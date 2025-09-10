▲
8월 14일 조현 외교부 장관이 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 내신 기자단 대상 브리핑에서 발언하고 있다. 연합뉴스
"말하기 어렵다. 우리는 현재 우리 자신에게 몰두하고 있지만, 해당 지역의 상황 전개와 유엔의 움직임도 반드시 살펴볼 것이다. 하지만 다시 말해 우리는 동북아시아의 변화하는 정세 속에서 취약하다고 느끼고 있다. 솔직히 우리는 세계 다른 지역에서 벌어지고 있는 일들을 들여다볼 여유가 없다."
지난 8월 3일 자 미국 <워싱턴포스트> 인터뷰에서 조현 외교부 장관이 한 말이다. '미국의 여러 동맹국이 팔레스타인을 국가로 인정하려고 하는데 한국의 입장은 무엇이냐'는 취지의 질문에 대한 답변이었다. 당시 국내 대다수 언론이 보도하지 않았던 내용이다.
이 내용을 소환한 이유는 팔레스타인의 비극에 대해 이재명 정부가 둔감하고 무책임한 모습으로 일관하고 있기 때문이다. 이스라엘은 3년 가까이 가자지구에서 대량 학살을 저지르고 불법적으로 점령한 서안지구에서 정착촌을 확대하고 있다. 이로 인해 국제사회의 분노는 나날이 높아진다.
이 와중에 들려온 소식은 참담함마저 자아내게 한다. 국방부를 비롯해 이재명 정부의 여러 부처가 공동으로 주관하는 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025'(이하 서울 아덱스)에 이스라엘 대표단이 대거 참석할 예정이라는 것이다.
오는 10월 17~24일 성남 서울공항과 일산 킨텍스에서 열릴 서울 아덱스에는 이스라엘 국방부를 비롯해 엘빗 시스템즈, 이스라엘항공우주산업, 라파엘 등 이스라엘 기업이 망라되어 있다. 한국의 시민단체들은 이 기업들이 "이스라엘의 팔레스타인 절멸 정책에 적극 가담"해 왔다며 "전범국 이스라엘이 오는 것을 막아내자"며 서명 운동
에 돌입했다.
이스라엘의 전쟁범죄와 반인도적 범죄
이스라엘은 한국의 주요 무기 수입국 가운데 하나이다. 유엔 무역통계(COMTRADE)에 따르면, 2024년에도 18억 2000만 달러어치의 무기를 수출해 세계 8위를 기록했을 정도이다. 2023년 10월 7일 가자지구 전쟁이 시작된 이래 세계의 여러 나라들이 이스라엘 무기 수출을 축소하거나 중단한 것에 비해 오히려 한국은 무기 및 군사장비 수출을 지속하고 있는 셈이다.
한국은 유엔의 무기거래조약(ATT) 가입국이다. 이 조약은 재래식 무기 및 부품이 집단살해, 반인도적 범죄, 민간인 공격, 전쟁범죄 수행에 사용될 것을 인지한다면 무기 거래를 해서는 안 된다고 규정하고 있다.
이스라엘은 재론을 요하지 않을 정도로 국제사회에서 전범국으로 규탄받고 있다. 국제사법재판소(ICJ)는 2024년 1월 이스라엘의 행위가 제노사이드에 해당한다는 의견을 내놨고, 유엔 조사위원회는 2024년 6월 보고서에서 이스라엘이 전쟁범죄 및 반인도적 범죄를 저질렀다고 결론지었다.
또 작년 11월 국제형사재판소(ICC)는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 요아브 갈란트 국방부 장관에 대해 전쟁범죄 및 반인도적 범죄 혐의로 체포영장을 발부했다. 급기야 지난 1일 국제 제노사이드학회(IAGS)는 참석 회원 86%의 동의를 받아 이스라엘이 가자지구에서 제노사이드를 저질렀다고 공식적으로 선언했다.
그런데도 한국의 묻지마식 무기 수출은 계속되어왔다. 이재명 정부 들어 어떤 변화가 있을지는 예단하긴 어렵다. 다만 "대한민국을 글로벌 방위산업 4대 강국으로 만들겠다"는 국정 기조와 이번 서울 아덱스에 이스라엘이 대거 참석하기로 한 것에 비춰볼 때, 무기 수출이 지속될 가능성을 배제할 수 없다.
최소한의 도리는 보여주길