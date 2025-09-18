▲
9일(현지시간) 독일 베를린 남동부 지역의 고압 철탑 두 곳에서 발생한 방화 추정 화재로 인해 대규모 정전이 발생했다.EPA 연합뉴스
지난 9일, 독일 수도 베를린의 아들러스호프 첨단과학기술단지 인근에서 발생한 송전탑 방화 사건은 단순한 사건을 넘어 독일 무정부주의자들의 급진 저항 행위로 주목받고 있다. 1980년대 이후 잠잠했던 무정부주의자들이 다시 행동에 나섰다.
새로운 세대인 이들은 군수산업과 첨단기술 단지를 상징하는 기반 시설을 공격함으로써 '자본주의와 군사 권력에 대한 강력한 정치적 저항'을 행동으로 보여주고자 했다. 흥미로운 점은 이번 사건을 저지른 '후배'에게 '선배'가 훈계하고 나섰다는 사실이다.
이 사건은 9일 오전 3시 30분경 베를린 남동부 요한니스탈 지역의 고압 송전탑 2기가 불길에 휩싸이면서 시작됐다. 잠들어 있던 도시가 깨어나기도 전에 5만 가구가 한순간에 전력을 잃었다. 신호등이 꺼지고, 전철이 멈췄으며, 병원 의료기기가 꺼지고, 독일 최첨단 과학기술단지가 마비되었다. 알고 보니 표적은 아들러스호프 과학기술단지였다. 단지 내 정보기술(IT), 로봇, 생명공학, 인공지능, 우주항공, 보안, 군수 관련 기업과 연구소의 전력 공급이 차단됐다.
신속히 복구작업에 들어갔으나 11일까지 약 1만 3000가구가 정전을 겪는 등 완전 복구까지 사흘 이상 걸렸다. 베를린시 당국은 임시 비상신고소를 운영하고 전력 절전을 요청하는 등 대응 조치를 취했다. 비상신고소에 몰려든 시민들은 핸드폰 충전을 요구했다.
사건 당일 온라인 플랫폼 인디미디아에 '일부 무정부주의자' 명의의 글이 올라왔다. 자신들이 이번 방화의 배후라고 밝힌 이들은 이 사건을 군수산업과 첨단기술을 포함한 "자본주의 체제와 군사 권력에 대한 정치적 저항"으로 정의했다. 특히 군산복합체가 자연과 인간을 착취하는 기제라고 비판하며 체제 근간의 시설 공격을 정당화했다. 이들은 "지역 주민 피해는 의도치 않았으나 불가피한 부수적 피해"라고 하며 첨단기술-군산복합체 연결을 통제 불능으로 만들겠다는 급진적 정치 의지를 드러냈다.
카이 베그너 베를린 시장은 이 사건을 "시민을 겨냥한 위험한 공격"으로 규정했고 베를린 경찰도 정치적 동기의 방화로 보고 수사에 착수했다. 책임자 추적과 추가 위험 차단에 집중하고 있는 경찰은 이번 행위가 계획된 테슬라 개발센터 시설을 겨냥했을 가능성에도 수사를 이어가고 있다.
1980년대 반제국주의 운동 베테랑의 경고