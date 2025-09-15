이희훈

세금도둑잡아라, 함께하는시민행동, 투명사회를위한정보공개센터 등 활동가들이 2023년 6월 23일 오후 서울 서초구 대검찰청에서 검찰특수활동비 등에 대한 정보공개청구 자료를 수령하고 있다.그리고 '관봉권 띠지 훼손 사건'엔 '검찰 특수활동비 자료 불법 폐기 사건'과 매우 유사한 점들이 있다.검찰 특수활동비 자료 불법폐기는 2017년 4월~5월 이전의 검찰 특수활동비 집행 관련 자료들이 대검찰청 및 여러 일선 검찰청에서 조직적으로 폐기된 사건이다. 이것은 2023년 6월 행정소송에서 승소한 필자가 <뉴스타파> 및 시민단체들과 함께 대검찰청으로부터 자료를 공개받는 과정에서 알게 된 사실이다.여기에 대해 문제제기를 했지만, '그 당시에는 한두 달에 1번씩 폐기하는 것이 관행이었다'는 식의 답변만 들을 수 있었다. 이는 한동훈 전 법무부 장관이 국회에서 한 답변이었다.그러나 말도 안 되는 얘기였다. 특수활동비 집행 관련 자료는 공문서인데, 이를 무단으로 파기하는 것은 명백한 범죄였기 때문이다. 그것을 법을 다루는 검찰수사관이나 검사가 몰랐다는 건 말이 되지 않는다.게다가 자료가 폐기되고 없는 시점이 묘했다. 2017년 5월에 서울중앙지검장과 법무부 검찰국장이 서로 상대방의 부하검사들에게 '돈봉투'를 돌린 사건이 터졌다. 그로 인해 문재인 대통령이 직접 감찰을 지시하는 등 검찰조직이 엄청난 비판을 받고 있었다. 그런데 묘하게도 '돈봉투' 만찬 이전 시점의 자료만 불법폐기된 것이다. 심지어 돈봉투 만찬 당시에 사용된 특수활동비에 대한 장부도 폐기되었다. 이것은 뭔가를 감추기 위해 자료를 모두 폐기한 것으로 의심할 수밖에 없는 대목이다.2024년 1월, 시민단체들이 서울중앙지검에 해당 건에 대한 고발장을 접수했지만, 검찰은 무혐의 처분을 했다. 이후 항고-재항고를 해서 현재 대검찰청에 사건이 계류되어 있는 상황이다.'관봉권 띠지 훼손' 사건과 '검찰 특수활동비 자료 불법폐기' 사건은 세 가지 측면에서 묘하게 유사하다.첫째, 검찰 조직 내부에서 일어난 범죄 의혹이라는 점에서 비슷하다. 두 사건 모두 검찰 조직 내부에서 일어난 범죄 의혹이다. 그리고 다른 뭔가를 은폐하기 위해 일어난 것이라는 점에서도 비슷하다.둘째, 특수활동비 오·남용과 관련된 핵심증거 훼손 의혹이라는 점에서도 유사하다. 기밀이 요구되는 수사나 국정수행활동에 써야 할 특수활동비가 오·남용되었는데, 그것에 관한 핵심적인 증거를 은폐하려고 띠지를 훼손하고 지출증빙서류를 무단파기한 것 아니냐는 것이다.셋째, 매우 중대한 범죄임에도 불구하고 신뢰할 수 있는 주체가 수사를 하지 않는다는 점에서도 비슷하다. 검찰 조직 내부에서 벌어진 일이니 검찰이 수사한다는 것은 맞지 않다. 경찰이나 공수처가 수사할 수도 있지만 아직까지 제대로 수사하는 것 같지는 않다.