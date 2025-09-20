기사를 스크랩했습니다.
2024년 12월 7일 윤석열 대통령 탄핵안 표결 무산을 두고 월스트리트저널은 "국가보다 정당을 중시하는 길을 선택한 최악의 결과"라고 평가했습니다. 하지만 친윤계 윤상현 의원은 "1년 후에는 다 찍어준다"는 말로 표결 불참에 따른 정치적 영향 가능성을 일축합니다. <오마이뉴스>는 12.7탄핵 보이콧에 가담한 105인의 면면을 기록으로 남기고자 합니다.[편집자말]
2024년 1월 9일 국회 본회의에서 이태원참사 특별법 표결을 앞두고 이만희 국민의힘 의원이 반대 토론에 나서자, 방청석에서 이를 지켜보던 한 유가족이 절규하고 있다.남소연

"지역구에서 세 번이나 당선된 국회의원이 지역구 주민을 신고하는 비극적인 일이 발생했다."

이동민 변호사가 작년 12월 29일 '민주사회를위한변호사모임' 홈페이지에 올린 글의 첫 문장이다. 그 다음, 왜 '비극'인지 설명이 이어진다.


"이 사건이 더 비극인 점은 신고를 당한 사람이 이제 막 수능을 친 고등학교 3학년 학생이라는 사실이다. 그리고 비극적인 이 사건에서 유일한 웃음거리라면 계엄해제, 탄핵 표결에 모두 불참한 국회의원에게 '탄핵 표결에 참석하라'는 내용의 포스트잇을 붙였다는 이유로 국회의원 사무실에서 경찰 신고를 했다는 점이다."

그 날은 2024년 12월 7일이었다. 국민의힘 소속 국회의원 105명이 윤석열 대통령 탄핵안 표결에 참가하지 않았던 날, 이에 분노한 학생이 영천시청 앞에서 열린 탄핵 집회에 참석했다가 이만희 국민의힘 의원(경북 영천시청도군)의 지역 사무실로 발길을 옮겼다. 그리고 사무실 현판에 포스트잇을 붙였다. 그 내용은 이랬다고 한다.

"내란 수괴범에 동조한 당신, 국민의 편은 누가 들어줍니까?"

"그 날 그 얼굴에서는 씩씩한 미소가 떠나지 않았다"

지난 3월 12일, 국민의힘 나경원, 이만희, 박덕흠, 임종득, 김장겸 의원 등 82명이 서울 종로구 헌법재판소에 윤석열 대통령 탄핵기각 2차 탄원서를 제출했다. 헌법재판소 민원실에 탄원서를 제출한 뒤 나경원 의원이 입장을 밝히고 있다. 사진 왼쪽에 보이는 사람이 이만희 의원.권우성

포스트잇을 그 학생만 붙인 것은 아니었다. 이 의원 지역 사무실은 경찰에 신고라는 선택을 했고, 사흘 후 경찰은 여러 포스트잇 중 지문이 채취된 학생에 대한 조사를 실시했다. 이같은 상황에 분노해 경찰 조사 과정에 입회한 이가 바로 이동민 변호사였다. 그리고, 그 소감을 민변 홈페이지에 남겼던 것이다.

"경찰서에서 멀리 떨어진 카페에서 조사가 이루어진 점, 피의자 신문, 참고인 조사의 형식도 아니고 단순한 면담의 형태로 이루어진 점 등만 보아도 이 사건 자체가 얼마나 잘못된 것인지, 그리고 말도 안 되는 것인지 경찰 스스로도 알고 있었다... (중략) 민주주의는 말 그대로 '국민주권'의 대원칙을 전제로 시민들의 의견이 쌓여나가는 탑이다. 주권재민의 출발은 대리인에 불과한 정치인이 국민의 목소리를 귀담아 듣는 것에서부터 시작한다."

그러면서 이 변호사는 "그 날 조사를 마치고 나오는 고등학생의 얼굴에는 씩씩한 미소가 떠나지 않았다"면서 "민주주의란 이런 것이다. 씩씩하고 밝은 얼굴로 누구와도 대화할 수 있는 것이 민주주의"라고 강조했다. "고등학교 3학년 학생과 이만희를 보면서 '우리의 현재는 암울하지만 미래는 밝을 것'이라는 생각이 들었다"고도 전했다.

논란이 불거지자 이 의원 측은 "지역 사무실 안전과 질서를 위해 경찰에 사실 확인 요청을 했을 뿐, 게시물 부착자에 대한 처벌을 요구한 적은 없다(2024년 12월 10일)"는 입장을 밝혔다. 같은 날, 경찰 측은 "범죄 혐의가 성립되지 않는 것으로 판단했으며, 입건하지 않고 사건을 종결할 계획"이라고 전했다.

이 변호사는 16일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "인상적이었던 것은 그때 학생의 모습이었다"고 말했다.

"겁먹을 만도 하고 위축될 법도 한데 전혀, 씩씩한 친구였다. 굉장히 밝은 태도로 수사관과 얘기하더라. 정말 당당하게, 자기는 잘못한 게 없으니까, 주권자는 그렇게 할 수 있다는 취지로 얘기를 하더라."

고등학교 3학년 학생과 이만희 의원

이만희 국민의힘 의원의 3.1절 탄핵 반대 집회 참가 당시 모습이만희 의원 페이스북

다음은 주권자의 목소리를 겸허하게 귀담아 들어야 하는 국회의원, 이만희 의원의 12·3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.

2024년

12월 4일 : 12·3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 불참했다.

12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.

12월 10일 : 12·3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.

12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.

2025년

1월 6일, 1월 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 모두 참가했다.

2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가했다.

3월 1일 : 극우세력의 3·1절 탄핵 반대 집회에 참가했다.

3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름 올렸다.

6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.

7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

[프로필] 경찰 출신... 이태원 참사 당시 국회에서 했던 이 말

2023년 10월 29일, 이만희 국민의힘 당시 사무총장이 서울 중구 서울광장에서 열린 10·29 이태원 참사 1주기 시민추모대회에 참석해 유가족들에게 고개 숙여 인사하고 있다.유성호

경찰 출신 3선 의원이다.

1963년 12월 경상북도 영천시 고경면 대성리에서 태어났다. 영천초등학교, 영동중학교, 대구고등학교 등을 졸업하고 경찰대학(2기)에 입학했다.

전투경찰순경 소대장으로 복무 후 경찰공무원 생활을 시작했다. 2013년 12월까지 경찰에 몸을 담았다. 영천경찰서장, 서울성동경찰서장 등을 거쳐 이명박 정부 시절에는 대통령실 치안비서관으로 재직했다. 그 후 경북지방경찰청장, 경찰청 기획조정관, 경기지방경찰청장 등을 역임했다.

2015년 새누리당 정책위원회 자문위원으로 정치권에 입문했다. 2016년 20대 국회의원 선거에서 경북 영천시·청도군 지역구에 출마해 당선됐다. 초선 의원 시절이었던 2019년 4월 발생한 '국회 패스트트랙 충돌 사건(민주당이 주도한 공직선거법 개정·고위공직자범죄수사처 신설 법안 등의 패스트트랙 지정을 자유한국당 의원 등이 물리력으로 저지하며 발생한 사건)'으로 고발당했다. 2020년 같은 지역구에서 재선에 성공했고, 2021년 8월 윤석열 대선캠프에서 경북선대위원장 겸 농어촌정책본부장을 맡았다.

그리고 2022년 11월 7일 열린 이태원 참사 국회 행정안전위원회 전체회의. 이 의원은 당시 온라인에서 떠돌던 음모론을 소환했다. 모니터 화면에는 참사 당일 각시탈을 쓴 이들이 현장에 오일을 뿌렸다는 소문과 함께 떠돈 사진이 나타났다.

"지금 이 사안의 진실을 두고 온갖 얘기들이 다 떠돌고 있습니다. 우발적으로 발생했다는 말도 있고, 어떤 불순 세력이 개입했다는 얘기도 있고, 이 내용들이 명명백백하게 밝혀져야 됩니다... (중략) 각시탈 쓴 사람들, 특정 정당 관계자라고 많이들 얘기합니다. 단소를 들고 현장을 지휘했다는 얘기도 합니다. 이런 내용들, 확실하게 규명돼야 된다는 얘기죠."

이 의원은 2023년 10월 국민의힘 사무총장으로 임명됐다. 2024년 22대 국회의원 선거(경북 영천시·청도군)에서 3선에 성공했다.

지난 15일 검찰은 '국회 패스트트랙 충돌 사건'으로 기소된 이만희 의원에게 징역 10개월과 벌금 300만 원을 구형했다. 선고기일은 오는 11월 20일이다.

국민의힘 이만희 의원이 15일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 '국회 패스트트랙(신속처리안건) 충돌 사건' 1심 결심 공판에 출석하고 있다.연합뉴스

12.7 탄핵박제 105인 시리즈 전체 기사 보기(https://omn.kr/2bxjc)

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)

12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.



강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)



나경원(서울 동작구을)



박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)



서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)



안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)



장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)



최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)



한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)
12.7 탄핵박제 105인
