배우자가 만들어준 가지솥밥이현우
우리 부부는 때론 함께, 때론 따로 식사한다. 평일에는 퇴근 시간이 맞지 않기도 하고 배우자가 저녁 식사를 하지 않기 때문에 혼자서 식사한다. 주로 집에서 조리한 현미잡곡밥과 비건 국, 반찬으로 저녁 식사를 해결한다. 주말에 배우자는 아침보다 더 맛난 잠을 자고 나는 주말 시간이 아까워서 일찍 일어나는 편이다. 보통 혼자서 비건 빵이나 비스킷, 과일, 두유, 커피로 아침 식사를 해결한다.
이쯤이면 우리 부부 사이를 의심하는 이가 생겼을지도 모르겠다. 다행히도 주말 점심이나 저녁 끼니는 함께 한다. 외식할 때는 비건 전문 음식점에서 식사한다. 서울에 비건 전문 음식점이 많이 생겼다고 하지만, 어딜 선택해야 할지 모를 정도로 많은 수는 아니다. 다행이라고 해야 할까. 비건 중식점, 비건 태국음식점, 비건 양식점 등 가는 곳이 얼추 정해져 있다. 이 중에는 나보다 논비건 아내가 더 좋아하는 비건 전문 음식점도 있다.
때로는 비건 음식점은 아니지만 비덩주의 음식을 먹기도 한다. 예를 들면 동물성 육수가 들어간 칼국수나 두부 요리, 샤부샤부를 먹기도 한다.
논비건 아내가 차려주는 겉절이, 비건 지향인 남편이 만드는 제철나물
집에서 식사할 때는 한두 가지 비건 요리를 해서 간단하게 차려 먹는다. 비건이라고 하면 건강한 음식만 챙겨 먹을 것 같지 않은가. 물론 자연식물식이나 여러 채소를 활용한 아름답고 보기 좋은 비건 요리가 많다. 하지만 나는 게으른 비건이다. 요즘은 감사하게도 대기업에서 나온 비건 가공식품이 많다. 우리 집 냉동실에는 비건 두부텐더, 김말이, 비건만두, 비건콩치킨 등 이른바 '정크 비건 푸드'가 오분대기조로 대기하고 있다.
하지만 내가 즐겨 먹는 비건 요리는 논비건 배우자가 요리해 주는 비건 두부조림이다. 두부 한 모와 양파를 잘 썰어 넣고 간장, 고춧가루, 설탕 등으로 만든 양념으로 조리한다. 단맛과 짠맛이 조화를 이룬 얼큰한 비건 두부조림은 그야말로 밥도둑이다. 밥 한 공기를 뚝딱할 수 있다. 일부러 두부조림 조리법은 배우지 않고 시도하지 않고 있다. 배우자의 비건 두부조림을 먹으며 애정을 느끼고 싶은 욕심 때문인가 보다.