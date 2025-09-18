연합뉴스

2023년 5월 7일 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 서울 용산 대통령실 청사에서 공동 기자회견을 하고 있다. 이날 윤 대통령은 일제강점기 강제동원 해법과 관련해 제3자 변제가 "유일한 해결책”이라면서 “정부 방침이 바뀌지 않을 것”이라고 했다.윤석열 정권의 역사왜곡도 민심이반의 원인이다. 3년도 안 되는 짧은 기간 동안에 윤 정권은 다종다양한 역사파괴를 시도했다. 뉴라이트 성향의 인물들을 독립기념관과 한국학중앙연구원 같은 데에 배치하고, 독립군 장군인 홍범도 등을 공산주의자로 매도하고, 민주주의의 적을 기리는 이승만기념관 건립을 시도했다. 또 독재자들을 미화하는 역사왜곡단체인 리박스쿨을 지원했다.윤 정권은 일제 강제징용 역사를 왜곡하고 한국 정부가 책임을 떠안는 제3자 변제를 강행했다. 강제징용 현장인 사도광산을 세계유산으로 만들어주는 데도 일조했다. 또 과거사를 바로잡는 진실화해위원회는 민간인 학살 피해자가 누구이고 가해자가 누구인지를 헷갈리게 만들었다.이 같은 역사 파괴를 집약한 것이 2024년 8월 30일의 한국사 교과서 검정결과 공개다. 한국학력평가원의 역사왜곡 교과서를 통과시킨 이 사건은 윤 정권이 '신의 비밀'을 함부로 건드리는 집단임을 보여줬다.한국학력평가원은 1999년에 설립된 민간 기업이지만, 이 회사의 역사교과서 집필에는 윤 정권이 개입됐다. 이주호 당시 교육부 장관의 청년보좌역인 김건호가 교과서 필진이었던 사실이 잘 웅변한다.이주호는 이명박 정권의 교육과학기술부장관 때인 2011년에 '민주주의'를 '자유민주주의'로 바꿔 기술하는 '2009 개정 교육과정'을 이끌었다. 반공주의를 자유민주주의로 둔갑시키는 교과서 집필 기준을 마련했던 그의 청년보좌역이 한국학력평가원 교과서 집필에 관여했던 것이다.한국학력평가원 역사교과서는 우리 역사를 임의로 왜곡했다. 조선 후기 선비들이 만주족인 청나라를 폄하하고 조선을 세계의 중심에 놓고자 퍼트린 소중화(小中華) 의식을 역사적 맥락과 맞지 않게 서술한 것도 그 일례다. 이 책은 "고려의 다원적 천하관과는 달리 조선의 세계관은 소중화였다"고 한 뒤 소중화 세계관하에서 조선인들이 중국을 세계의 중심에 두었다고 기술했다.조선 후기의 일부 지식인들은 청나라에 의해 대체된 명나라를 '중화'의 정통국가로 떠받드는 방식으로 청나라에 대한 반감을 표출했다. 그러면서 조선을 그 중화의 계승자인 소중화로 설정했다. 이는 정묘호란·병자호란의 치욕을 안긴 청나라를 오랑캐 위치에 두기 위한 것이었다.소중화론은 만주족 청나라가 지배하는 국제질서하에서는 조선이 세계의 중심이라는 인식을 깔고 있었다. 한국학력평가원 교과서는 이런 맥락도 고려하지 않고, 조선을 중국의 아류로 자리매김했다. 일제강점기 역사학자들의 서술 태도를 모방했던 것이다.