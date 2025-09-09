연합뉴스

"다음 주 내슈빌 경기(멕시코전)도 대단하겠다. 근데 거기 가려던 사람 중에 ICE(이민세관단속국)에 잡혀간 사람들도 있겠지?"

"그러네. 손흥민 본다고 나처럼 며칠 잠도 못 자고 좋아했을 텐데..."

"B1 비자나 ESTA를 이용해 입국해 장기 근로를 했다면 불법 근로가 명백하다."

"한국 기업들이 단기 비자나 무비자 입국 제도를 노동에 활용한 것은 '꼼수'고 이는 한국 기업과 정치권의 안이한 한미 동맹 인식의 결과다."