지난 9일 영국 런던 다우닝가에서 열린 내각회의에 참석한 키어 스타머 영국 총리. EPA/연합뉴스
불법 이주자와 난민에 대한 영국 노동당의 입장이 강경 기조로 바뀌고 있다. 키어 스타머(Keir Starmer) 영국 총리는 지난 8월 30일 소셜미디어 X에 "내 입장은 분명하다: 불법 입국을 용인하지 않을 것이다. 불법적으로 영국 해협을 건넌 이는 구금 후 되돌려 보낼 것이다"라고 밝혔다.
언사로 그치지 않았다. 9월 첫 주 스타머 내각은 난민의 가족 초청을 보류하고, 호텔에 머물렀던 난민 신청자들을 군 병영 생활관으로 이주시키는 안을 검토한다고 밝혔다. 그리고 지난 5일 불법 이주 문제에 있어 강경파로 분류되는 샤바나 마무드(Shabana Mahmood)를 내무장관으로 임명했다.
논란이 된 이주자·난민의 '가족권'
인권변호사 출신의 스타머 총리의 입장 변화가 가시화된 것은 팔레스타인의 가족 초청 소송건 직후다. 영국에 거주하던 한 팔레스타인 가족은 우크라이나 난민 가족 초청제도에 근거해 2024년 1월 아버지 쪽 형제를 초청하고자 했다.
하지만 2024년 5월 영국 정부는 가족 초청제도가 우크라이나인에 한정된 것이기 때문에 이들은 자격이 없다고 판단, 가족 신청을 불허했다. 이 결정을 법원으로 가지고 간 이들은 1심에서 같은 이유로 패했다. 하지만 2025년 1월 상고심(2심) 판사는 유럽인권협약 8항 가족권에 근거해 팔레스타인 가족의 손을 들어주었다.
정부 정책(국내)과 인권법(국제법)의 충돌을 보여준 사건을 두고 2월 보수당 당수 케미 베이드녹(Kemi Badenoch)은 하원 총리 질의응답 시간에서 "유럽 인권법 이전에 국익"이 우선되어야 한다고 말했다. 영국 정부가 설정한 우크라이나에 한한 적용 범위에 보편적인 인권 개념을 적용, 범위를 강제적으로 확장시킨 것에 대한 불만이었다. 이어 "수많은 사람들이 이런 식으로 법을 남용하는 것을 보고 있을 수 없다"라며 대책을 촉구했다.
스타머 총리는 그 자리에서 "이민 정책을 수립하는 것은 (영국) 의회"임을 재확인, 이 사건이 보여준 "법적 구멍"에 대한 보완책을 살펴보고 있다고 답했다.
난민 신청자들의 호텔 사용도 스타머 내각을 압박했다. 지난7~8월 반 불법이주 단체들은 에핑(Epping) 지역 등 난민 신청자들이 머무는 호텔 앞에서 시위를 벌였다. 정식 절차를 밟지 않은 채 작은 보트로 영국 해협(English Channel)을 건넌 사람들은 도착 직후 난민 신청을 했고, 영국 정부는 난민 신청 심사가 끝날 때까지 이들을 지역 호텔에 머무르게 했다. 그동안의 관행에 문제제기하는 목소리가 여름 내내 지속되었다.
공식 통계도 스타머 내각에 불리했다. 8월 내무부 (Home Office) 통계에 따르면 6월 말 기준 난민(망명) 신청자 수는 총 11만 1000명으로 14% 증가, 역대 최고치를 기록했다. 호텔에 머무는 난민 신청자도 8% 증가한 3만 2059명으로 집계되었다. 추방 당한 이들의 숫자도 9072명으로 25% 증가했지만 영국에 불법 입국한 이들의 수 역시 4만 9000명으로 27% 늘었다.
