기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.09.18 06:43최종 업데이트 25.09.18 06:45
  • 본문듣기
세종시 어진동 대통령기록관연합뉴스

지난 15일 투명사회를 위한 정보공개센터(이하 정보공개센터)가 대통령기록관을 상대로 정보공개 거부 취소 소송을 제기했다. 소송대리는 법률사무소 지담의 정정훈 변호사와 임자운 변호사가 맡았다.

지난 8월 7일 정보공개센터는 대통령기록관에 2024년 11월 1일부터 2025년 4월 4일까지 기간에 해당하는 대통령지정기록물의 목록을 정보공개 청구한 바 있다. 윤석열의 불법 비상계엄과 탄핵 심판 전후로 대통령 직속 기관들에 어떤 기록물들이 생산되고 보유·관리되었는지, 비상계엄과 관련한 기록이 무단으로 폐기되거나 은폐되지 않았는지 확인하기 위해서였다.


정보공개센터의 정보공개 청구에 대해 대통령기록관은 8월 19일 "대통령기록물관리에 관한 법률'(이하 대통령기록물법) 제17조에 따라 확인해 드릴 수 없는 사항"이라며 비공개 결정을 통지했다.

대통령기록관이 비공개 근거로 제시한 대통령기록물법 제17조 제1항에 따르면 대통령은 다음 사항에 해당하는 정보들에 보호기간을 설정해 공개하지 않을 수 있다.

1. 법령에 따른 군사·외교·통일에 관한 비밀기록물로서 공개될 경우 국가안전보장에 중대한 위험을 초래할 수 있는 기록물

2. 대내외 경제정책이나 무역거래 및 재정에 관한 기록물로서 공개될 경우 국민경제의 안정을 저해할 수 있는 기록물

3. 정무직공무원 등의 인사에 관한 기록물

4. 개인의 사생활에 관한 기록물로서 공개될 경우 개인 및 관계인의 생명·신체·재산 및 명예에 침해가 발생할 우려가 있는 기록물

5. 대통령과 대통령의 보좌기관 및 자문기관 사이, 대통령의 보좌기관과 자문기관 사이, 대통령의 보좌기관 사이 또는 대통령의 자문기관 사이에 생산된 의사소통기록물로서 공개가 부적절한 기록물

6. 대통령의 정치적 견해나 입장을 표현한 기록물로서 공개될 경우 정치적 혼란을 불러일으킬 우려가 있는 기록물

그런데 정보공개센터가 청구한 정보는 이런 이유로 대통령지정기록물로 지정되어 보호기간이 설정된 기록물들이 아닌 그 '목록'에 해당한다. 과연 대통령지정기록물이 아닌 목록까지 지정기록물로 묶여 함께 비공개되는 것이 바람직할까?

대통령지정기록물 목록은 12·3 내란 진상규명 위한 기초 자료

정보공개센터의 정보공개청구에 대해 대통령기록관은 대통령기록물법 제17조에 따라 확인해 줄 수 없다며 비공개 처분을 했다.정보공개센터

대통령기록물법 제17조는 제1항 각호는 대통령지정기록물로 지정할 수 있는 정보를 나열하고 있는데 이는 공개될 경우 국익과 공익을 침해하거나 개인의 사생활에 관한 정보, 또는 정치적 혼란을 줄 수 있는 정보에 한정해 15년 내의 보호기간(개인의 사생활에 관한 정보는 예외적으로 최대 30년) 동안 공개와 접근을 제한하도록 하고 있다.

이러한 대통령지정기록물의 보호 이유는 '대통령지정기록물' 자체에 해당하는 비공개 사유이지만 대통령지정기록물의 단순한 '목록'이 대통령기록물법 제17조에 명시된 안보와 국민 경제 등의 이익 침해 등과 관련 있는 성격의 정보라고 보기 어렵다. 따라서 대통령지정기록물이 아닌 대통령지정기록물의 목록까지 모두 묶어 비공개하는 것은 지나친 알권리 침해의 소지가 있다.

무엇보다 이번 대통령지정기록물의 목록은 공개의 필요성과 공익성이 매우 큰 정보다. 이 소송의 정보가 공개되면 윤석열의 불법 비상계엄 전후, 그리고 탄핵 심판 시기 대통령 직속 기관들이 어떤 기록물을 생산했는지, 다른 공공기관들과 어떤 공문서를 주고받았는지, 윤석열 정부가 어떤 기록을 지정기록물로 지정해 공개하지 않으려 했는지 국민들이 직접 확인할 수 있기 때문이다.

뿐만 아니라 12.3 내란과 국정농단 등 윤석열의 주요한 범죄 혐의와 관련된 대통령기록물들의 존재 유무와 무단 폐기 및 은폐 여부를 가늠할 수 있다. 따라서 이 소송 결과에 따라 12.3 내란 진상규명을 위한 필수적인 기초 자료의 공개 여부가 갈릴 수 있다.

정보공개센터는 윤석열 대통령비서실의 직원 명단 비공개 등 권력의 위법적인 정보공개 거부와 정보은폐 등 알권리 침해에 적극적으로 대응한 만큼 이번 소송에서도 대통령지정기록물 목록을 반드시 공개 받아 12.3 내란 진상규명에 일조하고 시민의 알권리를 지키는 데 최선을 다할 예정이다.

정보공개센터는 이번 소송과 향후 발생할 공익 목적 정보공개소송의 비용을 마련하기 위한 정보공개 소송기금 모금 캠페인 '만원의 공개'(https://cfoi.or.kr/18538)를 소송과 함께 진행 중이다.
덧붙이는 글 이 기사는 정보공개센터 홈페이지에도 실립니다.
#대통령지정기록물 #목록 #정보공개 #정보공개센터 #윤석열
프리미엄

그 정보가 알고 싶다

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
정보공개센터 (cfoi) 내방

독자의견

다시 보지 않기
목차112 첫화부터 읽기>
이전글 1억 5천 현금 한번에 주던 윤석열, 특권예산 되살아나고 있다