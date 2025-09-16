EPA/연합뉴스

지난 8일 프랑스 총리 프랑수아 바이유가 신임 투표를 앞두고 하원 연단으로 걸어가고 있다. 이 신임 투표는 프랑스 총리가 헌법 제49조 제1항을 발동한 데 따른 것이다. 신임 투표에서 패배하면서 총리를 포함해 내각이 총사퇴하게 됐다."모든 것을 멈추자"던 대담한 구호에 비하면, 10일의 거사는 사실상 나라를 멈추진 못했다. 그러나 8만 경찰 병력을 동원해 폭력적으로 시위대를 진압하는 모습에서, 권력은 떨고 있는 자신의 심장을 들켰다. 얼굴도 모르는 이가 주창한 집회에 모인 25만 시민들의 분노는 18일, 프랑스 전체 노동조합이 주도하는 시위와 파업으로 바통을 넘겼다.이로부터 닷새 뒤인 23일엔 LFI의 발의로 마크롱에 대한 탄핵 표결이 국회에서 진행된다. 정치공학상의 셈법을 따르자면, 탄핵 가능성이 높게 점쳐지진 않지만 국민들이 보여줄 거리에서의 목소리, 그것이 만들어낼 에너지가 앞으로의 판도를 좌우할 것으로 보인다.한국이 오늘의 프랑스를 보며 얻어야 할 교훈이 있다면, 기업과 부자들에 대한 과도한 감세가 가져온 결과가 무엇인지 확실히 인지하는 데 있을 것이다. 정부가 그들의 도둑질을 눈감아 줬을 때, 마땅한 그들의 사회적 의무를 감면해 주었을 때, 그들은 조세 피난처로 자산을 감춰둔다. 그리고 결국 끝없는 희생을 감내한 국민들에게 돌아온 건, 또 다른 희생에 대한 요구였을 뿐이다.존재가 불안할 때 인간은 성장하기 힘들다. 사회가 합의해 온 근본적 가치를 무시하는 리더 하에서, 프랑스는 초유의 정치 불안을 겪고 있다. 부자들이 탈세해온 세금이 제대로 걷힐 수 있었다면, 오늘의 위기는 결코 오지 않았다.80년 된 프랑스의 복지제도를 실용적·현실적으로 뜯어고쳐야 할 부분이 있다해도, 제도의 합리적 재건 또한 정부에 대한 국민의 신뢰가 있을 때 가능하다. 더 많이 가진자들부터 제 몫의 의무를 다할 때, 연대와 신뢰 속에서 현명한 개혁이 가능해진다.불행 중 다행인 건, 프랑스 국민들이 이 난국의 해법을 너무나 잘 알고 있다는 사실이다. 국민들을 겁박하기 위해 그리스 사례를 꺼내며 '희생하라' 요구했던 파렴치한 총리, 국민들은 그를 비웃으며 내쫓았다. 권력은 이미 허둥대기 시작했고, 새로운 바람이 불고 있다.