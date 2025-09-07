연합=OGQ

커피 (자료사진)경제학 분야에는 금융경제학을 비롯하여 여러 하위 영역이 있다. 최근에는 '미식경제학'이란 용어가 등장해서 관심을 끌고 있다. 음식이 개인과 사회의 경제생활에 어떤 의미가 있고, 음식이 개인과 사회의 경제활동을 어떻게 지배했는지를 연구하는 분야를 '미식경제학'이라고 규정할 수 있다. 물론 새로 나온 책의 제목에 등장하는 용어일 뿐 정통 경제학의 한 영역이라고 할 수는 없다. 일상생활에서 식음료가 주는 영향이 점차 커지면서 등장한 연구 분야의 하나다.'미식경제학'의 출발은 아마도 '커피경제학'일 것이다. 커피가 우리의 일상생활에서 차지하는 경제학적 의미를 설명하고, 커피가 국가 경제에 미치는 영향을 논하는 분야가 커피경제학이다. 세계 물류 시장에서 차지하는 커피의 비중이 커지면서 커피경제학에 대한 관심이 커지고 있다.우리나라에서 '커피경제학'이라는 용어가 언론에 처음 등장한 것은 2005년이었다. 1999년에 스타벅스 제1호점이 등장한 이후 매년 성장을 거듭하여 120호점을 돌파한 것이 이 해였다. 매장이 매년 세 배의 속도로 증가했다고 해도 6년이 지난 2005년 시점에 81호점이 등장했을 것인데, 그보다도 훨씬 빠른 속도로 성장했다는 얘기였다. 스타벅스의 빠른 성장이 상징하듯이 우리나라 사람들의 일상에서 커피가 차지하는 비중이 매우 높아져 가고 있던 때였다.이해 6월 19일, 20일, 21일 자 대부분의 일간 신문에는 '커피경제학'이란 용어가 등장했다. 계기가 된 것은 미국의 유력 신문 <워싱턴포스트>의 6월 18일 자 보도였다. 미국인은 물론 당시 세계인들의 음료로 등장한 스타벅스 커피가 미국 대학생들의 미래 경제생활에 상당한 부담이 될 수 있다는 주장이었다. 당시 기준으로 한 잔에 평균 3달러였던 스타벅스 커피를 하루 한 잔씩 주 5일 마실 경우, 연간 700달러가 들어갔다. 그러나 스타벅스 커피를 0.2달러(약 200원)의 일반 커피로 바꾸거나 집에서 커피를 끓여 마시면 이자(연6%)까지 계산할 경우 5년 후면 3946달러, 10년 후면 9227달러, 30년 후면 무려 5만 5341달러(약 5534만 원)를 절약할 수 있다는 내용이었다.당시 미국의 대학 학부 재학생의 42%, 법대나 경영대 대학원생의 78%가 은행 융자로 학자금을 조달한 뒤 졸업 후 갚아나가고 있었다. 졸업 후 10년 정도 직장 생활을 해서 갚아야 할 은행 융자금 속에는 그동안 마시는 수천 잔의 커피값도 포함되어 있다는 것이 이 신문의 주장이었다. 나아가 빚이 많은 대학 졸업생의 경우 공익적인 성격의 만족감 높은 직장을 찾기보다는, 만족도는 낮지만 보수가 많은 직장을 찾는 경향도 문제라는 지적이었다. 오늘의 커피 한 잔이 내일의 빚이 된다는 주장, 커피를 줄여 융자받은 학자금 부담을 덜라는 충고가 담긴 기사였다. 이런 주장을 하는 미국 시애틀대학 로스쿨의 에리카 림 취업담당관은 '비싼 커피 마시지 말기 운동'을 펼치고 있었다.돈으로 계산할 수 없는 커피의 가치, 즉 문화로서의 커피가 주는 가치를 전혀 고려하지 않은 주장이었지만 학자금 융자에 매달려 살아야 했던 현실 대학생들의 관심을 끌기에는 충분한 내용이었다.이런 기사와는 무관하게 2005년에 역사상 처음으로 우리나라의 커피 수입액이 담배수입액을 추월하였다. 2005년 상반기를 기준으로 커피 수입액은 7900만 달러로 전년 대비 약 37퍼센트 증가한 반면, 담배 수입액은 약 6600만 달러로 44퍼센트 감소하였다. 기호 식품으로서 담배가 커피에게 자리를 양보한 것이 20년 전인 2005년이었다.우리나라 커피의 역사를 정리한 최초의 책이라 할 수 있는 <고종 스타벅스에 가다>(강준만/오두진 공저)가 출판된 것도 이해였다. 물론 자료와 정보의 한계로 인해 사실과 다른 내용들이 포함되어 있었다. 최초로 커피를 마신 주인공 고종 이야기나, 커피를 부르던 이름 양탕국 이야기 등이다. 스튜어트 리 앨런의 명저 'The Devil's Cup'이 '커피견문록'이라는 제목으로 번역 출판된 것도 이 해였다. 커피 소비의 확대에 버금가게 커피 역사에 대한 일반의 관심도 커지고 있었다.