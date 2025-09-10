▲
9일(현지시간) 미국의 <워싱턴 포스트>는 "현대차 급습이 더 많은 미국 공장 증설을 원하는 트럼프의 꿈을 뒤흔들 수 있다"고 보도했다.워싱턴 포스트
보수가 표와 돈 사이에서 흔들렸다면, 진보는 어땠을까. 예상대로 인권과 절차를 먼저 물었으나 흥미롭게도 경제적 손실에 대한 우려도 만만치 않았다.
민주당의 라파엘 워녹
상원의원(조지아)은 이번 급습을 "폭력범 추방과 무관한 정치적 퍼포먼스"라 규정했다. 가족 분리와 지역 경제 피해만 키웠다는 것이다. 조지아 민주당
은 "정치적 동기의 공포 전술"이라며, 이민자 노동이 현지 생산과 상권을 떠받치는 현실을 지적했다. 니키마 윌리엄스
하원의원은 시민·영주권자 오인 구금, 통역·대리인 없는 서명 강요 등 적법절차 위반 의혹에 대한 책임 규명을 요구했다. 인권 문제와 함께 공장 정지, 생산 차질, 주민 생계라는 경제적 손실도 거론됐다.
노동계는 다른 각도에서 접근했다. 조지아 노동총연맹(AFL-CIO)
은 "이미 사망사고가 있었던 사업장에 필요한 건 산업안전보건청(OSHA) 집행 강화와 임금·숙소 기준이지 과시적 단속이 아니다"라고 했다. 전미자동차노조(UAW)
는 "문제는 노동자가 아니라 하도급 착취 구조"라며 군사화된 급습이 오히려 안전 신고를 위축시켜 사고와 비용만 늘린다고 경고했다. 불법을 바로잡으려면 노동법·안전법부터 제대로 집행해야지 생산라인을 멈추는 방식은 납기와 인센티브를 동시에 위태롭게 한다는 논리다.
시민단체는 권리 침해와 경제 손실을 연결 지었다. 아시아계권익증진센터-애틀랜타는 출구 봉쇄, 중무장 투입, 헬리콥터·장갑차 배치 등 군사화된 집행이 가져온 파장을 분석했다. 소상공인 매출 급감, 현장 협력 붕괴, 외국인 투자 심리 위축이 도미노처럼 이어졌다는 것이다. 단속 당일 멈춰 선 공사와 납기 불확실성은 전기차·배터리 공급망 구축을 지연시키고 지역 고용과 세수에도 타격을 남긴다고 우려했다.
언론은 정책의 자기모순을 꼬집었다. <워싱턴포스트
>는 '일자리 대통령'을 자임하면서도 동시에 추방 정책을 밀어붙이는 것은 모순이라고 지적했다. <블룸버그 오피니언
>은 이번 조치가 "말이 안 된다"며 외자 유치를 내세우면서 정작 그 공장을 세울 필수 인력의 합법 경로를 막은 채 급습을 단행한 것은 정치·경제·외교 모두를 해치는 방식이라고 평했다.
진보의 분노는 인권에만 머물지 않았다. 절차의 파괴가 곧 경제의 낭비라는 인식이 선명했다. 가족과 권리를 지키는 동시에 생산 차질, 투자 위축, 공급망 지연이라는 실질적 손실을 정확히 짚었다. 흥미롭게도 그들이 제시한 해법은 보수의 우려와 닿아 있다. 법 집행은 하되 전략 프로젝트에는 합법적 인력 통로를 열고, 노동·안전 집행을 우선하며, 주-연방 조율로 공장 정지라는 최악의 시나리오를 막자는 것이다. 미국 진보가 이번 사태에서 보여준 현실적 접근이다.
