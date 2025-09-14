이달희 의원 페이스북 갈무리

"대한민국 국회, 대한민국 국민을 위한 하루하루 되게 하소서..."

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 기권표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가했다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

이달희 국민의힘 의원(강조박스)이 2025년 3월 19일 본인 페이스북에 김종양·나경원·강선영 의원과 함께 헌법재판소 앞에서 탄핵각하 요구 릴레이시위를 하는 사진을 게재했다이 의원은 2025년 1월 6일 윤석열에 대한 체포영장 집행을 막기 위해 한남동 관저로 나간 국민의힘 의원 45명 중 1명이다. 윤석열이 체포된 1월 15일 오후에는 "지인이 보내온 카톡 메시지에 국민의 마음과 똑같은 제 마음이 다 표현되어 있네요"라고 했다. "동대구역에서 서울 출장길에 모든 사람들이 TV만 말없이 보고 있었다. 굳건하게 마음 속으로 대한민국을 위해 기도만 하소서. 응원합니다"라는 내용의 메시지였다.이에 대해 이 의원은 "눈물이 핑 돈다. 수사권 없는 기관의 불법적인 체포영장 집행 단호히 규탄합니다"라고 적었다. 다음 날에는 "아무리 바빠도 바늘허리에 실을 묶으면 바느질 할 수 없듯이, 윤 대통령의 비상계엄으로 야기된 우리 사회의 혼란은 엄격하고 철저한 적법절차를 밟아야 정상적으로 회복할 수 있음을 다시 한 번 외쳐본다"고 글을 올렸다.윤석열 구속영장 발부에 법원을 습격·점거하고 경찰과 민간인, 기자 등을 폭행한 서부지법 폭동사태에 대해서는 "민주사회에 있어서는 안 될 일"이라면서도 경찰 대응이 미흡했다고 질타했다.이 의원은 당시 열린 국회 행정안전위원회 긴급현안질의(1.20)에서 "체포영장 발부와 집행, 구속에 이르기까지 사법 과정에서 절차적 흠결을 남겨서 혼란이 가중됐다고 생각하는 국민들이 많다"며 "젊은이들이 이번에 많이 폭도로 지금 수사받고 있는데 (그들은 윤석열 관련 수사가) 불공정하다고 생각하는 것"이라고 주장했다.윤석열 구속취소 결정은 환영했다. 그는 <매일신문>과 한 통화에서 "불구속 수사가 원칙임에도 도주 우려가 없는 현직 대통령을 구속까지 밀어붙였던 행태에 대해 사법 정의가 살아있다는 것을 보여준 현명한 판결이라고 생각한다"고 했다.3월 19일 페이스북에 김종양·나경원·강선영 의원과 함께 헌법재판소 앞에서 탄핵각하 요구 릴레이시위를 하는 사진을 게재했다. "헌재 앞 심야 국민의힘 국회의원 릴레이 시위. 으쌰으쌰 힘내세요. 응원군이 많습니다"란 설명과 함께였다. 4월 4일 윤석열 탄핵선고 직전에는 아래와 같은 글을 남겼다.다음은 이 의원의 12.3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.