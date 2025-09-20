▲
2023년 10월 29일, 이만희 국민의힘 당시 사무총장이 서울 중구 서울광장에서 열린 10·29 이태원 참사 1주기 시민추모대회에 참석해 유가족들에게 고개 숙여 인사하고 있다.유성호
경찰 출신 3선 의원이다.
1963년 12월 경상북도 영천시 고경면 대성리에서 태어났다. 영천초등학교, 영동중학교, 대구고등학교 등을 졸업하고 경찰대학(2기)에 입학했다.
전투경찰순경 소대장으로 복무 후 경찰공무원 생활을 시작했다. 2013년 12월까지 경찰에 몸을 담았다. 영천경찰서장, 서울성동경찰서장 등을 거쳐 이명박 정부 시절에는 대통령실 치안비서관으로 재직했다. 그 후 경북지방경찰청장, 경찰청 기획조정관, 경기지방경찰청장 등을 역임했다.
2015년 새누리당 정책위원회 자문위원으로 정치권에 입문했다. 2016년 20대 국회의원 선거에서 경북 영천시·청도군 지역구에 출마해 당선됐다. 초선 의원 시절이었던 2019년 4월 발생한 '국회 패스트트랙 충돌 사건(민주당이 주도한 공직선거법 개정·고위공직자범죄수사처 신설 법안 등의 패스트트랙 지정을 자유한국당 의원 등이 물리력으로 저지하며 발생한 사건)'으로 고발당했다. 2020년 같은 지역구에서 재선에 성공했고, 2021년 8월 윤석열 대선캠프에서 경북선대위원장 겸 농어촌정책본부장을 맡았다.
그리고 2022년 11월 7일 열린 이태원 참사 국회 행정안전위원회 전체회의. 이 의원은 당시 온라인에서 떠돌던 음모론을 소환했다. 모니터 화면에는 참사 당일 각시탈을 쓴 이들이 현장에 오일을 뿌렸다는 소문과 함께 떠돈 사진이 나타났다.
"지금 이 사안의 진실을 두고 온갖 얘기들이 다 떠돌고 있습니다. 우발적으로 발생했다는 말도 있고, 어떤 불순 세력이 개입했다는 얘기도 있고, 이 내용들이 명명백백하게 밝혀져야 됩니다... (중략) 각시탈 쓴 사람들, 특정 정당 관계자라고 많이들 얘기합니다. 단소를 들고 현장을 지휘했다는 얘기도 합니다. 이런 내용들, 확실하게 규명돼야 된다는 얘기죠."
이 의원은 2023년 10월 국민의힘 사무총장으로 임명됐다. 2024년 22대 국회의원 선거(경북 영천시·청도군)에서 3선에 성공했다.
지난 15일 검찰은 '국회 패스트트랙 충돌 사건'으로 기소된 이만희 의원에게 징역 10개월과 벌금 300만 원을 구형했다. 선고기일은 오는 11월 20일이다.