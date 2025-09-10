한겨레

9월 10일 한겨레 6면 기사12·3 비상계엄 당일 조태용 전 국가정보원장이 주재한 국정원 회의에서 '계엄사령부에 국정원 인력 파견'이 논의됐다고 한겨레가 10일 보도했다.지난 8일 민주당 윤건영 의원이 공개한 국정원 문건 '비상계엄 선포 시 조사국 조치사항'을 뒷받침하는 기사다.보도에 따르면, 지난해 12월 3일 밤 11시 30분 국정원에서는 조태용 원장 주재로 홍장원 1차장, 황원진 2차장, 윤오준 3차장, 김남우 기획조정실장이 모여 15분 가량 의견을 나눴다.조태용이 "계엄 상황에서 국정원은 무엇을 해야 하느냐"고 묻자 황원진이 "계엄사 안에 수사본부가 생기는데 국정원이 지원이든 협조를 해야 하는 것으로 안다"고 답했다. 조태용은 "법률 검토를 해봐라. 내일 다시 회의하자"며 회의를 마쳤다.황원진 2차장 산하 안보조사국은 국정원 직원 80여 명을 계엄사와 합동수사본부에 파견하는 계획을 담은 문건을 작성했다.같은 날 밤 11시부터 작성이 시작돼 이튿날 새벽 1시에 완료된 문건에는 중앙합동정보조사팀을 5개 조 30여 명으로 꾸려 당정 고위 간부, 특수부대 게릴라, 침투간첩, 이탈주민 등을 담당하는 등 구체적인 업무계획이 담겨 있었다.윤석열은 그날 밤 10시 53분경 홍장원과의 통화에서 "이번 기회에 다 잡아들여. 싹 다 정리해"라고 말했다.그러나 황원진은 수사기관에서 "(문건이 생성되거나 보고된 게) 내가 아는 한 없다"고 부인했다고 한다. 조태용도 '계엄 임무를 따를 생각이었냐'는 경찰의 질문에 "적법하다면 그럴 생각이었고 당시엔 적법하게 비상계엄이 이뤄졌다고 생각했다"고 진술한 것으로 전해졌다.그러나 문서 생성이 시작된 시간(밤 11시)과 회의 시간(11시 30분)을 감안하면, 조태용이 윤석열 전 대통령으로부터 '계엄 임무'를 하달받은 뒤 회의를 소집했고 계엄사 파견 논의로 이어졌을 가능성을 배제할 수 없다.박지영 특검보는 9일 브리핑에서 "기본적으로 비상계엄이 선포되면 합수본 편성 인력에 국정원도 포함된다"며 "(안보조사국의 문건 작성이) 내란의 지휘에 따라서 국정원장 지휘에 따라서 일사불란하게 이뤄진 것인지, 아니면 비상계엄이 선포되니까 직원들이 업무수행 일환으로 (작성)한 것인지 살펴볼 부분"이라고 말했다.박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 9일 대통령직속 대중문화교류위원회 공동위원장에 임명됐다.강훈식 대통령 비서실장은 박진영을 "K팝의 미국 진출을 가장 먼저 시도한 인물"이라며 "최근 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기도 높아지고 있고 '도대체 정부는 무엇을 하고 있느냐'는 세계적인 궁금증에 대한 화답이기도 하다"고 인선 배경을 설명했다. 박진영은 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 공동위원장을 맡게 된다.박진영은 임명 직후 자신의 인스타그램을 통해 "정부 일을 맡는다는 게 엔터테인먼트 업계 종사자로서 너무나 부담스럽고 걱정스러운 일이라 많은 고민을 했다"면서도 "지금 K팝이 특별한 기회를 맞이했고, 이 기회를 잘 살려야만 한다는 생각에 결심을 하게 됐다"고 소감을 전했다.1994년 9월 가수로 데뷔한 박진영은 1996년 설립한 JYP엔터테인먼트를 통해 god와 비, 2PM, 트와이스, 스트레이키즈 등을 키워내며 국내 3대 기획사 중 하나로 성장시켰다.박진영은 인스타그램에 2009년 원더걸스의 '노바디' 영어 버전이 케이팝 가수 최초로 빌보드 싱글 차트 '핫 100' 76위에 올랐을 때의 사진을 함께 올렸다.박진영은 "2003년 무작정 미국에 건너가 미 음반사들에 우리 가수들의 홍보 자료를 돌릴 때, 2009년 원더걸스가 한국가수론 처음으로 빌보드 핫 100 차트에 진입했을 때, 그리고 지금 이 순간도 제 꿈은 똑같다. 케이팝이 전 세계에서 사랑받는 것"이라고 했다.JYP 소속 스트레이키즈는 올해 미국 빌보드 앨범 차트 '빌보드 200'에서 7회 연속 정상을 차지하는 기록을 세웠다.김대중 정부의 법무부 장관과 민주당 원내대표를 지낸 박상천 전 의원의 5촌 조카(이모의 외손자)로 알려진 그를 15년 전 민주당이 영입하려고 한 적이 있었다.당시 당의 싱크탱크 민주정책연구원장이었던 김효석이 2010년 1월 25일 기자들에게 그를 당 산하 청년정책연구소 소장으로 영입하려고 했다는 뒷얘기를 꺼냈다. 김효석이 박진영 주변인사들에게 영입 의사를 타진했지만 바쁜 일정 등을 이유로 성사되진 못했다고 한다.통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받고있는 국민의힘 권성동 의원에 대한 체포동의안 표결이 11일 국회 본회의에서 진행될 것으로 보인다.국회 의사국장이 9일 체포동의안 제출을 보고했기 때문에 24시간 이후 72시간 이내 표결이 이뤄져야 하는데, 10일 야당 대표(국민의힘 송언석 원내대표)의 국회 교섭단체 대표연설이 있는 만큼 11일 처리 가능성이 높다. 범여권 의석이 180석을 훨씬 넘기 때문에 가결 가능성 역시 높다.경향신문에 따르면, 김건희 특검은 구속영장 청구서에 "권성동이 하급자인 비서관을 통해 수사 중인 공범에게 몰래 접촉해 진술 등을 비롯한 수사 상황을 확인, 공유받으려고 시도한 사실이 확인됐다"고 적었다.특검은 권성동이 수사 개시 이후 휴대전화를 교체하고 차명폰으로 연락하는 등 조직적인 증거 인멸을 시도했다고 본다.권성동은 특검 조사에서 돈을 받은 사실이 없다고 주장했다. 그러나 특검은 2022년 1월 5일 여의도 63빌딩 중식당에서 권성동을 만나 1억 원을 전달했다는 통일교 전 세계본부장 윤영호의 진술, 돈을 준 직후 윤씨가 권성동에게 '후보님을 위해 잘 써달라'고 보낸 문자 메시지, 당일 오전 10시경 촬영된 1억 원의 현금 사진 등을 근거로 혐의 입증을 자신하고 있다.특검은 이 사건을 "유력 대통령 후보자의 최측근으로서 정치 최고 권력자 중 하나"인 권 의원이 종교단체와 서로의 이해관계를 충족하기 위해 거래를 했고, 그 후 대한민국의 예산과 조직 등을 사적인 목적 달성을 위해 사용한 것으로 "죄질이 불량한 국정농단에 해당한다"고 평가했다. 또한 권성동이 윤영호에게 받은 1억 원 이외에 추가로 정치자금을 수수했다고 의심할 만한 사정이 있다고 청구서에 적시했다.한편, 이재명 대통령은 한겨레21 보도와 관련해 권성동의 압박 의혹이 제기된 정부의 필리핀 유상원조 사업에 대해 절차를 즉시 중지할 것을 명령했다.한겨레21은 지난해 2월 기획재정부가 부실-부패 가능성을 이유로 해당 사업에 대한 7000억 원 규모 예산 지원을 거부했지만, 권성동이 최상목 당시 기재부 장관을 접촉해 재고해달라고 요청했다고 전했다.국내에서 유일하게 종이 법전을 출판하고 있는 현암사가 내년부터는 제작을 중단하는 것을 검토하고 있다.1948년 7월 헌법이 제정된 후 김병로 당시 대법원장을 중심으로 조직된 '법전편찬위원회'가 10년에 걸쳐 법을 만들고, 1958년 민법과 민사소송법 등 주요 6법이 국회에서 통과됐다.이듬해 현암사가 이들을 모아 법령집으로 출간한 것이 법전의 시작이다. 다른 출판사들도 법전을 냈지만, 현암사만이 지금까지 명맥을 이어왔다.그러나 법제처가 전국의 법령과 행정규칙, 판례, 법령해석 등을 한 곳에서 검색할 수 있는 국가법령정보센터(www.law.go.kr) 홈페이지를 구축하면서 종이 법전 수요는 급감했다. 정진권 법무법인 소울 변호사는 조선일보에 "전자 기기를 못 들고 가는 구치소 정도가 아니면 종이 법전을 쓸 일이 없다"고 말했다.현암사의 법전 출간 부수는 2005년 8300부에서 올해 1800부로 20년간 5분의 1 수준으로 줄었다.국회 같은 공공기관 수요가 없어지고, 올해는 법원이 매해 구입하던 500부 주문마저 하지 않으면서 부수의 30% 가량이 감소했다. 조미현 현암사 대표는 "법전 사업의 적자가 점점 커져 사업이 불투명해졌다"고 말했다.구글이 차세대 인공지능 검색 기능인 'AI 모드'의 한국어 지원을 시작했다.이용자가 검색한 내용에 대해 AI가 관련 웹사이트 내용을 찾아 종합한 뒤 요약해 한 번에 답변을 제공하는 검색 서비스다. 지난 5월 미국에서 영어로 AI 모드를 출시했는데, 9일부터 한국어를 포함한 5개 언어에도 지원되기 시작했다.별도 가입 없이 구글 검색창에서 'AI 모드' 탭을 통해 이용할 수 있으며, 기존 검색 결과 페이지와는 별도의 서비스로 운영된다. 복잡하고 긴 질문이나 여행 계획 등 여러 단계로 나눠 검색해야 했던 질문을 한 번에 해결할 수 있다.구글은 한 질문을 세부 주제로 나눠 동시에 여러 검색 쿼리를 실행하는 '쿼리 팬아웃' 기술을 적용했다. 헤마 부다라주 구글 검색 제품 부문 부사장은 "구글이 지난 25년간 축적한 검색의 모든 강점, 실시간 정보, 고품질 데이터에 강력한 제미나이 모델을 결합한 최첨단 검색 경험을 제공할 수 있게 됐다"고 했다.구글의 AI 검색 진출로 국내 검색 시장 경쟁이 치열해질 전망이다. 네이버는 지난 3월 'AI 브리핑'을 선보였고, 내년 중 AI 탭을 통합 검색에서 별도 페이지로 공개할 방침이다. 라이너, 오픈리서치 등 AI 검색 스타트업과 퍼플렉시티도 한국어 서비스를 제공하고 있다. 마케팅 업계 관계자는 "AI로 이용자들이 탐색하게 되는 과정에 노출되는 것이 중요해질 것"이라고 했다.도널드 트럼프 미국대통령이 미성년자 성 착취범 제프리 엡스타인에게 보냈다는 의혹을 받는 외설 편지의 원본이 8일 공개됐다.월스트리트저널(WSJ)이 7월 17일 내용을 처음 공개했던 편지의 원본을 미 하원 감독위원회 민주당 의원들이 8일 공개한 것이다.공개된 편지는 2003년 엡스타인의 50번째 생일을 축하하며 제작된, 일명 '생일 책'에 수록된 것이다.이 책은 엡스타인의 범죄에 가담해 수감 중인 여자친구 길레인 맥스웰이 당시 엡스타인의 생일을 맞아서 지인들에게 요청해서 받은 축하 편지들로 만든 것으로 알려졌다. 엡스타인의 범행이 알려진 것은 이로부터 3년 후다.타자기로 작성된 짧은 편지에 굵은 펜으로 여성의 신체 윤곽선이 그려져 있고, "생일 축하해. 하루하루가 또 하나의 멋진 비밀이 되기를"이라는 글과 트럼프의 필체와 흡사한 'Donald'라는 서명이 들어있다.미국 민주당의 연방 하원 감독위원회 간사 로버트 가르시아 하원의원은 "트럼프가 존재하지 않는다고 말해 왔던 '생일 책'을 확보했다"며 "대통령은 자신이 무엇을 알고 있었는지 진실을 말하고 엡스타인 관련 파일을 모두 공개하라"고 요구했다. WSJ는 편지에서 드러난 그림이나 서명 방식이 공개된 트럼프의 저서 내용과 대조해 유사성이 높다고 분석했다.그러나 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 "트럼프가 그린 그림도 아니고 서명도 아니다"라고 부인했다. JD 밴스 부통령도 "민주당이 유일하게 신경쓰는 건 '러시아게이트' 같은 가짜 스캔들을 꾸며내 거짓말로 트럼프를 흠집내는 일뿐"이라고 거들었다.트럼프는 앞서 "나는 그림 그리는 사람이 아니다. 특히 여성 그림은 안 그린다"며 WSJ에 100억 달러 규모의 손해배상 소송을 제기한 바 있다.▲ 경향신문 = LG엔솔, 미 배터리 공장 건설 '올스톱'▲ 국민일보 = 검찰개혁, 특검에 불똥 파견 검사들 복귀 요청▲ 동아일보 = 멈춰선 '대미투자 상징', 주인 잃은 車들만 가득▲ 서울신문 = "35명 합법 비자에도 구금됐다"▲ 세계일보 = 李 "美 부당한 침해… 제도 개선할 것"▲ 조선일보 = '재정 중독' 프랑스, 긴축을 걷어차다▲ 중앙일보 = 국민·사람·경제 가장 많이 말했다▲ 한겨레 = "미, 구금 한국인 '불이익 없는 재입국' 약속"▲ 한국일보 = '核묵인' 받은 北, ICBM 최종 퍼즐 완성한 듯