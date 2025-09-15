연합뉴스

이재명 대통령이 9일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 민생경제 회복·안정 대책 토론을 하고 있다. 2025.9.9 [대통령실통신사진기자단]정부로서도 이런 상황이 갑갑하다. 정부가 정부 기능을 하기 위해 세수를 충당할 수 있는 방법은 2가지 뿐이다.1. 세금을 더 걷든지2. 신용으로 빌리든지재산세는 부동산 등에 대해 부과되는 세금이다. 그런데 앞에서 봤다시피 가계나 기업은 주로 자기가 번 것의 대부분을 부동산에 쏟아부었다. 그 액수가 시세로 따지면 못해도 2경~3경 원이 된다.만약 시세 그대로 재산세를 매기면 정부는 더 이상 세수 걱정을 하지 않아도 될 것이다. OECD 평균대로, 미국에서 하는대로 주택에 대해서도 매해 재산세 1%씩만, 10억짜리 시세면 1000만 원씩 세금을 내라고 하면 엄청난 돈이 걷힐 것이다.그러나 현실적으로 불가능하다. 아니 정치적으로 불가능하다. 거대한 조세 저항에 직면할 테니까. 어떤 자본주의 선진국이든 기업은 가장 영향력이 큰 정치 로비 집단으로 꼽히고, 유주택 가구는 한국 전체 가구의 60%에 이른다. 자 우리의 사회를 3등분해보자.1. 기업2. 유주택자3. 무주택자재산세의 측면에서는 기업과 유주택자의 이익이 일치하고, 무주택자의 이익은 반대다. 집권여당이 되려면 누구의 편을 드는 것이 유리할까? 순수하게 정치공학적으로만 계산해 보자. 기업은 소수지만 각 분야에서 꾸준히 로비를 하는 집단이다. 유주택자는 전체 가구의 60%에 이른다. 한국 언론은 기업과 주택 소유자의 관점에서 정부의 정책을 비판해 왔다. 어떤 여당이 기업과 유주택자의 말을 무시하고 무주택자들의 편만 들 수 있을까?주식시장과 대비해봐도 마찬가지다. 미국의 데일리 정치는 주가지수의 등락에 영향을 받지만 한국은 부동산 시장의 등락에 영향을 받는다. 그럴 수밖에 없는 것이 부동산 시장은 앞서 살펴봤듯 무려 2경 원의 시장이고 한국의 주식시장은 최근 신고가를 찍었다고 하지만 3000조 원의 시장이다. 편으로 나눠 정리하면 이렇게 된다.1. 2경 원의 부동산 vs. 3000조 원의 주식시장2. 유주택자 vs. 주식 보유자3. 기업 및 유주택자 vs. 무주택자50% 이상의 표를 얻어야 하는 모든 집권여당의 선택은 전자로 흐를 수밖에 없었다. 너무 인간을 경제적으로만 본다고? 본질은 그렇다고 본다. 인간의 행동, 정치적 판단, 의사 결정을 이끄는 주요한 동인은 경제적 생존, 번영 본능이나 우리는 그 이유를 자주 감추면서 이른바 명분 싸움만 하고 있다고 나는 판단한다.그래서 이 2경 원으로 대표되는 그룹은 현재 이대로가 좋다. 무의식적 본능이다. 자기 것을 빼앗기고 싶어 하는 사람은 없다. 그러나 이대로 나라 자산의 대부분을 부동산에 묻어두고 한국은 계속 성장·번영할 수 있을까? 행복할 수 있을까? 이게 문제다. 혹시 한국인들은 마치 따뜻한 물에 데워져 서서히 익혀져가는 개구리 같은 신세에 처한 건 아닌가?한국경제는 변화가 필요하다. 모두가 살 수 있는. 이 부분은 모두 공감할 것이다. 그러나 바로 행동하기에는 부담스럽다. 정치적으로도, 경제적으로도.하지만 변화는 곧 강제될 것이라고 판단한다. 한국의 급격한 인구 변화 때문에. 사실 이 모든 문제가 이즈음 불거지고 있는 건 한국이 늙어버렸기 때문이다. 어쩔 수 없는 변화는 이미 왔다. 어쩔 수가 없다.(4편에서 계속됩니다)