EPA 연합뉴스

11일(현지시간) 브라질 브라질리아의 연방대법원에서 쿠데타 모의 혐의 등으로 기소된 자이르 보우소나루 전 브라질 대통령에 대한 재판이 열리고 있다.지난 11일, 브라질 연방대법원이 자이르 보우소나루 전 대통령에게 징역 27년 3개월을 선고했다. 남미 최대 국가의 전직 대통령이 쿠데타 모의로 유죄를 받은 첫 사례다.그동안 도널드 트럼프 미국 대통령은 이 재판을 "마녀사냥"이라 비판하며 재판부 인사 제재와 브라질산 50% 관세까지 동원했다. 하지만 브라질 사법부는 끝내 흔들리지 않았다. 선고 직후 트럼프가 관세 추가 인상을 시사했지만, 판결은 이미 내려진 뒤였다.이 사건은 자연스럽게 한국 상황을 떠올리게 한다. 파면된 전직 대통령 윤석열씨에 대한 내란 재판과 특검이 진행되는 중에도 일부 극우세력은 '윤석열 어게인'을 외치고 있다. 트럼프가 구해 줄 것이라는 기대 또한 버리지 못한 것으로 보인다. 워싱턴-서울로 이어지는 극우 포퓰리즘의 초국적 연대는 워싱턴-브라질리아 연결고리와도 닮아 있다.브라질 대법원은 미국의 계속된 압력에도 어떻게 전직 대통령의 쿠데타 모의 등 5가지 혐의에 대해 명확한 판결을 내린 것일까? 2년 8개월여의 과정을 들여다보면 세 가지 원칙이 또렷하다.