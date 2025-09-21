유성호

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12·3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가했다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

"감히 범죄자가, 감히 잡범이, 감히 양아치가 우리의 피와 땀 눈물로 얼룩진 대한민국을 유린하고 있습니다. 이재명 세력은 정치 세력이 아닙니다. (중략) 8125번 범죄자가!! 8개 사건!! 12개 혐의!! 5개 재판!! 누구입니까. 8125번에게 대한민국을 넘겨주시겠습니까. 우리 손으로 지켜야 합니다. (중략) 우리 아이들을 이재명 같은 사람으로 키워야 되겠습니까."

이상휘 국민의힘 의원이 7월 14일 오후 국회 과학기술정보통신위원회 전체회의에서 '최민희 독재OUT', '이재명은 협치하라’는 피켓을 붙이고 있다.이 의원은 또 다른 '가짜뉴스'를 기반으로 페이스북에 글을 올리기도 했다. 지난 2월 13일 이 의원은 "이런 사람들이 헌법재판소 재판관들입니다. 아동 성음란물을 관람하고 거기에 댓글을 달고, 그들이 대통령을 심판하고 대한민국의 운명을 결정 짓습니다"라고 주장했다.이는 극우 커뮤니티 발, '문형배 당시 헌법재판소장 권한대행이 동문 온라인 카페 음란게시물에 댓글을 달았다'는 주장에서 기인한 것이었다. 온라인상에서 유포된 조작 사진이 근거였다. 결국 사실이 아님이 밝혀지자 박수민 당시 국민의힘 원내대변인은 2월 14일 "여러 일을 처리하는 과정에 팩트·사실관계 점검이 좀 부족했던 부분이 있었다면 당에서 국민께 사과드릴 부분"이라고 밝힌 바 있다.다음은 헌법 수호 의무가 있는 이상휘 의원의 12·3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.이 의원은 고위공직자범죄수사처가 윤석열 체포를 시도한 지난 1월 3일 국민의힘 의원 중 가장 먼저 한남동 관저를 찾은 인물이기도 하다. 그는 지난 1월 <월간조선>과의 인터뷰에서 "대한민국 법질서를 지키려고 간 것"이라며 "저는 (친윤이 아니라) 독립군"이라고 밝혔다.1963년 경상북도 포항에서 태어났다. 포항에서 초중고를 졸업한 뒤, 부두에서 일용직 노동자로 일했다고 한다. 1985년 일용직으로 일하던 동방그룹에서 정직원이 됐고 차장 자리에까지 올랐다.2004년 이군현 전 국민의힘 의원 보좌관으로 정치활동을 시작했으며 2006년 오세훈 서울시장 후보 캠프에 합류했다. 이후 이명박 대선 캠프에 참여했고 2008년 3월부터 2009년 3월까지 MB 정부 청와대 대통령비서실 인사비서관실 선임행정관을 지냈다. 2009년 3월부터 2년 간 청와대 춘추관 관장을 역임했다. 2014년에는 보수 언론인 데일리안의 대표이사를 지냈고, 2021년에는 국민의힘 추천 몫의 방송통신심의위원회 위원으로 활동했다.2024년 총선에서 경북 포항시 남구·울릉군 지역구에 출마했고 당선됐다. 당선 직후부터 국민의힘 미디어특별위원회 위원장을 맡고 있는 그는 지난 대선 국면에서 이재명 당시 후보를 "8125번"이라 칭하기도 했다. 그는 지난 5월 19일 페이스북에 자신의 유세 장면을 공유했는데, 발언 내용은 다음과 같다.