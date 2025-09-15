이경미

- 광주비엔날레에 많이 와 주었으면 하는 분들은 누구이고 어떤 가치를 더 확대하고 싶

포용을 테마로 한 게임인 '포용도감' 전시를 소개하고 있는 이경미 광주디자인비엔날레 '포용디자인과 삶'관 큐레이터나?"청소년들이 많이 와 주었으면 좋겠다. '포용도감'이란 전시가 있는데 슬로건이 '포용하지 않으면 죽는다'다. 제한된 시간 동안 마음이 힘든 친구에게 공감하여 그들을 살리는 게임이다. 말 그대로 게임 룰이기도 하고, 현실에서 왕따나 우울증 있는 친구들을 포용하지 않으면 죽을 수도 있다는 다중적 의미다. 이번 오마주 전시는 공감의 경험이라고 할 수 있다. 공감이 만들어 낸 세상, 시선, 질문을 느끼고 가셨으면 한다.이번 전시에서 가장 많은 사진이 찍힌 곳이 글로벌 주방용품 옥소 부스다. 전시에 초대된 옥소 디자이너는 35년 동안 재직하며 유니버설 디자인 관점에서 히트 제품들을 만들어 냈다. 손목이 아픈 아내를 위해 만든 감자칼이 전 세계 표준이 된 사례는 유명하고, 샐러드 탈수기 같은 제품은 아이들 장난감에서 아이디어를 얻었다고 한다. 포용디자인은 국가적인 문화 인프라가 되어야 한다. '디자인을 통한 공감과 환대'가 사회를 바꿀 수 있다."2025 광주디자인비엔날레에는 도로교통공사 직원이 아이디어를 낸 노면 색깔 유도선이 '길치들의 구세주'란 이름으로 전시되어 있다. 예전에 한 강의에서 디자인의 본질은 '문제를 해결하는 수단'이란 말을 들은 적이 있다. 디자인이 소비를 부추길 수도 있지만 노면 색깔 유도선처럼 안전한 운전의 해결책이 되기도 한다. 사람들을 화합시키고 사회 문제를 해결하는 실마리가 되는 포용디자인이 더 많이 나오길 바란다.