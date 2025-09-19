여운규

- 잘 익은 무화과를 5~6개 정도 준비해서 사 등분 한다.

- 루꼴라를 잘 씻어 접시 바닥에 깔고 방울토마토를 잘라서 적절히 놓는다.

- 그릭 요거트와 크림치즈를 섞은 것에 꿀이나 올리고 당 등을 넣어 잘 섞어서 접시 가운데 담는다. 부라타 치즈가 있으면 더 좋다.

- 맨 위에 잘라둔 무화과를 장식하듯 올리고 올리브유에 레몬즙이나 화이트 와인 식초를 섞어 만든 드레싱을 골고루 뿌리면 완성이다.

제철 무화과를 듬뿍 넣어 만든 샐러드얼른 무화과 한 상자를 카트에 담았다. 때마침 아내의 생일이 다가오고 있었다. 나를 제외한 우리 가족의 생일은 8월 말에서 10월 초 사이에 몰려있다. 그리고 그사이에 추석이 맞물리는 경우가 많다. 그러니 우리 집은 이때쯤이 거의 축제 기간이다. 아이들이 다 자란 요즘은 예전만큼의 재미는 없지만 그래도 어머니와 아내의 생일이 연달아 있는 9월 중순 무렵이면 공연히 마음이 바빠진다.값진 선물을 준비하거나 비싼 음식점을 가는 것도 좋지만 생일만큼은 손수 만든 음식을 놓고 축하를 주고받는 것이 더 의미 있는 일이라 생각한다. 명절에는 차례상 차리느라 애쓸 것 없이 잘 쉬면서 외식이나 여행으로 가족 간의 화목을 다지는 게 더 의미가 있고, 생일날은 정성껏 음식을 만들어 먹으며 축하를 나누는 것이 더 좋다고 생각한다.이제 무엇을 먹느냐 하는 문제가 남았다. 생일 하면 바로 떠오르는 음식이 미역국 불고기 잡채 등등이다. 물론 그것도 나쁘지 않지만 올해는 제철 음식으로 포인트를 주고 싶었다. 마침 우리 집의 생일 주간은 무화과의 제철과도 정확히 겹치지 않는가. 생일상에 무화과를 올려보는 것도 괜찮아 보였다. 무화과는 이름과 달리 꽃이 없는 식물이 아니고, 열매 속에 숨은 꽃을 먹는 거라고 했다. 꽃다발 대신 먹는 꽃이라니. 뭔가 축하하는 의미가 강조되는 것도 같았다.그래서 만들어 본 것이 무화과 샐러드였다. 만드는 방법은 아래와 같다.무화과 샐러드는 아내의 생일날 전채 요리로 등장해 찬사를 받았다. 겉보기에 우선 화사해 생일상에 어울렸고, 달큰한 무화과와 알싸한 루콜라의 맛이 크림치즈 요거트의 녹진함과 섞여서 조화를 이뤘다. 하몽 같은 생햄이 있었더라면 더 완벽했을 것이다.