EPA 연합뉴스

8일(현지시간), 가자시티에서 이스라엘의 공습으로 주거용 건물이 붕괴하며 연기가 치솟고 있다.참으로 부끄러운 현실이다. 9월 하순 유엔 총회 현장을 미리 내다보면 더욱 그러하다. 벨기에, 프랑스, 영국, 캐나다, 호주 등 미국의 동맹국들은 이번 유엔 총회에서 팔레스타인을 국가로 인정하겠다는 뜻을 밝히고 있다. 미국과의 관계도 중요하지만, 이스라엘의 만행과 팔레스타인의 비극을 외면하기에는 더 이상 양심이 허락하지 않는다는 외교적 의사 표현이다.국내에선 한국이 9월 유엔 안전보장이사회 순번 의장국을 맡게 되었고, 이재명 대통령이 23일 유엔 총회에서 어떤 연설을 할지가 관심사이다. 이와 관련해 강유정 대통령실 대변인은 "이 대통령은 유엔총회 기조연설을 통해 대한민국이 경험한 민주주의 위기 극복과 회복 과정을 국제사회와 공유하고 한반도 문제를 비롯한 주요 글로벌 현안에 대해 우리 정부의 비전과 정책을 제시할 예정"이라고 말했다.하지만 팔레스타인의 비극이 누락된 연설은 국제사회의 공감을 불러일으키기 어렵다. 이번 유엔 총회에서 팔레스타인을 정식 국가로 승인하는 표결이 있을 것으로 보이고, 표결 시 3분의 2 이상의 찬성이 확실하기에 더욱 그러하다.그렇다고 팔레스타인이 정식 유엔 회원국이 되는 것은 아니다. 15개 유엔 안보리 이사국 가운데 9개국 이상의 찬성과 안보리 상임이사국의 거부권 미행사가 있어야만 가능하기 때문이다. 그런데 공교롭게도 9월 안보리 의장국이 바로 한국이다. 의장국은 안보리 토의 주제를 정할 권한을 갖고 있다.미국과의 관계를 고려할 때, '의장국 한국'이 팔레스타인의 유엔 정식 회원국 승인 문제를 토의 안건으로 상정하긴 어려울 것이다. 그래도 최소한의 도리는 보여주길 바란다. 현재 팔레스타인을 국가로 승인한 나라가 140개국에 달하고 이번 유엔 총회를 거치면서 그 숫자는 더 늘어날 것이다. 이 대열에 한국도 합류하길 바란다. 또 서울 아덱스에 이스라엘의 참석을 불허하고 이스라엘의 전쟁 범죄가 계속되는 한 무기 수출을 중단하겠다는 뜻을 보여주길 기대한다.