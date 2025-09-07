기사를 스크랩했습니다.
미국의 트럼프 행정부 2기가 출범하면서 관세 문제와 함께 영토 문제가 관심의 대상으로 떠올랐다. 트럼프가 그린란드를 욕심내면서 덴마크와 마찰을 빚었고, 파나마 운하에 대한 소유욕을 드러내면서 파나마와 충돌했다. 심지어는 미국의 가장 가까운 우방 캐나다를 미국의 한 주로 편입시키겠다는 야망까지 드러냈다.

유럽인들이 아메리카 대륙에 발을 들여놓으며 대부분의 땅은 전쟁을 통해 강제로 빼앗았지만 일부는 돈을 주고 매입하기도 했다. 러시아로부터 알래스카를 매입한 것만이 아니다. 뉴욕의 맨해튼도 그런 사례 중 하나다. 17세기 초 네덜란드 총독 피터 미뉴이트는 원주민들에게 60길더어치의 유리구슬과 낚싯바늘을 주고 맨해튼섬을 샀다. 60길더는 당시 화폐가치로 24달러 정도였다. 원주민들이 그 24달러를 저축했다면 그 돈으로 400년이 지난 지금 맨해튼 땅을 모두 되사고도 남는다는 계산을 하는 사람도 있다.


1600년대 초반의 24달러를 5% 정도의 복리로 저축해뒀다면 지금 원리금은 2조 원, 7% 복리로 계산하면 3천조 원이 넘는다. 땅만 계산한다면 맨해튼을 살 수 있는 돈이다. 이자에 이자가 붙는 복리가 부리는 마술이다. 경제학의 한 영역인 금융경제학자들의 계산이다.

커피경제학에 대한 관심

커피 (자료사진)연합=OGQ

경제학 분야에는 금융경제학을 비롯하여 여러 하위 영역이 있다. 최근에는 '미식경제학'이란 용어가 등장해서 관심을 끌고 있다. 음식이 개인과 사회의 경제생활에 어떤 의미가 있고, 음식이 개인과 사회의 경제활동을 어떻게 지배했는지를 연구하는 분야를 '미식경제학'이라고 규정할 수 있다. 물론 새로 나온 책의 제목에 등장하는 용어일 뿐 정통 경제학의 한 영역이라고 할 수는 없다. 일상생활에서 식음료가 주는 영향이 점차 커지면서 등장한 연구 분야의 하나다.

'미식경제학'의 출발은 아마도 '커피경제학'일 것이다. 커피가 우리의 일상생활에서 차지하는 경제학적 의미를 설명하고, 커피가 국가 경제에 미치는 영향을 논하는 분야가 커피경제학이다. 세계 물류 시장에서 차지하는 커피의 비중이 커지면서 커피경제학에 대한 관심이 커지고 있다.

우리나라에서 '커피경제학'이라는 용어가 언론에 처음 등장한 것은 2005년이었다. 1999년에 스타벅스 제1호점이 등장한 이후 매년 성장을 거듭하여 120호점을 돌파한 것이 이 해였다. 매장이 매년 세 배의 속도로 증가했다고 해도 6년이 지난 2005년 시점에 81호점이 등장했을 것인데, 그보다도 훨씬 빠른 속도로 성장했다는 얘기였다. 스타벅스의 빠른 성장이 상징하듯이 우리나라 사람들의 일상에서 커피가 차지하는 비중이 매우 높아져 가고 있던 때였다.

이해 6월 19일, 20일, 21일 자 대부분의 일간 신문에는 '커피경제학'이란 용어가 등장했다. 계기가 된 것은 미국의 유력 신문 <워싱턴포스트>의 6월 18일 자 보도였다. 미국인은 물론 당시 세계인들의 음료로 등장한 스타벅스 커피가 미국 대학생들의 미래 경제생활에 상당한 부담이 될 수 있다는 주장이었다. 당시 기준으로 한 잔에 평균 3달러였던 스타벅스 커피를 하루 한 잔씩 주 5일 마실 경우, 연간 700달러가 들어갔다. 그러나 스타벅스 커피를 0.2달러(약 200원)의 일반 커피로 바꾸거나 집에서 커피를 끓여 마시면 이자(연6%)까지 계산할 경우 5년 후면 3946달러, 10년 후면 9227달러, 30년 후면 무려 5만 5341달러(약 5534만 원)를 절약할 수 있다는 내용이었다.

당시 미국의 대학 학부 재학생의 42%, 법대나 경영대 대학원생의 78%가 은행 융자로 학자금을 조달한 뒤 졸업 후 갚아나가고 있었다. 졸업 후 10년 정도 직장 생활을 해서 갚아야 할 은행 융자금 속에는 그동안 마시는 수천 잔의 커피값도 포함되어 있다는 것이 이 신문의 주장이었다. 나아가 빚이 많은 대학 졸업생의 경우 공익적인 성격의 만족감 높은 직장을 찾기보다는, 만족도는 낮지만 보수가 많은 직장을 찾는 경향도 문제라는 지적이었다. 오늘의 커피 한 잔이 내일의 빚이 된다는 주장, 커피를 줄여 융자받은 학자금 부담을 덜라는 충고가 담긴 기사였다. 이런 주장을 하는 미국 시애틀대학 로스쿨의 에리카 림 취업담당관은 '비싼 커피 마시지 말기 운동'을 펼치고 있었다.

돈으로 계산할 수 없는 커피의 가치, 즉 문화로서의 커피가 주는 가치를 전혀 고려하지 않은 주장이었지만 학자금 융자에 매달려 살아야 했던 현실 대학생들의 관심을 끌기에는 충분한 내용이었다.

이런 기사와는 무관하게 2005년에 역사상 처음으로 우리나라의 커피 수입액이 담배수입액을 추월하였다. 2005년 상반기를 기준으로 커피 수입액은 7900만 달러로 전년 대비 약 37퍼센트 증가한 반면, 담배 수입액은 약 6600만 달러로 44퍼센트 감소하였다. 기호 식품으로서 담배가 커피에게 자리를 양보한 것이 20년 전인 2005년이었다.

우리나라 커피의 역사를 정리한 최초의 책이라 할 수 있는 <고종 스타벅스에 가다>(강준만/오두진 공저)가 출판된 것도 이해였다. 물론 자료와 정보의 한계로 인해 사실과 다른 내용들이 포함되어 있었다. 최초로 커피를 마신 주인공 고종 이야기나, 커피를 부르던 이름 양탕국 이야기 등이다. 스튜어트 리 앨런의 명저 'The Devil's Cup'이 '커피견문록'이라는 제목으로 번역 출판된 것도 이 해였다. 커피 소비의 확대에 버금가게 커피 역사에 대한 일반의 관심도 커지고 있었다.

소비 줄이는 대신... 현명하게 커피 마시는 법

지난 8월 27일 서울 강남구 대치동 세텍에서 열린 '2025 서울 카페&베이커리페어 시즌2' 박람회에서 방문객들이 커피 원두를 살펴보고 있다.연합뉴스

그렇다면 20년이 지난 지금 우리나라 사람들의 커피 소비를 경제학적 측면에서 단순 계산하면 어떤 결과가 나올까? 한국인은 1년에 평균 405잔의 커피를 마신다. 홈커피 문화가 발달하지 않은 우리나라이기에 대부분의 커피 소비는 커피전문점에서 이루어진다.

2025년 기준으로 우리나라의 커피 1잔 가격은 3.56달러로 미국보다는 약간 싸고, 일본보다는 약간 비싸다. 평균 수명의 한국 성인은 죽을 때까지 평균 62년 동안 2만 5110잔의 커피를 마신다. 계산해보면 1인이 평생 8만 9391달러, 한화로 1억 3000만 원 정도를 소비하는 편이다. 커피를 소비하는 대신 그 돈을 금융기관에 예치해서 복리로 얻게 되는 이자 수입을 고려하면 그 액수는 어마어마하다.

커피 소비를 줄이자는 시대 역행적인 주장을 하려는 것은 아니다. 나의 주장은 이렇다. 첫째, 이런 엄청난 금액을 투자하여 마시는 커피라면 맹목적으로, 혹은 습관적으로 마시던 커피를 마시기보다는 좋은 커피를 선택해서 마시자는 것이다. 커피는 생각보다 맛이나 향이 다양하다. 평생 커피에 소비하는 엄청난 금액을 생각한다면 다양한 커피를 시도한 후 자신에게 맞는 커피를 찾는 최소한의 노력은 기울일 필요가 있다. 함부로 마실 커피가 아니다.

둘째, 원하는 원두를 구입하여, 집이나 직장에서 핸드드립 기법을 활용하거나 커피머신을 사용하여 스스로 내린 커피를 즐기는 문화를 추천하고 싶다. 특히 홈카페 문화의 성장은 좋은 커피를 마시되 불필요한 소비를 최소화하는 유용한 방법이다.

우리나라 사람들이 1년간 소비하는 커피 원두는 1인 평균 3킬로그램이 조금 넘는다. 세계 26위 수준이다. 핀란드나 노르웨이 등 북유럽 사람들의 소비량은 10킬로그램 내외다. 우리보다 세 배 이상 커피를 즐긴다. 국민 소득의 증가에 따라 우리나라 사람들의 커피 소비가 더욱 증가할 여지는 여전히 많다는 것을 시사하며, 커피 산업이 여전히 성장 잠재력을 지니고 있다는 것을 보여준다.

(한국학중앙연구원 명예교수, <커피 한잔에 담긴 문화사, 끽다점에서 카페까지>의 저자)
참고문헌
이길상, <커피 한잔에 담긴 문화사, 끽다점에서 카페까지>(2025)
<한겨레> <한국일보> <세계일보> <동아일보> <중앙일보> 2005년 커피 관련 기사 일체.
커피로 맛보는 역사, 역사로 배우는 커피
이전글 일본의 유엔 안보리 진출을 제지한 것은 '커피'였다