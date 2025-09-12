윤재옥 의원 페이스북

2024년



12월 4일 : 12 · 3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12·3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 1월 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 모두 불참했다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.



3월 1일 : 극우세력의 3·1절 탄핵 반대 집회에 참가했다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

지난 3월 14일 진행된 '탄핵 각하 길 걷기'. 윤재옥 의원(앞줄 맨 오른쪽)은 "엄중한 마음으로 헌법재판소 둘레를 걸으며, 올바른 결정을 내리기 바라는 많은 국민들의 염원이 전해지길 소망한다"고 참가 소감을 SNS에 전했다.윤 의원은 경찰 출신이다. 경찰대 1기 출신으로 승승장구했던 그는 "일이 잘되면 창문을 보고 일이 잘못되면 거울을 보겠다고 약속했다"(2010년 5월, 매일경제 칼럼)라고 한다. 창문 밖에 보이는 직원들이 도와줘 일이 잘 된 것으로 생각하려고 하고, 반대로 일이 잘못되면 자신의 부족한 점을 반성하는 쪽을 선택했다는 뜻이다.하지만 12·3 계엄 이후 정치인으로서 그의 선택은 그렇지 않았다. 윤 의원의 SNS를 보면 12·3 계엄이라는 잘못과 마주하는 대신, '창문'을 보는 양상이 반복됐음을 확인할 수 있다.윤 의원은 "민주당의 탄핵 폭주가 멈출 줄 모른다(2024년 12월 26일)"라거나 "대한민국의 국격을 무너뜨리고 법질서를 뒤흔들고 있는 공수처와 민주당(1월 15일)"이라고 규정했다. "대통령님의 복귀로 조속한 국정회복이 되기를 시민들과 함께 간절히 바란다(3월 13일)"라고 하는가 하면 "이번 탄핵 소추에 대해 기각 혹은 각하 결정이 나올 것이라 믿는다. 내일이 대한민국 정상화의 출발점이 되기를 진심으로 바란다"라고도 했다.다음은 헌법 수호 의무가 있는 윤재옥 의원의 12·3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.