▲9일(현지시간) 독일 베를린 남동부 지역의 고압 철탑 두 곳에서 발생한 방화 추정 화재로 인해 대규모 정전이 발생하면서 한 아파트 단지가 어둠에 잠겨 있다.

베를린은 오랜 기간 독일 극좌파와 무정부주의자들의 활동무대였다. 1960~70년대 대규모 학생운동과 분단기의 급진 투쟁 조직인 적군파(RAF)의 기반이 베를린에 있었다. 1990년대 말 적군파가 해체된 후 조용해진 편이지만 새로운 조직이 만들어지고 태업, 점거, 시위 등 직접행동 전략도 완전히 사라지지는 않았다.



자본주의, 군사주의, 국가 권력에 반대하는 투쟁은 여러 형태로 여전히 진행 중이다. 최근에는 온라인 커뮤니티를 통한 조직화가 다시 활발해졌다. 이들은 군산복합체와 첨단기술단지를 자본과 폭력의 상징으로 규정해 네트워크를 통한 공격 대상으로 삼고 있다.



이번 사건을 통해 급진적 저항의 표현이 민간 피해와 사회적 혼란을 초래한다는 사실이 다시 입증되었다. 시민들이 예기치 못한 정전에 따른 불편과 더불어 안전에 대한 위협을 겪게 되면서 지역사회 내에서는 공격 행위에 대한 윤리적 비판이 지배적이다. 경찰과 정부는 정치적 폭력 행위에 대한 강력 대응 입장을 재확인하고 극좌와 극우 분파 모두에 대한 감시를 강화하는 중이다. 이번 사건은 급진 저항과 사회 안정 사이에서 균형을 찾는 것의 어려움을 보여준다.



인디미디아에 오른 무정부주의자 명의의 글에 자신을 "1980년대 반제국주의 운동 베테랑"이라고 칭한 인물이 저항 운동의 선배로서 후배들에게 경고하는 글을 남겼다. 그는 이번 공격이 전략적으로 잘못되었다고 지적했다. 군산복합체 공격은 자기네 세대가 만든 행동전략인데 실패한 전략을 다시 끄집어내서 무엇을 하려는지 묻고는 이렇게 평했다.



첫째, 이번 공격은 정치·전략적으로 잘못됐다. 너희는 군산복합체의 전원을 끈 게 아니다. 그저 그럴 수 있음을 증명했을 뿐이다. 결국 아무것도 이루지 못하고 사회에 피해만 남겼다.



둘째, 철도·도로·수자원·전력망은 군사적 성격도 띠지만 동시에 시민 삶의 기반이다. 그것을 치면 먼저 타격받는 건 일상이다.



셋째, 정보 제공과 저강도 정치 활동(지역 설명회·거리 캠페인 등)을 통해 사회적 합의의 토대를 쌓지 않은 채 곧바로 무장 행동으로 건너뛰면, 지지층은 증발하고 고립만 심화한다.



넷째, 국가는 이런 사안에 매우 강력한, 전쟁에 준하는 대응을 한다. 체포되면 10년 정도의 장기 실형을 받을 수 있고 주변 생태계까지 압박받는다.



마지막으로, 행동 동기가 자기 과시로 흐를 위험이 있다. 아들러스호프에서 대규모 공개 토론·정보행사 등을 조직해 정치적 공간을 확보했어야 한다. 행동보다 정치적 합의가 중요하고 '대의'를 내세운 행위라도 도시의 약한 고리(환자·고령자·소상공인)에 직접 피해가 돌아가면 공론장의 지지를 잃는다. 결과적으로 더 강한 통제·감시를 정당화하여 역풍을 부르게 된다. 이런 사실은 오랜 저항의 결과로 얻은 교훈이다. 저항하지 말라는 것이 아니라 적법하고 효율적인 방법을 쓰자는 것이다.



역사 반복되고 같은 실수 되풀이



▲9일(현지시간) 독일 베를린 남동부 지역에서 방화 추정 화재가 발생한 고압 철탑을 점검 중인 작업자 근처에 경찰차가 주차되어 있다.

사건 발생 사흘째 되는 11일, 아들러스호프 과학기술단지 협의회, WISTA 매니지먼트사, 주립연구소 LLBB의 대표들이 일제히 성명을 발표하고 이번 공격을 강력히 규탄했다. 재정 손실이 최소 수천만 유로에 이를 것으로 전망하면서 사회적 안전을 위협하는 기반 시설 보호의 시급성을 강조했다. '베테랑'의 말대로 이번 행동의 결과로 '무정부주의자들'은 아무것도 성취하지 못했다. 사회에 경각심을 주는 대신 급진적 저항에 대한 저항만 얻어냈다.



"1980년대 반제국주의 운동 베테랑"이라는 익명의 비판자가 쓴 글에 드러나는 경험의 구체성과 자기 성찰의 깊이는 실제 무력투쟁을 겪은 사람만이 가질 수 있는 것들로 보인다.



적군파는 1970년대부터 1998년 해체까지 독일 사회를 공포로 몰아넣었던 극좌 무장투쟁 조직이다. 그들 역시 제국주의와 자본주의에 맞선 정당한 투쟁이라고 주장했지만, 결과적으로는 사회적 고립과 국가 폭력의 확대만을 가져왔다. 수많은 테러와 납치, 암살을 저지르며 독일 사회에 깊은 상처를 남겼고, 결국 대중적 지지를 얻지 못한 채 스스로 해체를 선언할 수밖에 없었다.



바로 그 쓰라린 경험을 가진 사람이 오늘날의 젊은 급진주의자들에게 던지는 경고는 무겁다. 역사는 반복되고 같은 실수가 되풀이되고 있다는 것이다.



베를린과 독일 사회는 이러한 복잡한 정치적 저항을 어떻게 평가하고 대응할지 앞으로도 신중히 고민해야 한다. 향후 급진 행동이 가져올 파장에 대비함과 동시에 사회적 합의의 중요성 역시 간과할 수 없는 과제로 남아 있다.

9일(현지시간) 독일 베를린 남동부 지역에서 방화 추정 화재가 발생한 고압 철탑을 점검 중인 작업자 근처에 경찰차가 주차되어 있다.사건 발생 사흘째 되는 11일, 아들러스호프 과학기술단지 협의회, WISTA 매니지먼트사, 주립연구소 LLBB의 대표들이 일제히 성명을 발표하고 이번 공격을 강력히 규탄했다. 재정 손실이 최소 수천만 유로에 이를 것으로 전망하면서 사회적 안전을 위협하는 기반 시설 보호의 시급성을 강조했다. '베테랑'의 말대로 이번 행동의 결과로 '무정부주의자들'은 아무것도 성취하지 못했다. 사회에 경각심을 주는 대신 급진적 저항에 대한 저항만 얻어냈다."1980년대 반제국주의 운동 베테랑"이라는 익명의 비판자가 쓴 글에 드러나는 경험의 구체성과 자기 성찰의 깊이는 실제 무력투쟁을 겪은 사람만이 가질 수 있는 것들로 보인다.적군파는 1970년대부터 1998년 해체까지 독일 사회를 공포로 몰아넣었던 극좌 무장투쟁 조직이다. 그들 역시 제국주의와 자본주의에 맞선 정당한 투쟁이라고 주장했지만, 결과적으로는 사회적 고립과 국가 폭력의 확대만을 가져왔다. 수많은 테러와 납치, 암살을 저지르며 독일 사회에 깊은 상처를 남겼고, 결국 대중적 지지를 얻지 못한 채 스스로 해체를 선언할 수밖에 없었다.바로 그 쓰라린 경험을 가진 사람이 오늘날의 젊은 급진주의자들에게 던지는 경고는 무겁다. 역사는 반복되고 같은 실수가 되풀이되고 있다는 것이다.베를린과 독일 사회는 이러한 복잡한 정치적 저항을 어떻게 평가하고 대응할지 앞으로도 신중히 고민해야 한다. 향후 급진 행동이 가져올 파장에 대비함과 동시에 사회적 합의의 중요성 역시 간과할 수 없는 과제로 남아 있다.

