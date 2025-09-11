이현우

비건과 논비건 부부의 밥상배우자가 고기를 먹고 싶어 할 때 어떡하냐고? 논비건이 비건에 맞춰주는 거 아니냐고? 배우자를 모르는 이들이 배우자를 나서서 변호하기도 한다. 어쩌면 그들은 배려심 없는 이기적인 비건에게 옐로카드를 주려는지도 모르겠다.나도 스스로를 변호하자면 지난 주말만 하더라도 비건 마라샹궈를 주문하면서 논비건 꿔바로우를 주문했다. 비건 마라샹궈와 버섯튀김은 함께 먹고 꿔바로우는 배우자 혼자서 먹었다. 자주 있는 일은 아니지만 함께 먹는 밥상에 구운 고기가 올라오기도 한다. 배우자는 고기와 채소 둘 다 먹고 나는 채소를 먹는다. 우리는 이렇게 먹고 산다.비건과 논비건의 부부생활의 파국을 기대했는가. 고기를 못 먹도록 강요하는 비건 남편의 등쌀에 밥상을 엎어버리는 논비건 아내라도 상상했는가. 혹시 그런 이가 있다면 실망시켜 드려 죄송하다. 깨가 쏟아지는 부부 정도는 아닐지라도, 서로의 영역을 존중하고 때론 공유하면서 먹고살고 있다.그럼에도 우리는 너무나 잘 알고 있다. 비건 지향인 남편과 논비건 아내가 한 집에서 공존할 수 있는 건, 훌륭한 성품 때문이 아니라는 것을 말이다. 우리가 공존할 수 있었던 비결은 독특한 우리 부부 분위기 때문 아닐까?우리는 딩크족을 지향한다. 결혼한 지 7년이 지났지만 아이가 없고 아직 계획도 없다. 서로 개인 시간을 보장해 줄 수 있는 이유다. 나는 친구들과 주말에 산을 가기도 하고 복싱 경기를 관람하거나 복싱 원정 스파링을 가기도 한다. 아내도 친구를 만나 식사를 하거나 집에서 뒹굴뒹굴 쉬기도 한다.주말에 집에서 같이 쉬더라도 한 명은 거실에서, 한 명은 안방에서 한참 동안 시간을 보내기도 한다. '부부 맞아?' 이런 생각이 들 때쯤 같이 성북천을 걷기도 하고 카페에 가서 커피를 마시며 시답잖은 이야기를 나누기도 한다. 함께 영화나 드라마를 보기도 한다.비건과 논비건이 서로를 사랑하며 살아가는 방식에 특별한 비법은 없다. 비건과 논비건의 공존에 필요한 건 존중과 유연함이다. '사람 사는 거 다 똑같다'라는 말이 괜히 나온 게 아니다. 서로를 존중하고 좋은 것이 있다면 강요하지 말고 공유해보자. 하지만 가끔 시답잖은 일로 되풀이하는 부부싸움은 여전히 수수께끼다.