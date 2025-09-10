유성호

장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회에 참석해 12.3 내란 사건을 주사하는 조은석 특별검사팀의 국민의힘 원내대표실·원내행정실 압수수색 시도를 규탄하고 있다.이재명 대통령 긍정률이 V자를 그리며 반등하고 있다. 한국갤럽 자체 9월 1주(9월 2~4일 조사) 결과를 보면, 이재명 대통령 긍정률은 60% 선을 상향 돌파해서 63%를 기록했다. 2주 동안의 변동을 보면 오차범위를 넘는 7%포인트 상승으로 단기 상승세라고 볼 수 있다.그런데, 특이하게 여당인 더불어민주당과의 탈동조화 조짐이 나타나 정확하게 어디에서 이런 변화가 있는지를 살펴보고자 한다.이렇게 생각할 수밖에 없는 이유는 이 대통령 국정 긍정률이 지난 조사 59% 대비 4%포인트 오차범위 내에서 상승할 때, 더불어민주당 지지도는 44%에서 3%포인트 오차범위 내에서 하락해 41%가 됐기 때문이다. 지금은 대통령의 시간이라 국정 긍정률이 상대적으로 높은 것은 당연하지만, 오르고 내릴 때 최소한의 동조화되는 흐름이 보여야 할 것 같은데 그렇지가 않다.물론 두 지표 모두 오차범위 내에서의 번동이기 때문에 크게 의미를 두기 어려울 수도 있다. 또한 대통령에 대한 평가는 한 사람을 두고 잘잘못을 평가하는 문항이기 때문에 현안에 따라 단기적으로도 평가가 심하게 달라질 수 있다. 이와는 달리 '지지하는 정당을 고르라'는 식으로 측정하는 정당 지지도는 지지하지 않던 정당을 지지하게 되기가 쉽지 않아서 좀 더 비탄력적인 흐름이라고들 한다.하지만, 이번 결과에서 살펴봐야 하는 여론의 흐름은 조금 특별한 데 그건 세부 집단에서의 변동 폭을 통해서 확인할 수가 있다. 먼저, 국정 긍정률이 어디에서 크게 변동했는지를 확인하면, 무당층에서 15%포인트 오차범위를 넘는 상승이 있었다. 또, 이념성향에 대해 모르겠다고 응답한 응답 보류자 중에서 20%포인트 상승했는데 이것은 오차범위를 훨씬 뛰어 넘는 변동이다.여당 지지자 중에서는 더 이상 높아지기 어려운 95%를 기록한 국정 긍정률이, 이제는 무당층과 이념성향 응답 유보자 중에서도 의미 있게 상승했다는 데 주목하게 됐다. 즉, 정치 저관여자 중에서도 어느 정도 긍정 평가를 끌어내고 있다는 점을 확인할 수 있다. 또한 무당층 내에는 국민의힘 지지 이탈자가 다수 포함돼 있을 수 있다는 점까지 생각하면 재미있는 변화다.그런데, 이번 조사에서 더불어민주당은 중도에서 9%포인트 하락했다. 오차범위 이내의 변동이긴 하지만, 이 같은 하락으로 중도층 내 지지도가 40% 선 아래로 하락해 39%가 됐다. 그간 민주당은 한국갤럽 조사에서 올해 2월 3주부터 20번의 조사 모두에서 중도 성향자 중 40% 선을 유지했고, 49%까지 올라가서 거의 절반 정도의 중도 성향자가 더불어민주당을 지지하는 경우도 있었다. 그러니, 39%의 지지도는 경고등이 켜진 것인가 하는 생각이 들 수 있다.이와는 달리 이 대통령 국정 긍정률은 중도 성향자 중에서 한 번도 60% 아래로 떨어지지 않았다. 취임 초기에는 69%였으니, 거의 중도 성향자 10명 중 7명이 긍정 평가했고, 가장 낮을 때도 62%였다. 이번 조사에서는 65%로 나타났다. 전체 중 63%의 긍정률이니 중도는 미세하게라도 전체 평균을 높이는 역할을 하고 있다.