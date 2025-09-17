연합뉴스

북한이탈주민 관련 이미지과거에는 북한을 벗어나 남한에 들어오는 사람들을 용사나 귀순자로 많이 불렀다. '귀순용사 이웅평 소위'는 정월대보름 이틀 전인 1983년 2월 25일 사전 예고도 없이 미그-19 전투기를 타고 월남했다. 그는 전두환 정권을 깜짝 놀라게 만들고 남한 전역에 긴급 경계경보가 울려 퍼지게 만들었다. 이처럼 군인들이 주로 넘어오던 시절에는 '용사'나 '귀순자'처럼 개인을 지칭하는 데 적합한 글자들이 많이 쓰였다.그런 분위기는 북에서 온 사람들에 관한 법률 명칭에서도 드러난다. 1962년에 제정된 법률은 '국가유공자 및 월남귀순자 특별원호법'이고, 1979년에 제정된 법률은 '월남귀순용사 특별보상법'이다. 그러다가 1993년에는 귀순북한동포보호법이 나오고, 1997년에는 '북한이탈주민의 보호 및 정착 지원에 관한 법률'이 나왔다. 넘어오는 사람들의 규모나 직업이 1990년대 들어 확 달라진 결과다.군인이 아닌 일반인이 대거 몰려오는 현상은 1990년대 초중반에 시작됐다. 민족통일연구원의 <북한인권백서 1997>은 "1990년대 이후 계속된 북한의 마이너스 경제성장과 1995~96년 수해로 인한 식량난의 가중은 주민들의 탈출을 증가시키고 있다"라고 기술한다.통일부 홈페이지에 게시된 '북한이탈주민 입국인원 현황'에 따르면, 남한에 들어온 북한 출신이 1998년에는 947명, 2001년에는 1043명, 2006년에는 2028명, 2009년에는 2914명이다. '용사'가 아닌 '일반인'들이 대거 들어오는 이런 현상은 이들을 지칭하는 용어의 혼란을 초래했다.이런 혼란은 학술논문들의 제목에도 반영됐다. <현대사회와 다문화> 2016년 제6권 제2호에 실린 이화숙(대구가톨릭대)·원순옥(경운대)의 공동논문 '북한에서 온 집단에 대한 명칭 분석'은 1126편의 학술논문 제목에서 북한 출신들이 어떻게 표기됐는지를 연구 대상으로 한다.이에 따르면, 탈북주민·탈북북한주민·귀순동포·귀순북한동포·탈북동포·탈북북한동포·귀순자·탈북인·탈북자·탈북민·새터민·탈북정착자·북한이주민·탈북이주자·자유이주민·북한이탈난민·탈북난민을 비롯한 다양한 표현들이 논문에 사용됐다. 본거지를 떠나 세계 각지에 분포한 유대인을 가리키는 '디아스포라'를 붙여 '탈북 디아스포라'라는 명칭을 쓴 논문도 있다. 넘어오는 사람들이 급증하면서 학계에서도 이처럼 다양한 표현들이 쏟아져나왔다.용어 선택에 특히 신중을 기하는 학계에서도 다종다양한 표현들이 쓰이고 있다. 정부가 사용하는 '북한이탈주민'을 포함한 그 어떤 용어도 보편성을 획득하지 못한 결과다. 학계가 제대로 대응하기 힘들 정도로 많은 사람들이 유입됐기 때문이기도 하고, 이들의 성격을 규정하는 일이 쉽지 않기 때문이기도 하다."대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다"라는 헌법 제3조에 따르면, 북한 출신들은 대한민국 국민과 다를 바 없다. 하지만 실질적으로 같은 영토에 거주하는 게 아니기 때문에, 동포의 성격도 함께 띤다. 그렇다고 재일동포나 고려인 동포와 똑같이 대하기도 힘들다.북한 출신들은 이주민의 성격도 띤다. 그 이주가 합법 절차를 거친 게 아니기 때문에 난민의 성격도 함께 띤다. 국민이자 동포이자 이주민이자 난민인 이들의 복합적 성격을 두루 표현할 만한 간략한 용어가 아직 나오지 않았다. 그래서 통일부를 비롯한 한국 사회는 계속 고민하고 있다. 어쩌면, 정확한 표현을 찾아내기보다는 차라리 통일을 이루는 편이 빠를 수도 있다.어떻게 부를지를 놓고 한국 사회가 계속 고민하는 것은 북한 출신들의 경제적 사정과도 무관치 않다. 이들이 경제적 측면에서 확실히 정착했다면, 이런 고민의 필요성이 훨씬 줄어들었을 수도 있다.통일부 산하 남북하나재단이 펴낸 <2024 북한이탈주민 정착실태조사>에 따르면, 정부가 파악한 북한이탈주민의 75.3%는 여성이고, 79.0%는 임금 노동자이고, 임금노동자의 27.1%는 단순노무 종사자다. 또 53.7%는 하나원에서 배정받은 주택에 거주한다. 자기 집에 거주하는 비율은 22.6%다.