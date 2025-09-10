기사를 스크랩했습니다.
25.09.10 06:50최종 업데이트 25.09.10 06:50
장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회에 참석해 12.3 내란 사건을 주사하는 조은석 특별검사팀의 국민의힘 원내대표실·원내행정실 압수수색 시도를 규탄하고 있다.유성호

이재명 대통령 긍정률이 V자를 그리며 반등하고 있다. 한국갤럽 자체 9월 1주(9월 2~4일 조사) 결과를 보면, 이재명 대통령 긍정률은 60% 선을 상향 돌파해서 63%를 기록했다. 2주 동안의 변동을 보면 오차범위를 넘는 7%포인트 상승으로 단기 상승세라고 볼 수 있다.

국정 긍정률과 여당 지지도의 탈동조화 조짐

그런데, 특이하게 여당인 더불어민주당과의 탈동조화 조짐이 나타나 정확하게 어디에서 이런 변화가 있는지를 살펴보고자 한다.


이렇게 생각할 수밖에 없는 이유는 이 대통령 국정 긍정률이 지난 조사 59% 대비 4%포인트 오차범위 내에서 상승할 때, 더불어민주당 지지도는 44%에서 3%포인트 오차범위 내에서 하락해 41%가 됐기 때문이다. 지금은 대통령의 시간이라 국정 긍정률이 상대적으로 높은 것은 당연하지만, 오르고 내릴 때 최소한의 동조화되는 흐름이 보여야 할 것 같은데 그렇지가 않다.

물론 두 지표 모두 오차범위 내에서의 번동이기 때문에 크게 의미를 두기 어려울 수도 있다. 또한 대통령에 대한 평가는 한 사람을 두고 잘잘못을 평가하는 문항이기 때문에 현안에 따라 단기적으로도 평가가 심하게 달라질 수 있다. 이와는 달리 '지지하는 정당을 고르라'는 식으로 측정하는 정당 지지도는 지지하지 않던 정당을 지지하게 되기가 쉽지 않아서 좀 더 비탄력적인 흐름이라고들 한다.

저관여자와 중도층에서의 변화

하지만, 이번 결과에서 살펴봐야 하는 여론의 흐름은 조금 특별한 데 그건 세부 집단에서의 변동 폭을 통해서 확인할 수가 있다. 먼저, 국정 긍정률이 어디에서 크게 변동했는지를 확인하면, 무당층에서 15%포인트 오차범위를 넘는 상승이 있었다. 또, 이념성향에 대해 모르겠다고 응답한 응답 보류자 중에서 20%포인트 상승했는데 이것은 오차범위를 훨씬 뛰어 넘는 변동이다.

여당 지지자 중에서는 더 이상 높아지기 어려운 95%를 기록한 국정 긍정률이, 이제는 무당층과 이념성향 응답 유보자 중에서도 의미 있게 상승했다는 데 주목하게 됐다. 즉, 정치 저관여자 중에서도 어느 정도 긍정 평가를 끌어내고 있다는 점을 확인할 수 있다. 또한 무당층 내에는 국민의힘 지지 이탈자가 다수 포함돼 있을 수 있다는 점까지 생각하면 재미있는 변화다.

그런데, 이번 조사에서 더불어민주당은 중도에서 9%포인트 하락했다. 오차범위 이내의 변동이긴 하지만, 이 같은 하락으로 중도층 내 지지도가 40% 선 아래로 하락해 39%가 됐다. 그간 민주당은 한국갤럽 조사에서 올해 2월 3주부터 20번의 조사 모두에서 중도 성향자 중 40% 선을 유지했고, 49%까지 올라가서 거의 절반 정도의 중도 성향자가 더불어민주당을 지지하는 경우도 있었다. 그러니, 39%의 지지도는 경고등이 켜진 것인가 하는 생각이 들 수 있다.

이와는 달리 이 대통령 국정 긍정률은 중도 성향자 중에서 한 번도 60% 아래로 떨어지지 않았다. 취임 초기에는 69%였으니, 거의 중도 성향자 10명 중 7명이 긍정 평가했고, 가장 낮을 때도 62%였다. 이번 조사에서는 65%로 나타났다. 전체 중 63%의 긍정률이니 중도는 미세하게라도 전체 평균을 높이는 역할을 하고 있다.

탈동조화의 원인

지난8월 25일 워싱턴에서 열린 한미정상회담은 트럼프가 세계 각국에 최종 상호관세율 적용을 시작한 이후 첫 양자회담이라는 점 때문에 큰 주목을 받았다.대통령실

대통령 국정 긍정률은 저 관여자 중에서 상승이 뚜렷하고, 민주당 지지도는 중도 성향자 중에서 오차범위 내에서 하락 조짐이 있다는 것은 아마도 국정 긍정률을 끌어올리는 힘이 바로 외교에서 보여준 이 대통령의 성과 때문인 것 같다. 대통령이 성과를 보여준 영역이 여당에까지 확산하기 어려워 생기는 일이다.

또 다른 측면에서는 아마 최근 대통령실과 여당 간 검찰 개혁 등 과제에 대한 의견이 다르다는 언론의 보도로 인해 발생하는 불협화음의 노출로 인한 효과를 따질 수도 있겠다. 아무래도 정당은 지지자 중심일 수밖에 없고, 정부를 맡고 있는 대통령실은 그보다는 국민 대중 전체를 볼 수밖에 없으니 발생하는 현상일 수 있겠다.

탈동조화의 또 다른 원인은 야당의 지지도에서도 찾을 수가 있겠다. 야당의 기초 체력이 워낙 약화된 상황에서 특검의 칼날이 야당 인사를 향하기도 하는 듯 보이니, 사실 정치권에서는 이제 정당 대 정당이라는 차원에서 더불어민주당의 경쟁 상대로 국민의힘을 언급하기가 어렵게 된 것도 사실이다. 물론 국민의힘은 100석이 넘는 큰 정당이지만 덩치에 맞는 지지도는 얻고 있지 못하다.

주요 정당별 호감도(한국갤럽, 9월 1주)한국갤럽의 주요 정당별 호감도에서 국민의힘은, 국민의힘이라고 당명을 개명한 이후 최저치를 기록했다.한국갤럽

더군다나, 한국갤럽 조사에서 나타난 정당 지지도와 호감도를 비교해 보면 놀라운 결과를 볼 수 있다. 지지도는 여러 정당을 늘어놓고 하나를 선택하는 문항이지만, 호감도는 하나의 정당을 놓고 호감을 묻는 방식이니 당연히 호감도가 더 높아야 한다. 그런데, 지금 국민의힘은 심지어 지지도보다도 낮은 호감도를 보이고 있는 유일한 정당이다.

더불어민주당: 지지도 41%, 호감도 50% - 호감도 9%포인트 우위
국민의힘: 지지도 24%, 호감도 21% - 호감도 3%포인트 열위
조국혁신당: 지지도 4%, 호감도 30% - 호감도 26%포인트 우위
진보당: 지지도 1%, 호감도 17% - 호감도 16%포인트 우위
개혁신당: 지지도 3%, 호감도 12% - 호감도 9%포인트 우위

탈동조화 뚜렷해질 것

이 대통령 앞에서 성사된 여야 대표 악수이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 악수하는 모습을 보고 있다. 연합뉴스

국민의힘이라고 간판을 바꾼 이후 가장 낮은 호감도를 기록하고 있는 국민의힘. 그런 야당을 두고 과연 언론은 대통령실과 여당을 하나로 포지셔닝하는 기사, 즉 야당에 대응해 정부와 여당이 공조한다는 기사를 더 많이 내겠는가. 아니면 정부와 여당의 작은 차이라도 더 크게 확대하는 기사가 흥미롭다고 보겠는가 하는 점이다.

그렇다면, 이제 언론에 의해서라도 대통령실과 여당은 작은 차이를 가지고 역동적으로 대립하기도 하고 경쟁하기도 하는 놀라운 장면이 연출될 것으로 예상할 수가 있다. 아마도 지금 여론에 나타나는 탈동조화는 더 크게 그리고 지속적으로 나타날 수도 있겠다.

그렇지만, 건전한 정책과 노선을 두고 '잘하기' 경쟁으로 여당이 역할을 한다면, 국민 전체의 복리에는 도움이 될 수 있을 것 같아 관전하는 재미가 있을 수도 있겠다.

[인용한 여론조사]

한국갤럽이 자체적으로 9월 2~4일 3일간 이동통신3사 제공 무선 가상번호를 활용한 전화면접 방식으로 조사했고, 더 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조
