"경찰서에서 멀리 떨어진 카페에서 조사가 이루어진 점, 피의자 신문, 참고인 조사의 형식도 아니고 단순한 면담의 형태로 이루어진 점 등만 보아도 이 사건 자체가 얼마나 잘못된 것인지, 그리고 말도 안 되는 것인지 경찰 스스로도 알고 있었다... (중략) 민주주의는 말 그대로 '국민주권'의 대원칙을 전제로 시민들의 의견이 쌓여나가는 탑이다. 주권재민의 출발은 대리인에 불과한 정치인이 국민의 목소리를 귀담아 듣는 것에서부터 시작한다."

"겁먹을 만도 하고 위축될 법도 한데 전혀, 씩씩한 친구였다. 굉장히 밝은 태도로 수사관과 얘기하더라. 정말 당당하게, 자기는 잘못한 게 없으니까, 주권자는 그렇게 할 수 있다는 취지로 얘기를 하더라."

지난 3월 12일, 국민의힘 나경원, 이만희, 박덕흠, 임종득, 김장겸 의원 등 82명이 서울 종로구 헌법재판소에 윤석열 대통령 탄핵기각 2차 탄원서를 제출했다. 헌법재판소 민원실에 탄원서를 제출한 뒤 나경원 의원이 입장을 밝히고 있다. 사진 왼쪽에 보이는 사람이 이만희 의원.포스트잇을 그 학생만 붙인 것은 아니었다. 이 의원 지역 사무실은 경찰에 신고라는 선택을 했고, 사흘 후 경찰은 여러 포스트잇 중 지문이 채취된 학생에 대한 조사를 실시했다. 이같은 상황에 분노해 경찰 조사 과정에 입회한 이가 바로 이동민 변호사였다. 그리고, 그 소감을 민변 홈페이지에 남겼던 것이다.그러면서 이 변호사는 "그 날 조사를 마치고 나오는 고등학생의 얼굴에는 씩씩한 미소가 떠나지 않았다"면서 "민주주의란 이런 것이다. 씩씩하고 밝은 얼굴로 누구와도 대화할 수 있는 것이 민주주의"라고 강조했다. "고등학교 3학년 학생과 이만희를 보면서 '우리의 현재는 암울하지만 미래는 밝을 것'이라는 생각이 들었다"고도 전했다.논란이 불거지자 이 의원 측은 "지역 사무실 안전과 질서를 위해 경찰에 사실 확인 요청을 했을 뿐, 게시물 부착자에 대한 처벌을 요구한 적은 없다(2024년 12월 10일)"는 입장을 밝혔다. 같은 날, 경찰 측은 "범죄 혐의가 성립되지 않는 것으로 판단했으며, 입건하지 않고 사건을 종결할 계획"이라고 전했다.이 변호사는 16일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "인상적이었던 것은 그때 학생의 모습이었다"고 말했다.