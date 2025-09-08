이정민

지난 6월 4일 전국교육공무직본부, 전국교직원노동조합, 전국학교비정규직노동조합, 참교육을위한전국학부모회, 평등교육실현전국학부모회, 혁신교육학부모네트워크 공동주최로 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 '리박스쿨이 끝이 아니다! 극우세력의 학교 침투 발본색원! 공동 기자회견'을 하고 있다.윤 정권을 배후에 둔 리박스쿨은 이승만·박정희의 역사를 반공세력의 관점에서 왜곡하고 이를 전파하는 무대 중 하나로 초등학교를 선택했다. 그런데 이들이 겨냥한 타깃은 정규 수업시간이 아닌 방과후 시간이다. 방과후 수업을 거쳐 정규 수업시간으로 진출하는 우회적 전략을 갖고 있었다고 볼 수 있다.그런데 정권을 등에 업고도 정규 수업이 아닌 방과후수업을 타깃으로 삼은 것은 이들이 내세우는 극우 역사관의 힘이 대중의 지지를 받지 못하는 현실을 드러낸다. 역사교과서부터 개정하지 않고는 극우 역사관이 정규 수업시간에 침투하기 힘든 현실을 리박스쿨이 보여준 셈이다.1998년 김대중 집권 이후로 많이 달라지기는 했지만, 해방 이후의 한국을 주도한 쪽은 김대중의 반대편인 반공세력이다. 이들 반공세력은 실제로는 대중의 정치참여를 억압하면서도 겉으로는 민주공화제를 외쳤다. 또 실제로는 친일 노선을 걸으면서도 겉으로는 반일에 동조하는 듯이 했다.이는 1919년의 구속력이 그만큼 강렬하기 때문이다. 3·1운동은 반일운동인 동시에 민주공화제 운동이다. 일본의 지배에서 벗어나 민주공화국을 수립하는 것이 이 운동의 정신이다. 반공정권하에서 나온 역대 헌법들도 첫 문장에서 3·1운동을 언급하고 본문 제1조에서 민주공화국을 언급했다. 3·1운동은 반공세력이 넘을 수 없는 거대한 벽이었다.반일과 민주공화제는 한국 극우세력이 가장 싫어하는 두 가지다. 그 두 가지가 역대 반공정권하에서도 헌법 전문의 첫 문장과 헌법 본문의 제1조를 차지했다. 헌법 내에서 가장 목 좋은 곳을 그 두 가지가 차지한 것이다. 반공세력이 지배하는 나라의 헌법 규정이 이렇게 된 것은 3·1운동이 얼마나 대단한 사건이었는지를 되새겨보게 만든다.반공세력이 지배하는 해방 이후의 교육현장에서 항일 자주독립과 민주공화제가 강조된 것은 그 때문이다. 정권의 지원을 받는 리박스쿨이 정규 수업시간으로 직진하지 못하고 방과후로 우회할 수밖에 없었던 것도 이런 구도를 극복할 힘이 없었기 때문이다. 그래서 리박스쿨은 학교종이 땡땡땡 울리고 수업이 끝난 다음에야 학교에 발을 들일 수 있었다.리박스쿨의 시도는 실패했지만, 이것은 우리 사회에 교훈을 남겼다. 윤석열을 비롯한 반공세력이 얼마나 위험한 상상을 하고 있는지를 여실히 보여줬다. 초등학생들을 세뇌시켜 이승만·박정희의 신도들로 만들고 제2·제3의 이승만·박정희에게 순종하는 우민들로 키우고자 했던 한국 반공세력의 허황되지만 위험한 상상이 리박스쿨 사태에서 한층 명료하게 드러났다.