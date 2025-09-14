EBS

"열세 살 때 보통학교에서 처음 배운 노래가 '하루(春)'라는 일본 창가였어요. 무슨 뜻인지도 모르고 발음도 제대로 안 되는 것을 억지로 따라 부르면서 '우리말이 있는데 왜 일본 노래를 불러야 되나'라는 생각이 들었어요. 그래서 '봄'이란 처녀작을 만들었고, 이 작품이 <신소년>이란 잡지에 뽑혔어요. 그다음에는 '오가와(川)'라는 일본 노래 대신에 '시내'라는 우리말 작품을 만들었고요."

윤석중어린이들은 '누구를 존경하느냐?'고 물으면, 흔히 역사적 위인이나 연예인, 운동선수들의 이름을 댄다. 그러나 어린이들은 알게 모르게 아동문학가들의 영향을 크게 받는다."퐁당퐁당 돌을 던지자/ 누나 몰래 돌을 던지자/ 냇물아 퍼져라/ 널리널리 퍼져라"(퐁당퐁당), "아버지는 나귀 타고 장에 가시고/ 어머니는 건너마을 아저씨 댁에/ 고추 먹고 맴~맴 달래 먹고 맴~맴"(맴맴) 등을 작사한 석동 윤석중(1911~2003)도 아이들의 마음을 움직인 문학가다."날아라 새들아 푸른 하늘을/ 달려라 냇물아 푸른 벌판을/ 오월은 푸르구나 우리들은 자란다"(어린이날 노래), "새나라의 어린이는 일찍 일어납니다/ 잠꾸러기 없는 나라 우리나라 좋은나라"(새나라의 어린이) 등도 그의 작품이다.'퐁당퐁당'의 작곡가는 홍난파다. 이 노래가 나온 시점은 홍난파가 친일파로 전향하기 10년 전인 1927년이다. 이해에 홍난파는 29세였고 윤석중은 16세였다. 열여섯 살 된 소년 작가가 홍난파 같은 작곡가와 협업했다. 10대 때부터 동심을 움직인 윤석중의 역량을 엿볼 수 있다.윤석중은 일제 강점 1년 뒤에 서울 청계천 근처인 지금의 수표동에서 태어났다. 그의 아버지는 얼마 뒤부터 조선공산당 출신의 사회주의 노동운동가로 일대 활약을 펼친 윤덕병이다. 그는 윤덕병의 아홉 자녀 중 하나다.윤덕병은 노동사(勞動社) 등의 이념단체를 조직하고 <노동자> 같은 잡지를 발행했다. 아들 윤석중도 열두 살 때인 1923년에 '꽃밭사'라는 독서회를 조직하고, 열세 살 때는 '깃븜사'라는 문예단체를 조직했다. 이해에는 <신소년>에 '봄'을 발표했다.이렇게 10대 초반부터 동시·동요를 쏟아낸 그가 일생 동안 남긴 작품은 1200여 편이다. "무엇이 무엇이 똑같을까/ 젓가락 두짝이 똑같아요"(똑같아요), "깊은 산속 옹달샘 누가 와서 먹나요"(옹달샘), "외로워도 슬퍼도 나는 안 울어/ 참고 참고 또 참지 울긴 왜 울어"(들장미 소녀 캔디)처럼 한국인들의 머릿속에 굳게 자리 잡은 그의 가사는 한둘이 아니다.그의 작품은 대체로 밝고 명랑하다. <한국학연구> 2009년 제20집에 실린 김제곤 창비어린이 기획위원의 논문 '윤석중 동시에 대한 재인식'은 "윤석중 동시가 가지는 특질은 명랑성, 도시, 유년"이라고 요약한다. 그중 '명랑성'은 윤석중의 성장 과정을 감안하면 뜻밖이다. 그리 명랑할 일이 없는 환경에서 성장했기 때문이다.소명출판사가 펴낸 <근대문학 100년 연구총서 제2권: 약전으로 읽는 문학사 1> 윤석중 편은 "세 살 때 어머니를 여읜 윤석중의 어린 시절은 불우했다"라며 "한 점 혈육인 누나마저 세상을 떠나고 아버지에게서 별다른 정을 느끼지 못한 채 외할머니의 슬하에서 자라면서 이후 작품활동을 하는 데 커다란 발판이 된 외로움의 정서를 체득한다"고 말한다.위에 언급된 누나 이외의 형제들도 일찍 세상을 떠났다. "부친 윤덕병은 자녀 아홉을 낳았지만, 윤석중을 제외하고는 모두 어려서 세상을 떠났다"고 위 책은 말한다. 아버지는 그가 열두 살 때는 '고무여직공 동맹파업 전말서'를 전국에 배포했다가 체포되고, 그가 열네 살 때는 '제1차 조선공산당 검거사건'으로 체포돼 5년간 구금됐다.어머니는 세 살 때 돌아가시고 아버지는 정을 느낄 겨를이 없고 형제들은 다 죽고 그 자신만 홀로 살아남았다. '외로움'을 느끼지 않을 수 없는 이런 상황이 그를 동시 작가로 만들었다. 위 책은 "내면의 외로움을 밝고 긍정적인 자세로 전환시키며 낙천적인 동심의 세계를 노래"했다고 설명한다. "웃으면서 달려보자 푸른 들을/ 푸른 하늘 바라보며 노래하자"는 가사가 담긴 '들장미 소녀 캔디'도 소년 윤석중의 정서를 대변한다고 볼 수 있다.79세가 된 윤석중은 1990년 5월 8일 자 <매일경제> 인터뷰에서 "내 어린 시절에는 어린이들이 부를 노래가 없었습니다"라고 한 뒤 "어린이 노래가 없었던 그 쓸쓸한 시절 우리는 우리가 부를 노래를 스스로 지어 부른 거죠"라고 말했다. 외로움을 밝고 명랑하게 승화시키고자 직접 노래를 만들었고, 이것을 세상에 발표해 한국 어린이 전체에게 힘과 용기를 주게 됐던 것이다.소년 윤석중이 동시를 쓰게 된 데는 아버지가 보여준 반제국주의 성향도 적지 않게 작용했다. 위 인터뷰에서 이런 말이 나왔다.10대 초반 소년이 일본 노래를 대체할 한국 동요들을 만들어냈다. 그런 그를 당시 사람들은 '천재'라고 불렀다. 친일전향을 하기 6년 전의 이광수도 그랬다. 위 김제곤 기획위원의 인하대 박사학위논문인 '윤석중 연구'는 "이광수는 <윤석중 동요집>(1932) 서문에서 윤석중을 일러 '조선 아기노래 시인의 거벽', '아기네 노래의 찬탄할 천재'란 찬사를 아끼지 않는다"고 기술했다.윤석중보다 19세 많은 이광수만 그랬던 게 아니다. 1925년 1월 1일 자 <동아일보>는 장래가 촉망되는 '수재'들을 거론하면서 "작문 잘하는 아동"으로 14세 된 윤석중 등을 거명했다. 이듬해 9월 12일 자 <조선일보>는 '조선물산장려가' 현상모집 당선자를 알리면서 '명예로운 당선자 윤군(尹君)은 천재소년'이라는 제목의 기사를 내보냈다.윤석중이 15세 때 지은 '조선물산장려가'는 동포 대신 동모(同母)라는 단어를 쓰면서 민족경제 자립을 위한 단결을 촉구한다. 1926년 8월 30일 자 <조선일보>에 악보가 실린 이 노래의 제2절은 "조선의 동모들아 이천만민아/ 두 발 벗고 두 팔 것고 나아오너라/ 우리것 우리힘 우리재조로/ 우리가 만드러서 우리가 쓰자/ 우리가 만드러서 우리가 쓰자"고 호소한다.