조선일보

9월 17일 조선일보 10면 기사.검찰이 2023년 쌍방울 대북송금사건 피의자 이화영 전 경기도 평화부지사를 조사하는 과정에서 술과 외부 음식을 검찰청사 내부로 반입한 증거를 법무부가 확보했다고 조선일보가 보도했다.이 신문에 따르면, 이화영과 김성태 전 쌍방울 회장 등 사건 피의자들이 2023년 2~8월 수원지검 1313호 내 영상녹화실에서 조사받을 때 이들이 1313호 앞에 있는 1315호(일명 '창고')에서 다과를 함께 했다는 관련자 진술과 출입 기록 등을 법무부 특별점검팀이 확보했다.복수의 법무부 관계자는 "점검팀이 당시 교정 공무원이 공범 분리 원칙 위반, 쌍방울 직원들의 불법 접견 등에 대해 검찰에 항의한 증거도 확보한 것으로 안다"고 전했다.2022년 10월 4일 쌍방울로부터 불법 정치자금을 수수하고 이 회사의 대북송금에 관여한 혐의로 기소된 이화영은 2024년 4월 4일 법정에서 "조사실 맞은편 '창고'에서 김성태와 술과 회덮밥 등을 먹었다. 김성태가 이 자리에서 '수사 목적은 이재명이다. 이재명이 들어가야 한다'고 말했다"고 주장했다. 그러나 당시 수원지검은 "교도관 38명 전원과 쌍방울 관계자들, 출정 기록 등을 확인한 결과 검찰청사에 술이 반입되거나 식사장소를 제공한 적이 없다"고 이화영 주장을 일축했다.같은 해 1심(6월 7일)과 항소심(12월 19일), 2025년 6월 5일 대법원 최종심 모두 '검찰청 술자리 회유'와 '진술 조작' 주장을 신빙성이 부족하다며 받아들이지 않았고, 그에게는 징역 7년 8개월의 형량이 확정됐다.이화영이 2024년 10월 2일 국회 법사위 청문회에 증인으로 출석해 종전 주장을 되풀이하자 수원지검은 위증 혐의로 그를 추가기소했다.조선일보 기사는 검찰 주장과 법원의 판단을 모두 뒤집는 것이다. 그동안 이 신문도 법원과 검찰을 근거로 이화영과 그를 옹호하는 민주당을 여러 차례 비판하는 기사와 사설을 썼다. 2024년 12월 21일자 조선일보 관련 사설 제목은 <법원도 인정 안 한 '검찰청 술 회유' 주장, 누가 만들었나>였다.법무부는 조만간 조사 결과를 발표하고 관련된 검사와 수사관을 감찰하고, 퇴직 검사 등에 대해선 허위 공문서 작성 및 형집행법 위반 혐의로 고발을 검토중이라고 한다.그러나 이화영을 수사했던 수사팀 관계자는 조선일보에 "이화영의 일방적 주장에 근거한 관련 의혹은 전혀 사실이 아니다"라며 "이미 법원에서도 다 배척됐다"고 기존 주장을 고수했다.통일교로부터 불법 정치자금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 국민의힘 권성동 의원이 구속됐다. 남세진 서울지법 영장전담 부장판사는 16일 밤 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 권성동의 구속영장을 발부했다.이로써 권성동은 3대(내란, 김건희, 채해병) 특검 출범 후 현역 의원 가운데 첫 구속 사례가 됐다. 권성동은 2018년 7월 강원랜드 채용 비리에 관여한 혐의로 구속영장 실질심사를 받은 적이 있지만, 당시에는 영장이 기각됐다.김건희 특검팀은 권성동이 2022년 1월 5일 여의도의 한 중식당에서 윤영호 전 통일교 세계본부장을 만나 "대선을 도울 테니 나중에 윤석열 정권이 통일교의 정책, 프로젝트, 행사 등을 국가정책으로 추진하는 등 지원해 달라"는 부탁과 함께 통일교 자금 1억원을 수수했다고 영장 청구서에서 밝혔다. 특검팀은 청구서에서 "권성동에 대한 1억 원 전달은 통일교 '정교 일치' 이념에 따라 한학자 총재의 승인 아래 이뤄졌다"고 했다. 그동안 건강상 이유로 특검의 출석 요구를 세 차례 거절한 한학자는 17일 출석하겠다는 의향을 밝혔다.특검팀은 영장 실질심사에서 윤영호가 같은 날 '큰 거 한 장 support'라고 적은 다이어리 메모와 한국은행 띠지로 묶인 관봉권 1억원 현금 사진을 증거로 제시했다. 현금다발 사진은 통일교 재정국장이던 윤영호 부인이 권성동에게 전달하기 전에 자신의 휴대전화로 촬영했다고 한다.특검팀은 또 "권성동은 공범에 대한 수사가 개시됐을 때부터 권 의원이 휴대 전화를 교체하고 차명폰으로 수사 관계자들과 연락한 것 등을 비롯해 각종 증거를 인멸했다"고 강조했다.그러나 권성동은 영장 심사에서 "특검의 주장은 정치를 해 보지 않은 검사들의 속 좁은 이야기고, 실제로는 (정치가) 그렇지 않다"며 "부실한 수사, 무리한 영장 청구, 그리고 정치권력의 이해가 얽혀 있다는 점에서 과거(무죄를 받은 강원랜드 수사)의 전철을 따라가고 있다는 의심을 하지 않을 수 없다"고 밝혔다.권성동은 구속영장 발부 직후에도 "빈약하기 짝이 없는 공여자의 진술만으로 현역 국회의원을 구속했다"고 유감을 표시했다.내란특검팀이 비상계엄의 핵심 인물 여인형 전 국군방첩사령관과 노상원 전 국군정보사령관에게 플리바게닝(사법협조자 형벌감면제도)을 적용해 수사 협조를 제안했다.경향신문에 따르면, 특검은 지난 9일 여인형을 조사하면서 형 감면 등을 제시하며 수사 협조를 제안했다.플리바게닝은 자신의 죄를 자수하거나 다른 사람의 범죄를 증언하는 범죄자의 형량을 감면해주는 제도다. 미국과 영국 등에서 시행중인 제도지만 우리나라에서는 정치적 사건 등에서 검찰권이 남용될 것이라는 우려 때문에 도입되지 못하고 있었다.그러나 국회가 11일 통과시킨 내란특검법 개정안에 수사 대상자가 자신의 죄를 자수하거나 다른 사람의 범죄를 규명하는 주요 진술·증언 등을 할 경우 관련 범죄로 그가 받는 형을 감경·면제해주는 조항(25조 '형벌 등의 감면')이 신설됐다.박지영 특검보는 12일 "자수자 및 수사 조력자에 대한 필요적 감면 제도가 도입된 것은 내란의 진상 규명에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.특검은 여인형이 계엄 모의 과정에서 계엄에 반대했다는 점을 뒷받침하는 관련자 진술 등을 제시하며 "계엄에 반대했으니 사건의 진상을 밝힐 수 있는 사실을 적극 진술해달라"고 제안한 것으로 전해졌다. 여인형은 평양 무인기 작전, 해양경찰청의 내란 가담 의혹, 윤석열 전 대통령이 비상대권을 처음 언급한 시점 중 하나로 지목된 지난해 3월 삼청동 안가 회동 관련 의혹을 풀 수 있는 인물 중 한 명이다.특검은 같은 취지로 지난 14일 노상원에게도 적극적인 진술을 권유한 것으로 전해졌다. 노상원도 정치인 등 각계인사 500여 명의 '수거'가 언급된 '노상원 수첩'의 작성자로 지목되어 있다. 특검은 노상원이 수첩 내용에 대해 침묵하고 있는 상황에서 플리바게닝 조항이 진술을 얻어낼 카드가 될 수 있다고 기대한다.다만 두 사람은 특검 제안에 응한다는 의사를 즉각 드러내지는 않았다고 한다. 여인형은 "특검 수사에 협조하겠다"면서도 "수사중인 사안에 대해 더 이상 아는 내용이 없다"는 취지로 진술했고, 노상원도 수첩 작성 경위에 대해서도 "계엄 이후 술을 먹고 쓴 것"이라는 진술을 고수하고 있다.국민의힘이 21일 대구에서 대규모 장외집회를 열기로 했다.자유한국당 시절인 2019년 5월 11일 대구문화예술회관과 두류공원 일대에서 열린 '문재인 STOP, 국민이 심판합니다' 이후 6년 4개월 만의 대구 장외집회다.21일 동대구역 광장에서 열리는 '야당 탄압 독재 정치 국민 규탄대회'의 명분은 여당의 조희대 대법원장 사퇴 압박. 당 사무처는 "민주주의 최후의 보루이자 삼권 분립의 한 축인 대법원장을 민주당과 이재명 정권의 입맛에 맞지 않는다고 사퇴를 압박하고 동시에 정치 특검을 앞세워 야당 탄압에 몰두하고 있다"며 각 시도당에 규탄대회 참석을 요청했다.박성훈 수석 대변인은 16일 의원총회 후 "국회 담벼락 안에만 머무를 것이 아니라 장외로 나가서 강력하게 투쟁하는 것이 좋겠다는 얘기가 있었다"며 "이재명 대통령과 민주당이 생각하는 헌법이 보장한 사법의 독립성과 공정성을 파괴하려는 그 어떠한 시도도 묵과하지 않겠다는 의원들의 단호한 결의가 있었다"고 밝혔다.국민의힘은 최근 권성동 등 자당 의원들이 잇달아 특검의 수사대상에 오르고, '국회 패스트트랙 충돌' 사건으로 기소된 나경원 등 구 자유한국당(현 국민의힘) 지도부와 의원들에게 5년 만에 실형이 구형되면서 위기감이 증폭되고 있다.수적 열세로 국회에서 무력하게 끌려다니는 상황에서 지지층이 비교적 탄탄한 대구 장외집회를 계기로 보수층 결집을 노리는 것으로 볼 수 있다.통일부가 북한 이탈 주민을 지칭하는 '탈북민' 용어를 '북향민' 등으로 바꿀 것을 검토하고 있다.통일부 당국자는 16일 정부서울청사에서 기자들과 만나 "탈북민 명칭 변경과 관련해 북한 이탈주민학회가 연구용역 과제를 수행중"이라며 "전문가와 국어연구원 자문 등을 거쳐 연말까지 새 명칭을 선정할 예정"이라고 말했다.북한이탈주민은 냉전 시기에는 '귀순용사' 또는 '귀순자'로 불리다가 1990년대 북한 식량난으로 이탈주민이 크게 늘어난 뒤에는 '탈북자'로 주로 불렸다. 정동영이 처음 통일부 장관으로 재임하던 2005년 '탈북자' 대신 '새터민'이라는 명칭을 도입했지만, 탈북민 단체를 중심으로 반발이 일어나서 2008년 사용을 중단했다.지난해 7월 통일연구원의 탈북민 대상 여론조사에 따르면, 탈북민의 58.9%가 북한이탈주민이라는 명칭을 변경할 필요가 있다고 응답했다. 명칭을 바꿔야 하는 이유로는 '용어의 혼란과 부정적 인식 때문에'(61%), '북한에서 한국으로 온 사람뿐 아니라 그 가족도 포함될 필요가 있어서'(19%) 등의 순으로 나타났다.정동영 통일부 장관은 15일 경기권 통일플러스센터 개관식에서 "북한 이탈주민이 제일 싫어하는 단어가 탈(脫)자다. 탈북, 어감도 안 좋다"며 명칭 변경을 시사했다. 정동영은 "이북에 고향을 두고 오신 분들이라 해서 북향민이 제일 (지지가) 많은 것 같다"고 덧붙였다. 통일연구원 조사에서는 선호 명칭으로 하나민(27.9%)과 통일민(25.9%), 북향민(24.2%) 응답이 엇비슷한 수준으로 나왔다.미국 할리우드 영화의 전성기를 상징하는 배우이자 감독인 로버트 레드퍼드가 16일 사망했다. 향년 89세.레드퍼드는 유타주 자택에서 가족들이 지켜보는 가운데 숨을 거뒀는데, 구체적인 사망 원인은 알려지지 않았다. 1936년생인 레드퍼드는 1959년 뉴욕 브로드웨이 연극 '톨 스토리'에 단역으로 출연하며 연기 인생을 시작했다.그를 할리우드 영화계로 이끈 사람은 제인 폰다. 이미 인기스타였던 폰다는 그와 1963년 브로드웨이 연극 '맨발 공원'에서 공연한 뒤 1967년 동명의 영화에서 주연으로 다시 호흡을 맞췄다.이후 레드퍼드는 폴 뉴먼과 1969년 '내일을 향해 쏴라', 1973년 '스팅'으로 호흡을 맞추면서 세계적인 스타가 됐다. 이후 '추억', '아웃 오브 아프리카', '모두가 대통령의 사람들' 등 수많은 명작에 출연하며 1970~1980년대 할리우드를 대표하는 남자 배우로 떠올랐다.1980년에는 감독 데뷔작 '보통 사람들'로 아카데미 작품상과 감독상을 수상했고, 이후 '흐르는 강물처럼', '퀴즈쇼', '호스 위스퍼러' 등을 연출하며 감독으로서의 재능도 보여줬다.1981년 비영리단체 '선댄스 인스티튜트'를 설립하고 1984년부터 유타주 파크시티의 작은 영화제를 인수해 오늘날의 '선댄스 영화제'로 키웠다. 이 영화제를 통해 스티븐 소더버그, 쿠엔틴 타란티노, 코언 형제 등 수많은 거장들이 발굴됐다.'맨발공원' 이후 50년 만인 2017년 '밤에 우리 영혼은'에서 노년의 레드퍼드와 동반자 관계로 발전하는 캐릭터를 연기한 폰다는 성명을 내고 "오늘 아침 밥(로버트의 애칭)이 세상을 떠났다는 소식을 접했다. 눈물이 멈추지않는다"며 그는 모든 면에서 아름다운 사람이었다. 그리고 우리가 계속 지켜내야 할 미국을 상징하는 존재였다"고 회고했다.▲ 경향신문 = '쏘나타'보다 싸진 '캠리' 한·일, 미국서 가격 역전▲ 국민일보 = 한·일 뒤바뀐 가격 경쟁력 車 대미 수출 '급브레이크'▲ 동아일보 = 美서 관세역전 한국車, 미국밖 시장 눈돌린다▲ 서울신문 = 與 '나경원 간사' 막았다 법사위 초유 표결로 봉쇄▲ 세계일보 = 국민 10명 중 8명 "AI 답변 신뢰한다"▲ 조선일보 = 숨통 틔운 미중, 접점 못찾는 한미▲ 중앙일보 = 4년연임·결선투표제 개헌, 1호과제로 추진▲ 한겨레 = 미국 용인한 듯…이, 가자시티 지상전 개시▲ 한국일보 = 4년 연임 개헌, 李정부 국정과제 1호