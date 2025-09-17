여성가족부

"작년보다 못했다는 뜻은 아닙니다. 다만 단축근무를 하다 보니, 사무실에 남아 있는 직원들의 입장도 고려해야 하고…"

'2025 통계로 보는 남녀의 삶'에 따르면 2024년 18세 미만 자녀가 있는 맞벌이 가구 비율은 58.5%로 2015년 47.2% 대비 11.3%p 증가했고, 특히 자녀 연령이 6세 이하인 맞벌이 가구 비율은 53.2%로 2015년 38.1% 대비 15.1%p 증가했다.우리나라에서 18세 미만 자녀를 둔 맞벌이 가구 비율은 58.5%다. 여성가족부가 최근 발표한 '2025 통계로 보는 남녀의 삶'에 따르면, 특히 6세 이하 자녀를 둔 맞벌이 가구 비율은 53.2%로 10년 전보다 15.1%p 증가했다.겉으로는 맞벌이가 보편화된 것 같지만, 실제로는 '맞'벌이라고 하기에 부족하다. 같은 시기 공개된 성별 임금격차 보고서는 이를 여실히 드러낸다. 지난해 성별 임금 현황을 공시한 2980개 공시대상회사의 남성 직장인 평균 임금은 9780만 원, 여성은 6773만 원. 무려 31% 차이다. 게다가 이 격차는 전년보다 더 벌어졌다. 근속연수 격차(남성 12년, 여성 9년)는 줄었는데도 임금 격차가 확대됐다는 사실은, 여전히 성별이 임금을 결정하는 보이지 않는 기준임을 보여준다.맞벌이가 늘었다는 건 워킹맘·워킹대디가 일상이 됐다는 뜻이다. 그러나 사회의 시계는 여전히 싱글 노동자에 맞춰져 있다. 출근 9시, 퇴근 6시. 이 시간표는 아이 없는 사람이나 가능하다. 어린이집·유치원·학교는 오전 9시에 시작해 오후 6시 이전에 끝나니, 아이의 등하원과 방과 후 돌봄은 누군가의 몫으로 남는다. 지금은 주로 조부모, 도우미, 학원, 태권도 사범이 그 공백을 메운다.이때 부모가 쓸 수 있는 제도로 '육아기 근로시간 단축'이 있지만 현실적 한계는 분명하다. 현행 '육아기 근로시간 단축'은 최대 1년, 여기에 육아휴직 미사용 기간의 두 배를 더해도 길어야 2~3년에 불과하다. 미취학 6년, 취학 6년을 합쳐 최소 12년의 돌봄이 필요한데, 제도가 보장하는 건 고작 몇 년뿐이다.제도의 설계 자체가 일과 육아의 장기전은 고려하지 않았다. 최근 주4.5일제, 초등자녀 직장인 10시 출근 등은 반길 만한 일이다. 하지만 제도의 구체적 조건, 예를 들어 몇 년 동안 쓸 수 있는지, 어떤 조건의 회사에 유급으로 지원되는지 등이 나와 있지 않다. 바라건대, 장기간의 일과 육아의 균형기간이 설계되길 바란다.아쉬운 건 기간만이 아니다. 여전히 단축근무와 육아휴직의 주 이용자는 여성이다. 남성의 참여가 조금씩 늘고는 있지만, 직장에서 더 많은 눈치를 보는 쪽은 여성이다. 평가 기준은 냉정하다. 회사는 결국 '회사에 충성하는 사람'과 '가정에 충성하는 사람'을 구분한다. 비슷한 성과라면 전자에게 점수를 더 준다.나 역시 경험했다. 하루 2시간 단축근무를 1년간 했던 시기, 연말 평가 점수는 전년보다 낮았다. 성과는 오히려 나았는데도. 이유를 묻자 돌아온 답변은 이랬다.돌려 말했지만, 핵심은 분명했다. 단축근무=감점 요인. 결국 가정에 충성한 대가를 회사에서 감수해야 한다는 뜻이다.물론 단적인 예로 일반화할 순 없을 것이다. 하지만 분명한 건 출장이나 워크숍, 교육·연수 등 공식 기회에서도 워킹맘들이 배제되는 경우가 많다는 점이다. 특히 글로벌 마케팅, 외교, 외무 업무에 종사하는 지인들을 보면, 비슷한 남성 동기나 싱글 동기들보다 중요한 기회에서 밀리는 사례가 자주 있다.실제로 한국경제인연합회(2025)에 따르면 15세 미만 자녀가 있는 여성의 고용률은 56.2%로, 경제협력개발기구(OECD) 주요 선진국 평균 68.2%보다 12%p 낮다. 단순히 평가 점수 문제를 넘어 공식 기회조차 제한되는 구조적 현실을 보여준다. 문제는 평가가 곧 연봉과 경력으로 이어진다는 점이다. 이는 단순한 감정 문제가 아니라 생활과 생계에 직접적 영향을 준다.한국만의 문제가 아니라는 반론이 있을 수 있다. 그러나 국제 비교는 현실을 더욱 적나라하게 보여준다. OECD 평균 성별 임금격차는 약 12%인데 한국은 여전히 30%대다. 남성 육아휴직 사용률도 최하위권에 머물러 있다.다른 나라가 이미 사회적 비용을 줄이기 위해 '육아=공동 책임' 구조로 나아가는 사이, 한국은 여전히 육아가 여성 개인의 선택과 책임으로 남아 있다. 이 구조는 단순히 여성에게 부담을 떠넘기는 것을 넘어 장기적으로 사회 전체의 지속가능성에도 영향을 미친다.임금 하락과 평가 불이익은 겉으로 드러나는 비용일 뿐이다. 워킹맘들은 매일 세 겹의 죄책감을 짊어진다. 아이에게, 동료에게, 회사에. 이 '트리플 부담'은 소진(burnout)을 가속화한다. 결국 많은 여성들이 더 빨리 회사를 떠나거나 경력을 단절한다. 이는 개인의 문제가 아니라 사회 전체의 손실이다.결국 이 모든 문제는 저출생과 맞닿아 있다. 돌봄 공백은 사교육 의존을 심화시키고, 여성 경력단절은 사회 인재 풀을 축소시킨다. 맞벌이가 보편화된 시대에 여전히 '한쪽 희생' 구조를 방치한다면, 출산 기피는 더 가속화될 수밖에 없다.