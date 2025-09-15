EPA/연합뉴스

▲지난 6일 영국 버밍엄에서 열린 영국개혁당(Reform UK) 당대회에서 당 대표 나이절 패라지가 관중석에서 무대로 던져진 넥타이를 들고 있다. 로이터/연합뉴스

여세를 몰아 영국개혁당 대표 나이절 패라지(Nigel Farage)는 8월 26일 옥스퍼드에서 유럽인권 협약 (European Convention on Human Rights)탈퇴를 주장했다. 그는 인권 협약이 "80년 전에는 좋은 아이디어일지 모른다. 하지만 오늘날은 아니"라는 이유였다.



인권 협약의 시작은 2차 대전 직후로 거슬러 올라간다. 개인에 대한 무차별적 국가 폭력을 홀로코스트를 통해 경험한 후였다. 국가 권력이 침입할 수 없는 자유와 기본 권리로서 인권이란 개념이 형성되었고 그 결과물이 1948년 12월 10일 UN 총회가 채택한 세계인권선언이다. 그 연장선상으로 유럽은 유럽 평의회( Council of Europe)를 구성, 1950년부터 유럽 내 국가들의 서명을 받기 시작해 1953년 9월 3일 유럽 인권협약을 발표했다.



EU와는 별도의 기구로 회원국은 총 46개다. 여기에 서명한 국가가 유럽인권협약을 어겼다고 생각할 경우 개인 혹은 단체는 유럽 인권 재판소에 호소할 수 있다. 재판부가 인권 협약에 어긋난다고 판결할 경우, 서명한 국가는 유럽 인권 재판소 결정을 따라야 한다.



영국은 1950년 최초 서명국 중 하나다. 1998년 블레어 노동당 내각은 한발 더 나아가 유럽 인권협약을 국내법과 통합시킨 인권법 1998 (The Human Rights Act 1998)을 제정했다.



앞서 언급된 팔레스타인 가족의 승소는 유럽 인권협약 8항 가족권에 근거한 결과였다. "불법체류자 추방을 막는 모든 법적 근거를 없애야 한다"라고 생각하는 패라지에게 영국 인권법 1998의 폐지와 유럽 인권협약 탈퇴는 당연한 수순이다. 다음 총선에서 승리한다면 60만 명의 불체자를 추방하겠다고 공약했다.



'극우'로 분류되는 개혁당은 2025년 영국 정치 지형에서 더이상 주변부가 아니다. 100년가량 지속되어온 보수당-노동당 양당 체제에 균열을 낸 데 이어 지난 4월 이후 5개월간 모든 여론 조사에서 선두에 있다. 여론조사업체 유고브(YouGov)가 발표한 지난 8월 정당 지지도 조사에선 영국 개혁당 28%, 노동당 21%, 보수당 17%로 나타났다. 노동당으로서는 상당히 곤혹스러운 상태다. 2024년 압도적 총선 승리로 내각을 꾸렸지만 1년 반 만에 영국 개혁당에 밀리고 있는 것이다.



샤바나 마무드와 파이브 아이즈



▲지난 5일 영국 런던에서 신임 내무장관으로 임명된 샤바나 마무드 의원이 10번지 다우닝가로 걸어가고 있다. 로이터/연합뉴스

지난 1일 스타머 내각은 난민 가족 초청 제도의 악용을 지적, 새로운 규칙을 도입할 때까지 가족 초청을 유보하고 난민의 호텔 사용을 조만간 중지하겠다고 발표했다. 현재 망명 신청자를 호텔에서 군 병영 생활관으로 이주시키는 안이 검토되고 있다는 소식도 흘러나오고 있다.



스타머 총리는 5일 단행한 내각 개편에서는 법무장관 샤바나 마무드를 내무장관으로 이동시켰다.

마무드 장관은 지난 6월 유럽 평의회(Council of Europe)에서 유럽인권법을 개선할 필요가 있다고 피력한 바 있다. 8항의 가족권을 특정하며 "기본적 권리이다. 하지만 추방을 막는데 종종 악(남)용되어 신뢰와 공정성에 대한 우려가 있고 공적 영역을 위태롭게 한다"라고 현상황을 진단했다. 유럽 인권협약이 의도했던 본래 목표에서 벗어나고 있다면서 "책임감과 자유, 공적 이익과 개인의 자유" 사이의 균형 회복이 필요하다고 했다.



그는 내무장관 첫 공식 일정으로 8일 정보 공유 동맹인 파이브 아이즈(Five Eyes) 국토 안보 담당 장관 회의에 참석해 , 미국·캐나다·호주·뉴질랜드의 내무장관과 만났다. 주요 의제는 국경 안보와 밀항을 알선하는 범죄 조직이었다.



국경 방어에 초점을 두는 영국 노동당 마무드 장관과, 국내 불법체류자 추방을 추진하는 미국 공화당 소속 국토안보부 장관 크리스티 놈(Kristi Noem)의 초점은 다르다. 하지만 이들은 체류 자격이 없는 이들을 자국으로 귀국시키는데 합의하고 국제적인 합의를 쌓아나가기로 했다. 특히 마무드는 추방된 자국민을 받지 않는 국가들에게는 비자 발급에 제한을 두는 방안도 검토 선상에 있다고 했다.



스타머 내각은 유럽 인권협약 탈퇴에는 선을 그은 상태이다. 그 안에서 인권 변호사 출신이 이끄는 노동당 내각은 보편적 인권과 국내법 사이의 균형을 어떻게 찾을까. 극우 영국개혁당이 당기는 쪽으로 조금씩 움직이는 노동당은 과연 어디에서 멈출까.

지난 9일 영국 런던 다우닝가에서 열린 내각회의에 참석한 키어 스타머 영국 총리.불법 이주자와 난민에 대한 영국 노동당의 입장이 강경 기조로 바뀌고 있다. 키어 스타머(Keir Starmer) 영국 총리는 지난 8월 30일 소셜미디어 X에 "내 입장은 분명하다: 불법 입국을 용인하지 않을 것이다. 불법적으로 영국 해협을 건넌 이는 구금 후 되돌려 보낼 것이다"라고 밝혔다.언사로 그치지 않았다. 9월 첫 주 스타머 내각은 난민의 가족 초청을 보류하고, 호텔에 머물렀던 난민 신청자들을 군 병영 생활관으로 이주시키는 안을 검토한다고 밝혔다. 그리고 지난 5일 불법 이주 문제에 있어 강경파로 분류되는 샤바나 마무드(Shabana Mahmood)를 내무장관으로 임명했다.인권변호사 출신의 스타머 총리의 입장 변화가 가시화된 것은 팔레스타인의 가족 초청 소송건 직후다. 영국에 거주하던 한 팔레스타인 가족은 우크라이나 난민 가족 초청제도에 근거해 2024년 1월 아버지 쪽 형제를 초청하고자 했다.하지만 2024년 5월 영국 정부는 가족 초청제도가 우크라이나인에 한정된 것이기 때문에 이들은 자격이 없다고 판단, 가족 신청을 불허했다. 이 결정을 법원으로 가지고 간 이들은 1심에서 같은 이유로 패했다. 하지만 2025년 1월 상고심(2심) 판사는 유럽인권협약 8항 가족권에 근거해 팔레스타인 가족의 손을 들어주었다.정부 정책(국내)과 인권법(국제법)의 충돌을 보여준 사건을 두고 2월 보수당 당수 케미 베이드녹(Kemi Badenoch)은 하원 총리 질의응답 시간에서 "유럽 인권법 이전에 국익"이 우선되어야 한다고 말했다. 영국 정부가 설정한 우크라이나에 한한 적용 범위에 보편적인 인권 개념을 적용, 범위를 강제적으로 확장시킨 것에 대한 불만이었다. 이어 "수많은 사람들이 이런 식으로 법을 남용하는 것을 보고 있을 수 없다"라며 대책을 촉구했다.스타머 총리는 그 자리에서 "이민 정책을 수립하는 것은 (영국) 의회"임을 재확인, 이 사건이 보여준 "법적 구멍"에 대한 보완책을 살펴보고 있다고 답했다.난민 신청자들의 호텔 사용도 스타머 내각을 압박했다. 지난7~8월 반 불법이주 단체들은 에핑(Epping) 지역 등 난민 신청자들이 머무는 호텔 앞에서 시위를 벌였다. 정식 절차를 밟지 않은 채 작은 보트로 영국 해협(English Channel)을 건넌 사람들은 도착 직후 난민 신청을 했고, 영국 정부는 난민 신청 심사가 끝날 때까지 이들을 지역 호텔에 머무르게 했다. 그동안의 관행에 문제제기하는 목소리가 여름 내내 지속되었다.공식 통계도 스타머 내각에 불리했다. 8월 내무부 (Home Office) 통계에 따르면 6월 말 기준 난민(망명) 신청자 수는 총 11만 1000명으로 14% 증가, 역대 최고치를 기록했다. 호텔에 머무는 난민 신청자도 8% 증가한 3만 2059명으로 집계되었다. 추방 당한 이들의 숫자도 9072명으로 25% 증가했지만 영국에 불법 입국한 이들의 수 역시 4만 9000명으로 27% 늘었다.