남소연

국회 법제사법위원회 국민의힘 간사로 선출된 나경원 의원이 지난 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 인사말을 하고 있다.누군가와 의견이 충돌하거나 대립각을 세울 때 상대방의 정체성이나 신분을 문제 삼는 사람이 종종 있다. 가장 흔하게 들을 수 있는 말이 "새파랗게 어린놈이 뭘 안다고 떠드느냐"이다. 상대적으로 어리거나 젊은 사람들이 정치나 사회 문제에 대해 이야기 할 때 보다 나이 든 사람들이 이런 말을 하곤 한다.이건 편견이다. 정치·사회 문제에 있어 젊은 사람들이 경험이나 관록이 부족할 순 있어도, 정보와 지식의 측면에선 나이 든 사람보다 더 전문가일 가능성이 높다. 왜냐하면 이들은 중등교육 과정을 보다 최근에 경험했으며 이 교육과정은 정치·사회·문화 전반에 대한 지식을 가르치기 때문이다. 심지어 그것으로 시험도 쳐야 한다. 한국의 정치·사회 체제를 달달 외워야 한다는 뜻이다.많은 경우 누군가 상대에게 "어린놈이 뭘 아느냐"라는 식으로 이야기 할 때, 사실 상대방은 옳은 이야기를 하고 있을 가능성이 높다. 그리고 갑론을박의 와중에 누군가 상대의 정체성이나 신분을 지적한다면 그건 트집 잡기에 가깝다. 상대방의 주장에 틀린 점이 있다면 그걸 지적하면 된다. 그런 게 없으니까 주장이 아니라 주장하는 사람을 물고 늘어지는 것이다.이런 말 하기 방식이 딱 들어맞는 사례가 얼마 전 생겼다. 지난 2일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원은 박은정 조국혁신당 의원에게 "초선은 가만히 앉아 있어", "아무것도 모르면서 앉아 있어"라는 발언을 했다. 당연하지만 문제가 될 발언이었고 나 의원에 대한 징계안까지 의안과에 제출되었다.사실 당시 상황을 따져보면 나경원 의원이 화가 날 만한 상황이긴 했다. 6선 의원이자 대표적인 강경파인 추미애 의원이 법사위원장을 맡게 된 후 국민의힘에서는 5선 나경원 의원을 법사위 간사로 추대했다. 이는 당연히 추 의원을 의식한 배정이었다. 충돌은 불을 보듯 뻔했는데 첫 출석부터 사달이 벌어졌다.추미애 의원이 야당 간사 선임 안건을 철회하며 사실상 나경원 의원의 간사 선임을 막아섰다. 여기에 민주당 의원들이 나 의원이 피의자로 기소된 패스트트랙 충돌 사건 재판의 1심 선고가 임박한 점 등을 들어 간사 선임의 적절성에 의구심을 제기했다. 이에 나경원 의원을 비롯하여 국민의힘 의원들의 항의가 일어났고 이는 법사위 위원들 간의 충돌로 번졌다.처음에는 아리송했다. 지금까지 국회 상임위원회 간사 선임을 놓고 그렇게 떠들썩한 뉴스가 있었던 적은 거의 없었기 때문이다. 이렇게 간사 선임을 놓고 문제를 제기할 수 있나? 선임안을 안건으로 지정하는 걸 회피하면서 사실상 절차를 막아도 되는 건가?간사 선정은 여야의 고유 권한처럼 여겨졌고 일단 추대가 되면 선임을 시키는 게 관례에 가까웠다. 추미애 의원이 이를 모를 리는 없을 것이다. 때문에 많은 이들이 이번 사태가 나경원 의원을 호락호락하게 상임위에 입성시키지 않겠다는 의지 표현에 가깝지 않겠냐고 분석했다.한마디로 추미애 의원은 자신의 대항마로 지목된 이의 기세를 꺾기 위해 조금은 무리한 수를 둔 셈이다. 그리고 나경원 의원이 똑똑한 사람이었다면 그 부분만 지적하며 자신의 억울함만을 호소했을 것이다. 그것만으로 충분하니까. 오히려 거대 여당의 야당 탄압이라 몰고 가기에도 너무 좋은 그림이니까. 하지만 도대체 의원 선수에 무슨 억하심정이 있는 것인지 나 의원은 결국 필요도 없고 역풍으로 돌아올 게 뻔한 "초선은 가만히 앉아 있어" 발언을 해버렸다.더욱 황당한 것은 당시 나경원 의원의 옆자리에는 같은 당 초선 의원인 곽규택 의원이 있었다는 점이다. 한마디로 자기 옆에서 함께 싸워주는 사람 또한 같은 신분인지도 모르고 말을 했다는 건데, 얼마나 화가 났기에 그 정도의 생각도 못 했나 싶다. 참고로 국민의힘 현역 의원 중 40%가 초선이라고 한다.