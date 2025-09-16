연합뉴스

4월 10일 진실·화해를위한과거사정리위원회에 진실규명을 신청한 해외 입양인과 국내외 단체 대표들이 서울 중구 진실화해위 앞에서 기자회견을 열고 있다. 이날 기자회견에서 참석자들은 1960년대부터 1990년대까지 한국에서 해외로 입양돼 보내진 사람들에 대해 "진실화해위는 임기 내에 남은 311명에 대한 조사 결론과 진실규명 여부를 전달해야 한다"고 밝혔다.많은 한국인들은 미국에 입양된 아동들이 친부에게 갔으리라고 생각했다. 그래서 한국 사회의 마음은 덜 무거웠다. 그러나 그것은 거의 다 사실이 아니었다. 위의 김재민 논문은 "주목할 것은 이들의 해외입양이 친모와 단절하고 친부에게 가는 것이 아니라는 점"이라며 "그들은 친부가 아닌 전혀 다른 가정으로 입양되었다"고 알려준다. 이승만 정권이 닦아놓은 해외입양정책은 혼혈아동들을 친부에게 보내는 게 아니라 그냥 내보내는 것이었다.IR-3 비자로 가는 것도 아니고 양부의 품에 가는 것도 아니기 때문에 한국 입양아 대부분의 처지는 불안정했다. 2018년에 나온 위 이경은 논문은 미국 인권단체인 '입양아 권리운동(Adoptee Rights Campaign)'의 통계를 근거로 "미국에는 아직도 3만 5천 명 이상의 시민권 미취득 입양인이 존재하고, 이 중 2만 명 정도가 한국 출신으로 추정하고 있다"고 말한다.시민권 취득을 돕지 않는 양부모가 많았다는 것은 한국인 입양아들의 처지를 반영한다. 인류애를 갖고 한국 아이들을 입양한 미국인도 많았겠지만, 세제 혜택 등을 기대하고 한국 아이들을 일단 불러들이는 미국인도 적지 않았다고 이해할 수밖에 없다.본래 미국 백인들은 타 인종의 입양에 우호적이지 않았다. 그런 그들이 1950년대 들어 한국인 입양을 장려했다. 이렇게 된 최대 이유는 냉전정책과 관련이 있다. <서양사론> 2023년 제159호에 실린 권은혜 한성대 전임연구원의 논문 '냉전시대 글로벌 미국 가정 만들기 – 1950년대 한국 아동의 미국 입양'은 미국 사회가 한국인 입양에 관심을 가진 것은 "반공주의 문화와 밀접한 연관이 있었다"고 말한다.이 논문은 제2차 세계대전 직후의 트루먼 행정부가 동유럽을 겨냥한 냉전정책을 펴면서 현지의 고아 문제에 관심을 기울인 것이 1950년대의 국제입양정책에 영향을 줬다고 말한다. 논문은 "난민문제와 반공주의의 결합은 초국적 입양을 최종적으로 가능하게 만들었다"라는 미국 역사학자 로라 브릭스의 말을 인용한다.반미진영에서 난민처럼 배출되는 혹은 반미진영의 침공으로 난민처럼 배출되는 아동들의 비극과 그런 아동들을 포용하는 미국의 이미지는 냉전체제하에서 미국의 리더십에 유용했다. 이승만 정권은 그런 미국의 정책에 편승하는 방법으로 혼혈아동들을 내보내고 전쟁의 불편한 흔적을 지우고자 했다.이처럼 한미 양국 정부는 한국인 입양아들에 대해 진심과 성의가 없었다. 그래서 이승만 집권기에 배출된 입양아 대다수는 IR-4 비자를 받고 불안정한 삶을 살 수밖에 없었다.