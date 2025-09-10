권우성

‘우리 국민 체포 감금한 트럼프 규탄 및 석방 촉구대회’가 8일 오후 서울 종로구 미국대사관 부근 대한민국역사박물관앞에서 국민주권당, 촛불행동, 평화어머니회, 대학생진보연합 등 회원들이 참석한 가운데 열렸다.이번 단속을 하기 전 트럼프 정부는 한국 정부의 반발을 '관리 가능'하다고 예상했을 것으로 보인다. 실제 한국 정부의 초기 대응은 우려 표명과 신속한 송환에 초점이 맞춰졌다. 미국 정부의 예상 범위 내였을 것이다. 하지만 국민들이 모욕감을 느끼는 이런 때일수록 예상을 뛰어넘는 단호한 대응이 필요하다. 그래야 상대방의 인식과 행동을 바꿀 수 있다. "호의가 계속되면 권리인 줄 안다"는 영화대사처럼 말이다.1960년대 주한미군으로 복무했던 동료 교수의 충고가 떠오른다. 첫 만남에서 그는 어눌한 한국말로 물었다. "우는 아이 떡 하나 더 준다는 속담 아세요?" 미국 사회는 더 그렇다고 했다. 필요한 건 적극적으로 요구해야 얻는다고. 한국처럼 윗사람이 아랫사람을 알아서 챙기는 문화가 아니라는 것이다.이번 사태에서 미국의 책임은 명확하다. 미국은 3500억 달러 투자를 요구하면서도 그 투자를 실현할 제도적 틀은 만들지 않았다. 정부 보조금에 기간 제한을 두면서 '빨리하라'고 투자와 건설을 압박하면서, 정작 기술자들이 합법적으로 일할 수 있는 비자 체계는 방치했다. 호주나 싱가포르, 칠레처럼 자유무역협정(FTA)과 연계한 전문 인력 비자도 없이 출장 비자로 때우라는 식이었다. 그 결과가 300명의 쇠사슬이었다.미국에는 제조업 부흥을 이끌 전문 인력이 턱없이 부족하다. 제조업 쇠퇴가 수 십년간 진행되어 온 일이기 때문이다. 조선업을 비롯해 한국이 투자하겠다는 제조업의 부활은 단기적으로 달성할 수 없다. 따라서 조건부 투자는 선택이 아닌 필수다. 투자를 단계별로 나누고 각 단계마다 비자 등 관련 투자 보호 조치를 연동시켜야 한다. 미국이 원하는 것을 얻으려면 한국이 필요한 것을 먼저 제공해야 한다는 간단한 원칙을 고수해야 한다.대미 투자 협상에서 실질적인 제도 개선을 받아낸다면, 쇠사슬에 묶였던 기술자들의 굴욕이 헛되지 않을 것이다. 상처 받은 국민의 자존심도 조금은 회복될 수 있을 것이다.