9월이 되자 아침저녁으로 가을 느낌이 들기 시작했다. 아직은 한낮 기온이 30도에 육박하고, 기후 변화로 인해 이른바 '처서 매직'도 의미가 없어진 요즘이지만, 그래도 계절의 변화는 거스를 수 없는 법이다. 늦더위가 힘들긴 해도 습하지는 않아서 견딜만한 것을 보면 이제 본격적인 가을도 머지않았음을 알겠다.
동네 마트는 조금 이르게 가을을 맞았다. 초가을 제철 과일이며 채소들이 하루가 다르게 매대에 오르고 있다. 그중 내 눈길을 끈 것은 하얀 스티로폼 상자에 가득한 자줏빛 무화과들이다. 영암에서 올라온 잘 익은 무화과가 한 상자에 5000원 남짓으로 싸다.
무화과는 따뜻한 남해안 쪽에서 재배되는데, 거의 대부분은 영암 등 전남 지방에서 생산된다. 8월 하순부터 10월 초가 제철이니 지금이 본격적인 무화과 시즌이라고 봐야겠다. 얼마 전까지는 수도권에서 무화과 보기가 쉽지 않았던 것 같은데 최근 몇 년 사이에 부쩍 자주 눈에 띈다. 무화과 좋아하는 나로서는 반가운 일이다.
이웃집 무화과나무의 추억
무화과를 처음 접한 건 어릴 때였다. 고향인 부산에서도 무화과 구경은 쉽지 않아서 시장에 나가 무화과를 사 온다거나 했던 기억은 없지만, 희한하게도 일반 가정집 마당에서 자라는 무화과나무를 더러 볼 수 있었다. 아파트가 본격적으로 보급되기 전인 1970년대 초반경, '응답하라' 시리즈(tvN 드라마)에 나올 법한 좁은 골목을 사이에 두고 늘어선 가옥들의 구조는 대략 비슷했다.
대문을 열고 들어가면 통로를 겸한 손바닥 만한 마당이 있고, 그 옆으로 몇 그루의 나무들이 소박하게나마 조경을 담당하고 있었다. 당시 '집장사' 라는 사람들이 지어서 팔았다는 그런 비슷비슷한 구조의 양옥들은, 그래도 들어가 보면 생김새도 조금씩은 차이가 있고 나무들 종류도 같은 듯 달라서 나름 구경하는 재미가 있었다.
우리가 세를 살던 집 마당에는 예쁜 백목련이 봄마다 꽃을 피웠는데, 이웃집에는 목련 대신 제법 높은 무화과나무가 한 그루 있었다. 가지가 담을 넘어 들어오는지라 옥상에 올라가 손을 뻗으면 잡힐 정도였다. 꽃도 피지 않는 가지 끝에는 이상한 열매가 몇 개 달려 있었는데 그게 무화과였다. 또래 아이들이 "이찌지꾸"라고 일본말로 부르던 그것. 반으로 갈라 보면 자글자글한 씨앗이 보였고, 말할 수 없이 달콤했던 그 맛이라니. 나는 가끔 홀린 듯 열매를 따 먹곤 했다. 이웃집 아주머니한테 허락을 받았는지는 기억이 나지 않는다. 아마도 아주머니는 알면서도 웃어넘기지 않으셨을까.
무화과와 함께한 생일 파티