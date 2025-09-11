부마민주항쟁기념재단

"계엄당국은 유신 철폐를 외치는 부산과 마산 시민들의 시위가 전국적으로 확산하는 것을 막고자 가용할 수 있는 수단을 최대한 동원했다. 부마민주항쟁을 진압하기 위한 국가권력의 직접적인 대응은 부산과 마산 지역에 비상계엄과 위수령을 선포하고 군 병력을 추가적으로 투입하는 것이었다. 또한 합동수사단을 통해 항쟁 배후세력을 색출한다는 명목으로 고문·가혹행위 등 국가폭력을 자행했다."

"부마민주항쟁 기간 동안 청와대에서는 여러 번의 대책회의가 열렸다. 청와대 <의전일지>에 의하면 10월 17일 '서재회의'가 있었고, 이 회의에서 계엄령 선포가 결정되어 국무회의가 소집되었으며, 진압 병력으로 특전사 공수부대 투입이 결정되었다. 10월 18일에도 대책회의가 소접견실에서 열렸다."

부마민주항쟁 헌법전문 수록 범시민추진위원회는 10일 부산시의회에서 기자회견을 열고 정부와 정치권에 “부마항쟁을 헌법전문에 수록하기 위한 절차를 적극 추진해야 한다”고 촉구했다.지난 10일 '부마민주항쟁 헌법전문 수록 범시민추진위원회'가 1979년 10월 16일 개시된 민주화 투쟁인 부마항쟁을 헌법 전문에 수록할 것을 촉구하는 기자회견을 열었다. 보도에 따르면, 이 위원회는 "부마항쟁, 5·18민주화운동, 6·10민주항쟁은 각기 고립된 사건이 아니라 군사독재를 퇴출한 하나의 역사적 흐름 속에 있다"며 부마항쟁에 대한 공정한 평가를 촉구했다.이런 노력은 촛불혁명 얼마 후에도 두드러졌다. 이를 보여주는 것이 2018년 3월 22일 문재인 정부가 공개한 개헌안이다. 이 개헌안에서 제시된 헌법 전문은 "유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 3·1운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통과 불의에 항거한 4·19혁명, 부마민주항쟁과 5·18민주화운동, 6·10항쟁의 민주이념을 계승하고"라는 첫 구절로 시작한다. 헌법상의 주권자인 '대한국민'이 4·19, 5·18, 6·10과 더불어 10·16을 거쳐왔음을 확인하는 선언이다.부마항쟁의 참모습을 복원하기 위한 문제 제기의 역사는 꽤 길다. 6월항쟁 2년 뒤인 1989년 5월 24일, 항쟁 관련자들이 최초의 공식 모임을 가졌다. 동년 8월 28일, 부마민주항쟁기념사업회 창립대회가 열렸다. 10월 16일에는 부마항쟁 10주년 기념식이 마산과 부산에서 거행됐다.이런 노력이 국가 시스템에 영향을 준 것은 1997년부터다. 부마항쟁이 지방정부 차원에서 공인되는 현상이 이때 나타났다. 그해 2월 28일, 마산시는 도시의 역사를 담은 <마산시사>에서 기존 용어인 부마사태를 버리고 '부마항쟁'이란 표현을 채택했다. 이듬해 6월 30일, 부산시는 <부산민주운동사>에 '부마민주항쟁'을 수록했다.중앙정부가 반응한 것은 2010년부터다. 이해 5월 25일, 진실화해위원회는 부마항쟁에 대한 공권력의 진압이 위법했음을 확인하고 진상규명 결정을 내렸다. 2011년 이후에는 국회의원 조경태·이진복·설훈 등이 진상규명 및 명예회복 등에 관한 법률을 발의했고, 2013년에는 '부마민주항쟁 관련자의 명예회복 및 보상 등에 관한 법률'(부마항쟁보상법)이 국회를 통과했다. 이듬해 10월 13일에는 '부마민주항쟁 진상규명 및 관련자 명예회복 심의위원회'가 출범했다.부마항쟁의 '1일'인 10월 16일은 지금의 달력에 국가기념일로 표기돼 있다. 2019년 9월 17일 국무회의에서 그렇게 심의·의결됐다. 부마항쟁을 공정히 평가하기 위한 30년간의 노력이 맺은 결실이다. 이를 토대로 부마항쟁을 헌법 전문에 담기 위한 또 다른 노력이 지금 진행되고 있다. 이 같은 절절한 움직임에 대해 대한민국은 이제는 반응을 해야 한다.부마항쟁은 지방 차원의 민주화운동이 아니다. 이는 수도 서울의 박정희 정권을 위기로 몰아넣은 역대급 시민항쟁이다. 그래서 박정희 정권은 지방적 차원이 아닌 거국적 차원의 대응을 해야 했다. 국무총리 소속인 위 심의위원회가 발간한 <부마민주항쟁 진상조사보고서>는 박 정권의 거국적 대응을 이렇게 요약한다.부마항쟁은 경찰력으로는 막을 수 없는 것이었다. 그래서 박 정권은 군대를 동원했다. 이를 위해 비상계엄을 선포하고 위수령을 발동했다. 군대가 행정당국의 권한까지 행사하느냐 않느냐의 차이만 있을 뿐, 군대가 동원된다는 점에서는 비상계엄이나 위수령이나 차이가 없다. 박 정권이 이런저런 군사적 수단들을 동원해 본 것은 정상적인 방법으로는 대응할 길이 없었기 때문이다.남부지방에서 벌어진 부마항쟁이 박 정권을 그 같은 위기로 몰아넣었다. 전국 방방곡곡이 궐기하는 것과 다름없는 효과를 생산해 낸 셈이다. 부마항쟁으로 인해 박 정권이 위기감을 느꼈다는 점은 10·26사태 전날까지 대책회의가 계속 열린 데서도 확인된다. 위 보고서는 이렇게 말한다.10월 20일의 대책회의에는 김재규 중앙정보부장, 노재현 국방부 장관, 구자춘 내무부 장관, 김계원 비서실장, 차지철 경호실장이 참석했다. 22일의 대책회의에서는 '여타 지역으로 확산되지 않게 하라', '군경 합동 태세를 유지하고 주요 기관이 자체 방위태세를 강화하라' 등의 취지를 담은 급박한 결론이 도출됐다.