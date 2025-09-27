▲
국민의힘 유상범, 김정재, 김선교, 권영진, 이종욱, 이인선(맨 왼 쪽), 최수진, 송언석 등 30여명이 2025년 1월 6일 오전 서울 용산구 한남동 대통령 관저앞에서 공수처의 체포영장 집행을 막기 위해 대기하고 있다.권우성
지난 1월 6일·15일 윤석열 체포저지를 위해 한남동 관저 앞을 찾았던 그는 자신을 포함한 '인간방패 45명'을 제명해야 한다는 여론에 대해 "'부당하다', '잘못됐다' 정도 항의 표시로 그 자리에 가야 되지 않느냐는 (것이) 소신"(7월 9일, 국민의힘 대구시당 위원장 출마 기자회견)이라고 밝혔다.
극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회 참가 직후 <매일신문>과의 인터뷰에서 그는 "3.1절 행사에서 애국이 무엇인지 많은 생각을 했다"라며 "대통령께서는 비상계엄령을 통해 의회 독재 실체와 반국가 세력에 대한 것을 국민에게 알려주셨다"라고 말했다. 그러면서 "민주노총 간첩이 거리를 활보하고 부정선거 실체가 나와도 사법부에서 무시하고 가는 행태를 보면서 애국 시민들은 눈을 부릅뜨고 그대로 당해서는 안 된다고 생각해 (탄핵 반대를 위해) 거리에 나온 거 같다"라고 주장하기도 했다.
[프로필] 국힘 공천 받았지만 무소속에 밀려 텃밭 대구에서 두 차례 낙선
1959년 5월 경상북도 구미시에서 태어났고 대구에서 자랐다. 대구에서 초중고를 나온 후 영남대학교 식품영양학과를 졸업했다. 동대학원에서 석사·박사 학위를 땄으며 1992년 계명대학교 식품가공학과 교수로 재직했다. 이후 계명대 대외협력부총장 및 경상북도 정무·경제부지사를 지냈다.
2016년 20대 국회의원 선거에서 새누리당(현 국민의힘)이 그를 대구 수성 을에 전략공천했으나, 본래 해당 지역구 의원이었던 주호영 전 의원이 이에 반발해 무소속으로 출마했고 이 후보는 낙선했다. 21대 국회의원 선거에서도 대구 수성 을에 공천됐으나, 이번에는 홍준표 의원이 무소속으로 출마해 재차 낙선했다.
그러던 중 홍준표 의원이 대구시장 선거에 출마하면서 치러진 2022년 6월 재보궐 선거에서 대구 수성 을에 단수 공천됐으며, 당선됐다. 2024년 22대 국회의원 선거를 통해 재선에 성공했다. 현재는 대구시당위원장직을 맡고 있다.