
새 법은 단순한 임금·근로시간·해고 등의 근로조건 결정뿐 아니라 '근로자의 지위'와 '사업경영상 결정'까지 노동쟁의의 대상으로 포함시켰다. 정리해고, 구조조정, 사업장 이전 등 과거 극단적 불법파업으로만 쟁취되었던 사안들이 대화와 조정의 제도적 대상으로 들어온 것이다. 이는 노사갈등의 의제 확대와 동시에, 사용자 입장에서는 경영권 침해와 의사결정 지연에 대한 불안 요소가 될 수 있다.
노동조합은 사회변화에 맞추어 전략적이고 책임감 있는 교섭의제 선정, 평화적 분쟁해결 역량 강화 등 새로운 리더십을 갖춰야 한다. 정부 역시 '사업경영상 결정'의 범위와 영향, 단체교섭 대표 노조의 선정기준, 창구단일화 절차 등 주요 사안을 명확히 정해서 해석상 혼란을 미연에 방지해야 한다. 글로벌 패권경쟁과 대외 변수 속에서도, 한 단계 발전된 노사관계 시스템으로의 도약은 정부의 정책집행력에서 그 성패를 가름할 수 있다.
노동사의 지평을 넓히는 모멘텀으로