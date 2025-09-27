이인선 의원 페이스북 갈무리

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가했다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가했다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가했다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 참석하지 않았다.

2022년 5월 30일, 이인선 국민의힘 의원은 윤석열과 찍은 사진을 자신의 페이스북에 올렸다.그 해 10월, 국민의힘 대선 후보 경선에 홍준표 전 대구시장과 윤석열이 맞붙은 상황에서 당시 이인선 대구 수성 을 당협위원장은 윤석열을 공개 지지했다. 홍 전 시장 지역구였던 대구 수성 을 당협위원장이 윤석열 편에 서자 지역 정계 내 이슈가 됐고, 이 위원장은 '지지의 변'에서 자신의 할아버지 얘기를 꺼냈다. 그는 "제가 지금까지 지켜온 선당후사 정신과 나라 지킨 애국지사이신 할아버지의 애국 애족정신을 담아, 정권교체에 가장 적합한 인물로 윤석열 후보를 지지한다"고 했다.8일 뒤, 국민의힘은 최고위원회의를 열고 이인선 대구 수성 을 당협위원장직 사퇴를 의결했다. 당협위원장직에서는 밀려났으나, 이 의원은 윤석열 대선 캠프에서 대구·경북경선지원본부 총괄본부장에 이어 대구 경제발전추진단장도 맡았다.2022년 5월 10일, 국민의힘은 이 의원을 대구 수성을 지역구에 단수공천한다. 당시 공천관리위원장이었던 윤상현 의원은 6개 지역구 보궐선거 후보를 발표하며 "여성 인재를 발굴하는 데 우선점을 뒀다"고 밝혔다. 당시 후보 중 여성은 김영선 전 의원과 이인선 의원 등 두 사람이었다.그런데 지난 4월 MBC는 "2022년 국회의원 재보선을 앞두고 윤석열이 당 지도부에 '홍준표가 밀어낸 이인선을 시켜줘야 하는 것 아닌가'라고 말했다"고 보도했다. MBC는 "당시 국민의힘 지도부 인사 핵심 인사의 말"이라며 "녹음된 대화내용도 확인했다"고 전했다.이에 대해 이 의원은 MBC에 "윤 전 대통령 부부나 윤상현 의원 등 당 관계자에게 공천을 부탁한 적 없다"며 "나는 힘들게 지역을 일궈 혼자 힘으로 공천을 받았다. 김영선 전 의원 상황과 다르다"고 말했다. 지난 7월에도 이 의원은 입장문을 통해 "윤 전 대통령이 제가 지역에서 성실히 활동해 온 점을 알고 주변에 언급했을 수는 있지만 공천은 어디까지나 당의 시스템과 기준에 따른 것"이라고 밝혔다.다음은 국회의원으로서 헌법 수호 의무가 있는 이 의원의 12.3 계엄 이후 정치적 선택이다.