Maya Albanese

35세 생일이 ‘출산 시한폭탄’으로 불리는 시대, 값비싼 난자 냉동 시술을 마음의 평화로 포장해 권유하는 현실을 풍자한 단편영화 <프리즈>그럼에도 미국생식의학회와 유럽생식및발생학회는 차츰 태도를 선회해왔다. 질병이나 치료과정에서 가임력을 상실할 경우 제한적으로 의료적 필요를 인정하는 것에서 벗어나 계획적, 선제적 조치로 인정하기 시작한 것이다. 당장 보조생식술에서 냉동난자나 동결배아를 활용하는 선택지가 가능해졌고, 여성들을 '생물학적 시계'나 재정 및 정서 상태를 포함한 사회적 압박에서 벗어나게 해줄 가능성처럼 홍보되었다.하지만 안전성이나 효과성이 확보되고, 비용의 부담이 낮아진다고 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 특히 미국과 유럽 학회가 기술을 인정해 지침을 개정하면서도 유전적 부모 역할에 대한 지나친 의존이 부정적 영향을 미치지 않도록 성소수자나 다양한 가족 형태가 늘어나는 사회에서 난자 동결이 새로운 선택지를 제공해 불평등과 차별을 해소하는 도구로 활용되어야 함을 강조하고 있다.마찬가지로, 앞으로 한국에서 의학적 사유가 아닌 사회적, 계획적, 선제적 목적의 난자 동결이 허용되기 위해선, 우리 사회가 어떤 가족과 어떤 생식의 형태를 받아들일 것인가에 대한 숙제를 완수해야 한다.지난 2021년 당시 이재명 후보는 난임시술을 '끝을 알 수 없는 긴 터널'로 비유하며 난임부부의 경제적, 정신적 고통을 완화하기 위한 여러 공약을 제시했었다. 보조생식술을 무한리필식으로 지원범위를 확대하는 대신 '난임부부를 위한 심리상담'을 국정과제에 포함한 진정성을 의심하고 싶지 않다. 그러니 바라건대, 누구라도, 어떤 형태라도, 가족을 형성해 아이를 낳고 키우기 좋은 환경을 조성해 가파른 인구절벽에서 추락하지 않을 발판이 되어주길 바란다.