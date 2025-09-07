위키미디어 공용

이태규 박사이런 악조건 속에서도 피나는 노력과 천재적 소질을 바탕으로 세계적 과학자가 된 인물이 화학자 이태규(1902~1992)다. 충남 예산의 중농 가문에서 출생한 그는 13세 때 예산보통학교를 졸업하고 경성고등보통학교에 진학했다. 화학에 관심을 가진 것은 이때다.대한화학회가 펴낸 이태규 전기인 <나는 과학자이다>는 "어느 날 그는 학교 도서관에서 아주 흥미로운 과학소설을 한 권 발견했다"라며 "구하라규갱이라는 교토제국대학 교수가 쓴 그 책은 화학실험을 할 때 나타나는 화학반응을 의인화시켜 재미있게 사건을 엮어나간 과학소설이었다"라고 말한다. 한국에서 과학 열풍이 일기 직전에 과학소설을 통해 화학의 재미를 알게 됐던 것이다.그는 공부에만 전념하며 재학 기간 내내 1등을 유지했다. 하지만 시대 흐름을 피해 갈 수는 없었다. 정치나 사회와 거리가 멀어 보이지만 실상은 아주 근접한 과학자의 세계에 들어서면 더욱더 그럴 수밖에 없었다. 향후 이태규의 삶이 시대 상황으로부터 자유롭지 못하리라는 조짐은 열일곱 살 때 있었다.교내 과학실험실에서 공부에 열중하던 그는 문을 벌컥 열고 들어온 학생들로부터 "지금 모두들 조국독립을 위해 만세를 부르고 있는데, 공부가 다 무엇이냐"라며 "어서 거리로 나가자!"라는 호소 겸 독촉을 들었다.이 때문에 서울 종로로 뛰어나가 대한독립 만세를 외친 그는 일본 경찰의 추적을 받으며 숨어 지내는 처지가 됐다. 그러다가 4월 중순경에 "졸업하려면 등교하라"는 통지를 받고 학교에 나갔다가 일종의 '교내 재판'을 받았다. 위 전기에 따르면, 교장은 "만세를 불렀느냐"고 물었고, 이태규는 그 자리에서 사실을 말할 필요는 없으므로 철저히 잡아뗐다. 그러자 졸업장이 발급됐다.민족문제가 학업에 미치는 영향은 그 뒤 1920년대에 진학한 히로시마고등사범학교에서도 확인됐다. 물리학 수업 첫날, 그는 식민지 교육이 얼마나 엉터리였는지를 절감했다.한국의 우등생이었던 그가 그때까지 알고 있던 알파벳은 수학과 과학 시간에 사용된 ABCDEFGHIXYZ의 열두 개였다. 그런데 그날 물리학 교사가 칠판에 쓴 영어 단어는 이 12개를 갖고는 도저히 이해할 수 없는 것이었다. 그래서 그는 그림을 그리듯이 글자를 메모해 뒀다. 그것은 인트로덕션(introduction)이었다. 수업 첫날에 교사가 자신을 소개하고자 이 단어를 썼던 모양이다.이태규는 일본인 동급생들이 이전부터 영어 원서로 공부를 했음을 알게 됐다. 그래서 그는 훗날 국어학자가 될 8세 연상의 최현배로부터 일본인 개인교사를 소개받아 영어공부를 시작했다. 또 예습과 복습이 끝나는 밤 12시부터 영어를 홀로 공부했다. 이로 인해 신경쇠약에 걸리고 툭하면 코피가 터졌다.2학년 첫 시험 때, 그는 일본인 학생들을 제치고 1등을 기록했다. 알파벳 12개만 알고 입학한 학생이 영어 원서를 읽는 학생들을 1년 만에 앞질렀던 것이다. 식민지 한국에서 영어 기초만 배웠더라도 이런 고생은 없었을 것이다.민족차별은 이뿐만이 아니었다. 그는 스물두 살 때인 1924년 3월에 전교 2등으로 졸업장을 받았다. 2학년부터 전교 1등이었지만, 처음 1년간 영어 기초를 다지는 동안의 성적이 합산된 결과였다. 2등 졸업도 대단하지만, 일본인들은 그에게 일본 현지의 교사직을 내주지 않았다.그래서 할 수 없이 교토제국대학에 들어가 1927년에 졸업했지만, 일본 땅에서는 여전히 취직이 되지 않았다. 이 때문에 그는 대학원에 진학했다. 공부가 좋아서 진학한 측면도 있지만, 취직이 안 돼서 그렇게 한 측면도 컸다.그 같은 민족차별은 그를 학문의 세계로 더욱더 몰아넣었고, 이는 그가 '환원 니켈을 이용한 일산화탄소의 분배'라는 박사학위논문을 제출해 1931년에 한국인 최초의 화학박사가 되는 결과로 이어졌다. 일제가 고등과학에 대한 한국인들의 접근을 견제하는 속에서도, 그는 다른 곳도 아닌 일본 대학에서 박사학위를 받아내는 성과를 거뒀다.그러나 박사가 된 뒤에도 취직은 힘들었다. 일본인 교수들은 그를 동료 교수로 받아주려 하지 않았다. 그러다가 그의 지도교수인 호리바 신기치가 교수회의 석상에서 "학문에 민족이 따로 있습니까?"라고 역설하는 일이 있었다. 이 덕분에 그는 서른다섯 때인 1937년에 한국인 최초로 교토제국대학 교수가 됐다.이태규는 이 위치에 안주하지 않고, 더 많은 것을 배우고자 미국으로 진출했다. 나치 정권의 박해를 받는 유대인 학자들의 가세로 인해 미국이 화학계의 메카로 부각되던 1939년에 그는 프린스턴대학 연구생으로 입학했다. 그러나 1941년에 일본 정부가 미일관계 악화를 이유로 소환함에 따라 교토제국대학으로 다시 돌아갔다. 정치문제가 그의 학문을 지속적으로 제약했던 것이다.이 상태로 해방을 맞아 1945년 11월에 귀국한 그는 그간의 지식을 발판으로 '과학 한국'을 세우겠다는 열망에 부풀었다. 서울대 문리대학장과 미군정청 교육심의위원 등이 되고, 대한화학회의 전신인 조선화학회를 창립하는 방법으로 학문과 현실의 연결을 도모했다. 그러나 해방 직후의 혼란상이 대학에도 영향을 미치고, 행정가의 역량을 갖추지 못한 그는 학장직에서 쫓겨난다. 이로 인해 1948년 9월에 미국 유타대학으로 건너가게 된다.이것은 전화위복이 됐다. 2년 뒤 그곳 연구교수가 된 그는 얼마 안 가 세계적 학자의 반열에 오른다. 양자역학의 거장인 헨리 아이링의 파트너가 되어 획기적인 성과를 거두게 된다.과학기술부와 한국과학기술한림원 등이 함께 펴낸 <대한민국과학기술유공자 공훈록> 제1권은 "1955년 이태규와 아이링은 각각의 성을 딴 리-아이링 이론으로 유명한 '비뉴턴 흐름에 관한 연구' 논문을 <응용물리학지>에 발표했다"고 설명한다. 물처럼 일정한 점도를 갖는 뉴턴 유체와 달리, 혈액이나 케첩처럼 외부 압력에 따라 단단해지기도 하고 묽어지기도 하는 비뉴턴 유체에 대한 연구의 결과물을 발표했던 것이다.위 공훈록은 "그동안 이론적인 접근이 어려웠던 비뉴턴 유동 현상을 설명하는 분자점성학의 일반 공식을 제시함으로써 학계의 주목을 받았다"고 한 뒤, 그가 미국화학회 공업화학분과 최우수논문 표창을 1958년에 받았다고 알려준다. 세계는 그를 높이 평가했다. 공훈록은 "1965년 한국인 최초로 노벨상후보 추천위원으로 발탁됐고, 그즈음에는 그 역시 분자점성학으로 노벨화학상 수상이 가능한 후보군으로 자주 거론됐다"고 기술한다.그는 첨단 화학지식이 고국으로 유입되는 데도 기여했다. 공훈록은 그가 유타대학 시절에 30명 이상의 한국인 박사들을 배출했다고 알려준다. "(이들이) 한국 과학발전의 중추적 역할을 담당했다"고 한다.