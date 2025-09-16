기사를 스크랩했습니다.
지난 4일 미국 조지아주의 한국인 노동자 대규모 구금 사태 이전에도 한미 양국 간에 심각한 비자 문제가 있었다. 이번처럼 크게 부각되지 않았을 뿐이다. 한국은 세계 최대의 고아 수출국이었다. <인권연구> 2018년 제1권 제1호에 실린 이경은 고려대 인권센터 연구교수의 논문 '국제입양과 국적에 대한 국제규범과 미국의 한국 출신 입양인 추방'은 그 규모를 이렇게 추산한다.

"1953년부터 현재까지 한국으로부터의 국제입양은 20만 명 규모로 추산하며, 이 중 약 15만 명은 미국으로 입양되었다고 본다. 헤이그국제사법회의와 관련 전문가들은 제2차 세계대전 이후 국제입양의 규모를 약 50만 명으로 추산한다. 그중 20만 명이 한국 출신이니, 이 중대 국제인권 이슈에 있어서 한국이 차지하는 비중을 짐작할 만하다."


한국이 그렇게 된 것이 꼭 한국전쟁(6·25전쟁) 때문만은 아니다. 집안에 난리가 났다고 가족들이 반드시 생이별하는 게 아니듯이, 그 원인을 전쟁 탓으로만 돌릴 수는 없다. 그보다는 이승만 정권의 입양정책이 훨씬 더 결정적이었다. 이승만 정권이 추진한 입양정책의 본질은 혼혈아의 국외 이주였다. 공식적으로는 그렇게 표방하지 않았지만, 실상이 그러했다는 점은 당시의 국무회의 회의 자료에도 나타난다.

1956년 3월 22일의 국무회의 자료.국가기록원

보건사회부가 제출한 '혼혈아동 해외양자를 위한 대리양자 촉진의 건'은 "전란 이래 발생된 혼혈아동에 대하여서는 이를 미국을 위시하여 해외 각국(한국동란 참전 각국)에 입양 조처를 취하고 있으며"라고 대통령에게 보고한다. 형식상으로는 민간이 입양을 추진하지만 실질적으로는 국가가 추진하는 일이었기에 이같이 보고한 것이다.

이 문건은 앞으로도 계속 혼혈아동들을 해외로 입양시키겠다고 밝힌다. "그들의 장래 행복을 위하여서는 가능한 다수의 아동들이 외국의 훌륭한 가정에 입양되여 건전한 양호를 받을 수 있는 기회를 만들어주는 것이 가장 좋은 길이 될 것"이라고 보고한다. 이 같은 이승만 정부의 입장이 한국 아동들을 미국으로 대량 송출한 배경이다.

문건 제목에도 나타나듯이, 당시의 정부는 고아 수출의 효율성을 위해 대리양자 방식을 촉진했다. 예비 부모가 해야 할 아동 면접을 제3자가 대리할 수 있게 함으로써 고아의 대량 송출을 가능케 했던 것이다. 2015년도 성공회대 박사학위논문인 김재민의 '한국의 해외입양정책 연구'는 대규모 해외입양을 가능케 한 이승만 정부의 사상적 배경을 이렇게 설명한다.

"순혈주의적 민족주의와 일국일민주의라는 특성은 초기 해외입양의 시작이 혼혈아동을 중심으로 이루어진 원인이다." "한국의 해외입양은 개인에 대한 국가의 효율적 통치수단으로 일국일민주의의 기치 아래에 국가 만들기 프로젝트의 일환으로 국가 주도하에 진행되었으며, 이를 통해서 이질적인 존재를 추방하여 표준적인 사회를 구성해왔다."

예비 부모의 버림을 받고 불법체류자가 될 수도

이렇게 미국에 간 입양아들이 현지 사회의 일원으로 제대로 안착한 것은 아니다. 그 대다수는 미국 시민권 취득은 고사하고 체류자격에서부터 불안을 겪었다.

한국 입양아들에게 제공된 미국 비자는 시민권자의 직계가족에 배당되는 IR(Immediate Relative) 비자, 그중에서도 IR-4였다. 위 이경은 논문은 "문제는 한국 아동은 2013년 이전까지는 거의 모두가 IR-4 비자를 통해 미국에 입국했다는 사실"이라며 문제점을 이렇게 설명한다.

"이는 다른 나라 아동들이 이미 헤이그 프로세스를 통해 미국 입국 시부터 보호받는 체계와는 비교도 할 수 없으며, 헤이그협약 가입 이전부터도 대부분의 국가에서는 최소한 IR-3 비자 발급을 통한 아동보호체계를 갖추어왔음을 보여준다."

IR-3는 미국 법률상의 입양 절차를 완료한 상태에서 미국에 입국하는 아동에게 주어지고, IR-4는 그런 절차를 입국 이후에 밟기로 예정된 아동에게 주어진다. 입양이 이뤄진 상태에서 입국하는 게 아니므로, IR-4를 받은 아동은 예비 부모의 버림을 받고 불법체류자가 될 수 있었다.

훗날 마크 윌프스로 불리게 될 한 아기가 한국의 어느 집 대문 앞에서 발견됐다. 1963년 1월 19일 자 <동아일보>에 실린 UPI통신 기사에 따르면, 이해에 마크는 만 6세였다. 그가 발견된 해는 1957년 무렵이다. 통신은 그에 관해 이렇게 보도했다.

"미국 사람의 양자로 호적에 들어간 올해 6세의 한국 소년은 17일 미국연방재판소 버나드 덱커 판사의 입회로 일리노이스주 파크 포레스트에 사는 그의 양부모 레오날드 윌프슨 씨 내외에 의하여 귀화함으로써 미국 시민이 되었다."

마크는 일반적인 한국인 입양아들에 비해 형편이 좋았다. 1960년에는 미국 화학공업회사의 미생물 전문가에게 입양되고 1963년에는 미국 시민권을 얻었다. 한국 입양아가 이런 경험을 하는 것은 신문에 날 만한 일이었다.

진심과 성의가 없었던 정부

4월 10일 진실·화해를위한과거사정리위원회에 진실규명을 신청한 해외 입양인과 국내외 단체 대표들이 서울 중구 진실화해위 앞에서 기자회견을 열고 있다. 이날 기자회견에서 참석자들은 1960년대부터 1990년대까지 한국에서 해외로 입양돼 보내진 사람들에 대해 "진실화해위는 임기 내에 남은 311명에 대한 조사 결론과 진실규명 여부를 전달해야 한다"고 밝혔다.연합뉴스

많은 한국인들은 미국에 입양된 아동들이 친부에게 갔으리라고 생각했다. 그래서 한국 사회의 마음은 덜 무거웠다. 그러나 그것은 거의 다 사실이 아니었다. 위의 김재민 논문은 "주목할 것은 이들의 해외입양이 친모와 단절하고 친부에게 가는 것이 아니라는 점"이라며 "그들은 친부가 아닌 전혀 다른 가정으로 입양되었다"고 알려준다. 이승만 정권이 닦아놓은 해외입양정책은 혼혈아동들을 친부에게 보내는 게 아니라 그냥 내보내는 것이었다.

IR-3 비자로 가는 것도 아니고 양부의 품에 가는 것도 아니기 때문에 한국 입양아 대부분의 처지는 불안정했다. 2018년에 나온 위 이경은 논문은 미국 인권단체인 '입양아 권리운동(Adoptee Rights Campaign)'의 통계를 근거로 "미국에는 아직도 3만 5천 명 이상의 시민권 미취득 입양인이 존재하고, 이 중 2만 명 정도가 한국 출신으로 추정하고 있다"고 말한다.

시민권 취득을 돕지 않는 양부모가 많았다는 것은 한국인 입양아들의 처지를 반영한다. 인류애를 갖고 한국 아이들을 입양한 미국인도 많았겠지만, 세제 혜택 등을 기대하고 한국 아이들을 일단 불러들이는 미국인도 적지 않았다고 이해할 수밖에 없다.

본래 미국 백인들은 타 인종의 입양에 우호적이지 않았다. 그런 그들이 1950년대 들어 한국인 입양을 장려했다. 이렇게 된 최대 이유는 냉전정책과 관련이 있다. <서양사론> 2023년 제159호에 실린 권은혜 한성대 전임연구원의 논문 '냉전시대 글로벌 미국 가정 만들기 – 1950년대 한국 아동의 미국 입양'은 미국 사회가 한국인 입양에 관심을 가진 것은 "반공주의 문화와 밀접한 연관이 있었다"고 말한다.

이 논문은 제2차 세계대전 직후의 트루먼 행정부가 동유럽을 겨냥한 냉전정책을 펴면서 현지의 고아 문제에 관심을 기울인 것이 1950년대의 국제입양정책에 영향을 줬다고 말한다. 논문은 "난민문제와 반공주의의 결합은 초국적 입양을 최종적으로 가능하게 만들었다"라는 미국 역사학자 로라 브릭스의 말을 인용한다.

반미진영에서 난민처럼 배출되는 혹은 반미진영의 침공으로 난민처럼 배출되는 아동들의 비극과 그런 아동들을 포용하는 미국의 이미지는 냉전체제하에서 미국의 리더십에 유용했다. 이승만 정권은 그런 미국의 정책에 편승하는 방법으로 혼혈아동들을 내보내고 전쟁의 불편한 흔적을 지우고자 했다.

이처럼 한미 양국 정부는 한국인 입양아들에 대해 진심과 성의가 없었다. 그래서 이승만 집권기에 배출된 입양아 대다수는 IR-4 비자를 받고 불안정한 삶을 살 수밖에 없었다.
이전글 고위공직자 부인 집에서 폭행당한 소설가... 이유가 충격적이었다