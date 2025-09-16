▲
지난 4일, 파리 엘리제궁에서 열린 '의지의 연합 정상회의' 후 기자회견에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 발언하고 있다. AFP/연합뉴스
2017년, 마크롱이 집권하면서 처음 행한 일은 부유세(ISF) 폐지였다. 니콜라 사르코지가 집권했던 2007년부터 강력한 긴축의 흐름은 시작되었으나, 마크롱 정권은 그중에서도 남달랐다. 로스차일드가의 은행 펀드 매니저로 커리어를 시작한 마크롱은, 프랑수아 올랑드의 경제자문으로 발탁되어 재벌들의 이해를 대변했고, 결국 그들의 지원으로 창당해서 대권을 거머쥐었다는 평을 듣고 있다.
마크롱의 첫 번째 업적으로 꼽히는 부유세 폐지는 그가 지지층에게 바친 상징적 선물이었다. 고소득층에게 부과하던 이 세금( 금융자산에 대한 세금은 없애고 부동산 자산에 부과하는 세금만 남김)이 사라지면서 연간 약 15억 유로(약 2조 4400억 원)에 달하는 세수가 증발했다. 기업의 법인세도 33%에서 25%로 대폭 축소시켰다. 이는 연간 180억 유로(약 29조 3000억 원)의 세수를 사라지게 했다. 비교적 높은 세율을 적용해 오던 상속세율도 하향 조정, 자산가들이 부담 없이 재산을 상속할 수 있게 해주었다.
이런 식으로 부자들의 세금을 알뜰살뜰히 감면해 준 결과, 2023년 기준, 대략 670억 유로 (약 100조 원)의 세수가 사라졌다. 대신 20년 전에 비해 상위 500명의 부자들의 자산은 7배로 늘어났다. 보도
에 따르면 프랑스는 세계에서 백만장자가 3번째로 많은 나라(미국, 중국에 이어)로 등극했다.
나라 안에 부자들이 넘쳐나면 경제가 활력을 얻는다는 것이 마크롱 정부가 취한 명분이었다. 그러나 부자 감세가 해를 거듭하자, 재정 적자(GDP 대비 114%)가 산더미처럼 늘어갔고, 빈곤층도 함께 증가했다(2002년 6.5%에서 2023년 8.5%) .
평생 부자들을 연구해 온 사회학자 커플 팽송-샤를로 부부는 2019년 <울트라 부자들의 대통령>이라는 저서를 통해 마크롱의 정치를 "가난한 자들의 돈을 가져다 부자들을 먹이는 정치"라고 묘사한 바 있다. 부자 감세를 통해 재정 적자를 만든 마크롱 정부가 이 적자를 메우기 위해 가혹한 공공 분야의 긴축과 복지의 축소를 진행해 나갔기 때문이다.
마크롱은 집권 초 5년간 공공 분야의 인력을 12만 명 감축시키고, 600억 유로(약 97조 7000억 원)의 공공지출 축소 계속을 밝혔다. 이에 가장 큰 타격을 입은 분야는 교육과 의료였다. 공립학교에서 교사가 병가를 내고 며칠간 나오지 않아도, 대체 교원이 충원되지 않는 풍경은 일상적인 모습이 되어갔다. 병원 응급실에 환자가 실려 와도 의료진이 부족하거나, 환자가 복도에서 의사를 만나지 못하고 죽어가는 일도 발생했다.
지방자치단체에 대한 교부금도 매년 100억 유로(약 16조 원)씩 삭감했다. 일련의 예산 감축은 교육과 의료, 문화를 비롯한 전반의 영역이 작동 불능 상태에 빠지게 했을 뿐 아니라, 특히 저소득층 시민들의 삶을 심각하게 위협했다. 집세 보조금을 축소시켜 400만 명 이상의 저소득층을 궁지로 내몰았다.
부자들이 내는 세금은 감면했지만, 모두에게 부과되는 세금은 오히려 증세했다. 사회보장세(CSG)를 1.7%p 일괄적으로 증가시킨 것이다. 2018년 유류세까지 올리려던 마크롱 정권은 마침내 노란조끼 운동이라는 거대한 시민운동의 저항에 부딪혀야 했다.
온 나라를 뒤흔드는 위력적 저항을 이어가던 노란조끼들(소외된 서민층이 주축이 된 풀뿌리 저항운동)이 마크롱에게 제시한 요구한 중 하나가 부유세의 부활이었다. 서민들의 지갑을 쥐어짜는 대신, 부자들로부터 마땅히 취해야 할 세금을 받으라는 정당한 요구였다. 그들이 제시한 다른 요구안엔 타협안을 제시했던 마크롱은 부유세 부활에 대해선 단호히 선을 그었다.
무엇보다 마크롱 집권 8년이 프랑스 사회에 가져온 가장 큰 타격은 구조적 불평등의 심화와 그로 인해 깊어진 계급적 갈등이다. 2024년 7월 프랑스의 경제지 <챌린지>는 프랑스 500대 부자의 자산이 프랑스 GDP의 45%를 차지하기에 이르렀다고 발표한 바 있다. 20년 전 이 숫자는 20%에 그쳤다. 그들의 부가 넘쳐흐르는 동안 나라는 빚더미에 놓였고, 빈곤층도 함께 증가했다. 팽송-샤를로 부부의 연구에 따르면, 조세피난처로 유출되는 프랑스의 자산은 매년 1000억 유로(약 163 조 원)에 이른다. 부자들은 넘쳐나는 부를 사회를 위해 재투자하는 대신, 숨겨놓기 바빴다.
"나라의 돈이 사람을 죽이는 데만 쓰이고 있다"