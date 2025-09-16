▲
1956년 3월 22일의 국무회의 자료.국가기록원
보건사회부가 제출한 '혼혈아동 해외양자를 위한 대리양자 촉진의 건'은 "전란 이래 발생된 혼혈아동에 대하여서는 이를 미국을 위시하여 해외 각국(한국동란 참전 각국)에 입양 조처를 취하고 있으며"라고 대통령에게 보고한다. 형식상으로는 민간이 입양을 추진하지만 실질적으로는 국가가 추진하는 일이었기에 이같이 보고한 것이다.
이 문건은 앞으로도 계속 혼혈아동들을 해외로 입양시키겠다고 밝힌다. "그들의 장래 행복을 위하여서는 가능한 다수의 아동들이 외국의 훌륭한 가정에 입양되여 건전한 양호를 받을 수 있는 기회를 만들어주는 것이 가장 좋은 길이 될 것"이라고 보고한다. 이 같은 이승만 정부의 입장이 한국 아동들을 미국으로 대량 송출한 배경이다.
문건 제목에도 나타나듯이, 당시의 정부는 고아 수출의 효율성을 위해 대리양자 방식을 촉진했다. 예비 부모가 해야 할 아동 면접을 제3자가 대리할 수 있게 함으로써 고아의 대량 송출을 가능케 했던 것이다. 2015년도 성공회대 박사학위논문인 김재민의 '한국의 해외입양정책 연구'는 대규모 해외입양을 가능케 한 이승만 정부의 사상적 배경을 이렇게 설명한다.
"순혈주의적 민족주의와 일국일민주의라는 특성은 초기 해외입양의 시작이 혼혈아동을 중심으로 이루어진 원인이다." "한국의 해외입양은 개인에 대한 국가의 효율적 통치수단으로 일국일민주의의 기치 아래에 국가 만들기 프로젝트의 일환으로 국가 주도하에 진행되었으며, 이를 통해서 이질적인 존재를 추방하여 표준적인 사회를 구성해왔다."
예비 부모의 버림을 받고 불법체류자가 될 수도
이렇게 미국에 간 입양아들이 현지 사회의 일원으로 제대로 안착한 것은 아니다. 그 대다수는 미국 시민권 취득은 고사하고 체류자격에서부터 불안을 겪었다.
한국 입양아들에게 제공된 미국 비자는 시민권자의 직계가족에 배당되는 IR(Immediate Relative) 비자, 그중에서도 IR-4였다. 위 이경은 논문은 "문제는 한국 아동은 2013년 이전까지는 거의 모두가 IR-4 비자를 통해 미국에 입국했다는 사실"이라며 문제점을 이렇게 설명한다.
"이는 다른 나라 아동들이 이미 헤이그 프로세스를 통해 미국 입국 시부터 보호받는 체계와는 비교도 할 수 없으며, 헤이그협약 가입 이전부터도 대부분의 국가에서는 최소한 IR-3 비자 발급을 통한 아동보호체계를 갖추어왔음을 보여준다."
IR-3는 미국 법률상의 입양 절차를 완료한 상태에서 미국에 입국하는 아동에게 주어지고, IR-4는 그런 절차를 입국 이후에 밟기로 예정된 아동에게 주어진다. 입양이 이뤄진 상태에서 입국하는 게 아니므로, IR-4를 받은 아동은 예비 부모의 버림을 받고 불법체류자가 될 수 있었다.
훗날 마크 윌프스로 불리게 될 한 아기가 한국의 어느 집 대문 앞에서 발견됐다. 1963년 1월 19일 자 <동아일보>에 실린 UPI통신 기사에 따르면, 이해에 마크는 만 6세였다. 그가 발견된 해는 1957년 무렵이다. 통신은 그에 관해 이렇게 보도했다.
"미국 사람의 양자로 호적에 들어간 올해 6세의 한국 소년은 17일 미국연방재판소 버나드 덱커 판사의 입회로 일리노이스주 파크 포레스트에 사는 그의 양부모 레오날드 윌프슨 씨 내외에 의하여 귀화함으로써 미국 시민이 되었다."
마크는 일반적인 한국인 입양아들에 비해 형편이 좋았다. 1960년에는 미국 화학공업회사의 미생물 전문가에게 입양되고 1963년에는 미국 시민권을 얻었다. 한국 입양아가 이런 경험을 하는 것은 신문에 날 만한 일이었다.
진심과 성의가 없었던 정부