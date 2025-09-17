기사를 스크랩했습니다.
통일부가 북한이탈주민을 다른 명칭으로 부르는 방안을 검토하고 있다. 15일 경기권 통일플러스센터 개관식에 참석한 정동영 통일부장관은 명칭 변경을 위한 연구 용역을 의뢰했다면서 북향민(北鄕民)이란 표현이 가장 많은 지지를 받고 있다고 언급했다.

북쪽 지방민을 뜻하는 북향민은 북한이탈주민이나 탈북민에 비하면 상대적으로 정감을 준다. 나라 밖에서 유입됐다는 느낌도 덜 든다. 하지만 북향(北鄕)보다는 북향(北向)에 익숙한 한국인의 언어습관을 감안하면 다소 생경한 표현일 수도 있다. 남한에서 '북'이 풍기는 기본 이미지가 있기 때문에, '북'을 맨 앞에 배치한 이 단어의 정착 가능성을 계속 지켜볼 필요가 있다.

북한 출신 주민들을 어떻게 불러야 할까?

북한이탈주민 관련 이미지연합뉴스

과거에는 북한을 벗어나 남한에 들어오는 사람들을 용사나 귀순자로 많이 불렀다. '귀순용사 이웅평 소위'는 정월대보름 이틀 전인 1983년 2월 25일 사전 예고도 없이 미그-19 전투기를 타고 월남했다. 그는 전두환 정권을 깜짝 놀라게 만들고 남한 전역에 긴급 경계경보가 울려 퍼지게 만들었다. 이처럼 군인들이 주로 넘어오던 시절에는 '용사'나 '귀순자'처럼 개인을 지칭하는 데 적합한 글자들이 많이 쓰였다.

그런 분위기는 북에서 온 사람들에 관한 법률 명칭에서도 드러난다. 1962년에 제정된 법률은 '국가유공자 및 월남귀순자 특별원호법'이고, 1979년에 제정된 법률은 '월남귀순용사 특별보상법'이다. 그러다가 1993년에는 귀순북한동포보호법이 나오고, 1997년에는 '북한이탈주민의 보호 및 정착 지원에 관한 법률'이 나왔다. 넘어오는 사람들의 규모나 직업이 1990년대 들어 확 달라진 결과다.


군인이 아닌 일반인이 대거 몰려오는 현상은 1990년대 초중반에 시작됐다. 민족통일연구원의 <북한인권백서 1997>은 "1990년대 이후 계속된 북한의 마이너스 경제성장과 1995~96년 수해로 인한 식량난의 가중은 주민들의 탈출을 증가시키고 있다"라고 기술한다.

통일부 홈페이지에 게시된 '북한이탈주민 입국인원 현황'에 따르면, 남한에 들어온 북한 출신이 1998년에는 947명, 2001년에는 1043명, 2006년에는 2028명, 2009년에는 2914명이다. '용사'가 아닌 '일반인'들이 대거 들어오는 이런 현상은 이들을 지칭하는 용어의 혼란을 초래했다.

이런 혼란은 학술논문들의 제목에도 반영됐다. <현대사회와 다문화> 2016년 제6권 제2호에 실린 이화숙(대구가톨릭대)·원순옥(경운대)의 공동논문 '북한에서 온 집단에 대한 명칭 분석'은 1126편의 학술논문 제목에서 북한 출신들이 어떻게 표기됐는지를 연구 대상으로 한다.

이에 따르면, 탈북주민·탈북북한주민·귀순동포·귀순북한동포·탈북동포·탈북북한동포·귀순자·탈북인·탈북자·탈북민·새터민·탈북정착자·북한이주민·탈북이주자·자유이주민·북한이탈난민·탈북난민을 비롯한 다양한 표현들이 논문에 사용됐다. 본거지를 떠나 세계 각지에 분포한 유대인을 가리키는 '디아스포라'를 붙여 '탈북 디아스포라'라는 명칭을 쓴 논문도 있다. 넘어오는 사람들이 급증하면서 학계에서도 이처럼 다양한 표현들이 쏟아져나왔다.

용어 선택에 특히 신중을 기하는 학계에서도 다종다양한 표현들이 쓰이고 있다. 정부가 사용하는 '북한이탈주민'을 포함한 그 어떤 용어도 보편성을 획득하지 못한 결과다. 학계가 제대로 대응하기 힘들 정도로 많은 사람들이 유입됐기 때문이기도 하고, 이들의 성격을 규정하는 일이 쉽지 않기 때문이기도 하다.

"대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다"라는 헌법 제3조에 따르면, 북한 출신들은 대한민국 국민과 다를 바 없다. 하지만 실질적으로 같은 영토에 거주하는 게 아니기 때문에, 동포의 성격도 함께 띤다. 그렇다고 재일동포나 고려인 동포와 똑같이 대하기도 힘들다.

북한 출신들은 이주민의 성격도 띤다. 그 이주가 합법 절차를 거친 게 아니기 때문에 난민의 성격도 함께 띤다. 국민이자 동포이자 이주민이자 난민인 이들의 복합적 성격을 두루 표현할 만한 간략한 용어가 아직 나오지 않았다. 그래서 통일부를 비롯한 한국 사회는 계속 고민하고 있다. 어쩌면, 정확한 표현을 찾아내기보다는 차라리 통일을 이루는 편이 빠를 수도 있다.

어떻게 부를지를 놓고 한국 사회가 계속 고민하는 것은 북한 출신들의 경제적 사정과도 무관치 않다. 이들이 경제적 측면에서 확실히 정착했다면, 이런 고민의 필요성이 훨씬 줄어들었을 수도 있다.

통일부 산하 남북하나재단이 펴낸 <2024 북한이탈주민 정착실태조사>에 따르면, 정부가 파악한 북한이탈주민의 75.3%는 여성이고, 79.0%는 임금 노동자이고, 임금노동자의 27.1%는 단순노무 종사자다. 또 53.7%는 하나원에서 배정받은 주택에 거주한다. 자기 집에 거주하는 비율은 22.6%다.

이북오도민의 정착

2015년 9월 4일 서울 종로구 구기동 이북오도청 통일회관 강당에서 열린 '80세 이상 고령 이산가족 성묘방북 추진위원회 발단식'에서 참석한 어르신들이 안내 내용을 듣고 있는 모습.연합뉴스

1990년대 이후에 들어온 이북 출신들과 달리 1945년 이후에 들어온 이북 출신들은 상당히 일찍 정착했다. 이들은 해방 직후 한동안 삼팔따라지라는 부정적 표현으로 불렸지만 1950년대 들어서는 우리 사회의 핵심 구성원으로 안착했다.

1945년 이후의 입경자들은 이북오도민으로 불리며 경제적·사회적으로 비교적 빨리 정착했다. 이들을 어떻게 부를지를 놓고 우리 사회가 큰 고민을 한 일은 없다. 이들이 신속히 정착한 데는 개인적 근면·성실과 더불어 입경 시점과 정부 정책도 큰 몫을 했다.

1945년 이후의 입경자들은 세계 냉전이 시작되는 시점에 들어왔다. 남북 대립이 시작한 때에 남한으로 유입된 이북 출신들을 미군정과 이승만 정권은 정치적 동맹자로 만들었다. 이북 출신 중 일부는 서북청년단 등에 가담해 냉전 대결의 최일선에 나섰다. 이북 출신들의 개인적 노력도 그들의 경제적 안정에 기여했지만, 미군정과 이승만 정권의 정책적 지원도 적지 않게 기여했다.

남한 정부는 이북 출신들에게 공식적인 기득권을 부여했다. 이승만 정권은 1949년에 이북오도청을 만들어 이북 출신들이 헌법상 대한민국 영토의 절반을 관할하게 해주었다. 박정희 정권은 1962년에 이북오도위원회를 만들었다. 명목상이기는 하지만 영토 절반을 이북 출신들에게 맡긴 것은 그들이 기득권층으로 성장하는 제도적 밑바탕이 됐다.

서울 청계천변에 이북 출신들의 염원을 담은 평화시장이라는 이름의 장터가 개설되고, 이들이 1950년대와 1960년대에 평화시장 외에 부산 자유시장과 서울 남대문시장·동대문시장 등을 장악한 데는 남한 사회의 지원이 적지 않은 힘이 됐다. 현대·진로·대농·태평양·신동아·영풍그룹 등의 창업자들이 이북 출신인 것도 이와 무관치 않다.

이에 비해, 세계적 탈냉전이 가속화되고 한반도 냉전이 어느 정도 약화된 뒤에 들어온 사람들은 1945년 직후의 선배들이 향유한 조건을 누릴 수 없었다. 이들을 정치적으로 이용하려는 세력도 있었지만, 탈냉전하에서 그것은 제한적일 수밖에 없었다. 남한 정부가 이들에게 기득권을 부여한 일도 없다. 거기다가 남한 경제가 이미 촘촘해진 뒤라 이들이 새롭게 개척할 틈도 별로 없었다.

북한 출신들을 어떻게 불러야 하느냐의 고민을 빨리 종식시키는 길은 이들의 경제적·사회적 안착을 돕는 일이다. 한국 자본주의가 고도화된 상태에서 이들을 자본주의 경쟁원리에 내맡길 수도 없으니, 국가의 복지 시스템을 활용할 수밖에 없는 게 지금의 현실이다. 이들이 지금보다 안정적으로 정착한다면, 어떻게 부를지를 놓고 사회적 차원의 고민을 할 필요성도 그만큼 줄어들 것이다.
이전글 천재로 불렸지만 '석동'이라는 별칭을 즐겨 쓴 작가