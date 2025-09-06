윤한샘

▲이번 노원수제맥주축제에는 33개 이상의 양조장이 나왔다. 윤한샘

비어도슨트는 중요한 맥주 문화 중 하나다. 노원문화재단과 축제에서 활동하는 비어도슨트들은 이 지점을 명확히 이해하고 있다. 이번 축제에는 무려 33개의 국내 크래프트 양조장들이 참여했다. 맥주를 잘 모르면 부스 앞에서 맥주를 고르는 일조차 고역일 수 있다. 방문객들이 쉽고 편하게 맥주를 즐길 수 있도록 도와주는 일이 바로 비어도슨트의 임무다.



우리는 양조장 소개 자료를 만든 후 33개 부스를 모두 방문해 대표 맥주를 받았다. 그리고 축제 초입에서 방문객들에게 양조장과 대표 맥주를 안내했다. 맥주 전문가의 소개만으로 첫 맥주를 선택하는 시간을 줄일 수 있다고 판단했다.



▲비어도슨트 부스 모습 윤한샘

비어도슨트 부스가 마련되자 생각보다 많은 사람들이 찾아왔다. 어떤 양조장이 있는지 물어보기도 했고 자신의 취향을 말하며 맥주 추천을 바라기도 했다. 그 질문에 답하는 것이 바로 우리의 일.



홉의 과일 향을 좋아하는 사람들에게는 부산 와일드캣, 서산 칠홉스, 마장동 메즈나인의 인디아 페일 에일(IPA)을, 청량한 라거를 선호하는 사람들에게는 통영 라인도이치 헬레스, 이천 브루어리 을를의 이천 쌀라거, 경기도 광주 베베양조 필스너를, 특별한 맥주를 찾는 사람들에게는 바네하임의 안녕 자두야 시리즈, 순천 브루어리의 과일 맥주, 진해 다이노 브루잉의 창워너 바이세 같은 맥주를 알려 드렸다.



크래프트 맥주를 잘 모르지만 관심이 많았던 노년층에겐 정선 아리랑 브루어리, 제주도 고부루, 속초 몽트비어, 경주 화수 브루어리, 대전 더랜치 등이 인기가 많았다. 자신의 고향 맥주라며 꼭 마셔봐야겠다고 말씀하는 분들이 적지 않았다.



▲비어도슨트들 윤한샘

젊은이들에겐 이제 막 시작한 양조장들을 소개했다. 파주 웨스트엔드, 하남 제이헤이치, 감자 아일랜드, 원주 브로이하우스, 대천 브루어리 같은 곳을 알려주면 눈빛이 반짝였다. 그밖에 전통의 강자, 군포 아트몬스터, 평창 화이트크로우, 영도 와일드웨이브, 청평 크래머리는 마셔봤다는 사람들이 많아 살짝 놀랐다.



맥주 안내를 받는 사람마다 우리나라에 이렇게 다양한 크래프트 양조장이 있는지 몰랐다고 의아해했다. 비어도슨트 활동을 하면 크래프트 맥주가 젊은 층의 전유물이라는 고정관념도 깨지기 마련이다. 크래프트 맥주 경험을 이야기하는 중장년층이 의외로 많았다. 여행을 하며 지역 양조장을 방문한 경험으로 부스 안이 뜨거워지기도 했다.



처음 만나는 사람들이었지만 각자가 갖고 있는 맥주 경험을 나누고 소통하는 즐거움. 이 즐거움이야말로 맥주 축제가 가진 힘이 아닐까. 술 자체를 소비하기 위해 참관하는 주류박람회와 달리, 축제는 맥주를 매개로 문화를 즐기는 힘이 있었다. 비어도슨트로서 힘을 보탤 수 있는 경험은, 또 다른 즐거움이었고.



지역 맥주 축제의 가치



▲비가 오는 밤에도 많은 사람들이 노원수제맥주축제를 즐기고 있다. 윤한샘

얼마 전 맛칼럼니스트 황교익 선생님의 소셜네트워크서비스(SNS)를 보다 무릎을 쳤다. 바가지 문제로 원성을 사고 있는 지역 축제에 관한 소고였다. 농업사회였던 우리는 지역마다 공동체 의식을 고양하는 축제가 있었지만, 산업사회로 전환된 이후, 외지인들을 불러 돈벌이하는 축제들이 많아졌다는 지적이었다.



외국의 성공적인 축제를 보면, 대부분 지역민들이 즐기기 위한 축제에 외지인들이 끼어 함께 노는 경우가 대부분이라는 그의 주장에 일견 공감이 갔다. 세계 최대 맥주 축제로 알려진 옥토버페스트도 사실 독일이 아니라 바이에른의 지역 축제다. 관광객들은 우리 동네에 없는 다른 지역의 정체성을 경험하기 위해 그곳에 간다. 자연스럽게 축제에 진정성이 묻어나면 말려도 지갑은 열리게 되어 있다.



▲활동 중인 비어도슨트들 윤한샘

지역 축제는 지역 사람들이 사랑하고 즐기는 것에서 시작한다. 솔직히 말해, 지금 대한민국 맥주 축제는 더 이상 흥미로운 이벤트가 아니다. 전국 모든 지자체에서 맥주 축제가 열리지만 비슷한 포맷과 진행, 게다가 맥주조차 새롭지 않은 경우가 많다. 지역 문화가 녹아있지 않은 맥주 축제, 지역민들이 즐기지 않고 응원하지 않는 맥주 축제는 지자체의 생색내기에 불과하다.



전국 팔도에 그 지역에서만 누릴 수 있는 맥주 축제가 열렸으면 좋겠다. 주인공은 문화와 사람들이다. 맥주의 본질이 그렇듯, 맥주는 흥을 돋우고 분위기를 띄우는 도구다. 비어도슨트는 대중이 그 맥주를 문화로 즐기게 하는 매개체고.



노원수제맥주축제는 '외지인'인 나에게 심심할 줄 알았던 노원구가 역사적, 문화적 스토리를 품고 있는 지역이라는 사실을 알게 했다. 무엇보다 축제를 진심으로 즐기고 있는 노원구민을 보는 게 즐거웠다. 설마 맥주 축제가 우리 지역 축제가 될 수 있겠어라고 의심하는 분들이여, 내년 노원수제맥주축제에 오시라. 맥주를 몰라도 괜찮다. 비어도슨트가 반갑게 맞아드릴 테니.



▲노원수제맥주축제에서 활동한 비어도슨트 윤한샘

#맥주 #맥주축제 #노원수제맥주축제 #수제맥주 프리미엄 윤한샘의 맥주실록 이전글 도수 높은 흑맥주... 어쩌다 더운 나라에서 '국민맥주' 됐을까 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 노원수제맥주축제에서 활동한 비어도슨트 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 윤한샘 (livesaem) 내방 구독하기

트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차95 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 도수 높은 흑맥주... 어쩌다 더운 나라에서 '국민맥주' 됐을까 맨위로 다크 활동 중인 비어도슨트들지역 축제는 지역 사람들이 사랑하고 즐기는 것에서 시작한다. 솔직히 말해, 지금 대한민국 맥주 축제는 더 이상 흥미로운 이벤트가 아니다. 전국 모든 지자체에서 맥주 축제가 열리지만 비슷한 포맷과 진행, 게다가 맥주조차 새롭지 않은 경우가 많다. 지역 문화가 녹아있지 않은 맥주 축제, 지역민들이 즐기지 않고 응원하지 않는 맥주 축제는 지자체의 생색내기에 불과하다.전국 팔도에 그 지역에서만 누릴 수 있는 맥주 축제가 열렸으면 좋겠다. 주인공은 문화와 사람들이다. 맥주의 본질이 그렇듯, 맥주는 흥을 돋우고 분위기를 띄우는 도구다. 비어도슨트는 대중이 그 맥주를 문화로 즐기게 하는 매개체고.노원수제맥주축제는 '외지인'인 나에게 심심할 줄 알았던 노원구가 역사적, 문화적 스토리를 품고 있는 지역이라는 사실을 알게 했다. 무엇보다 축제를 진심으로 즐기고 있는 노원구민을 보는 게 즐거웠다. 설마 맥주 축제가 우리 지역 축제가 될 수 있겠어라고 의심하는 분들이여, 내년 노원수제맥주축제에 오시라. 맥주를 몰라도 괜찮다. 비어도슨트가 반갑게 맞아드릴 테니. 비가 오는 밤에도 많은 사람들이 노원수제맥주축제를 즐기고 있다.얼마 전 맛칼럼니스트 황교익 선생님의 소셜네트워크서비스(SNS)를 보다 무릎을 쳤다. 바가지 문제로 원성을 사고 있는 지역 축제에 관한 소고였다. 농업사회였던 우리는 지역마다 공동체 의식을 고양하는 축제가 있었지만, 산업사회로 전환된 이후, 외지인들을 불러 돈벌이하는 축제들이 많아졌다는 지적이었다.외국의 성공적인 축제를 보면, 대부분 지역민들이 즐기기 위한 축제에 외지인들이 끼어 함께 노는 경우가 대부분이라는 그의 주장에 일견 공감이 갔다. 세계 최대 맥주 축제로 알려진 옥토버페스트도 사실 독일이 아니라 바이에른의 지역 축제다. 관광객들은 우리 동네에 없는 다른 지역의 정체성을 경험하기 위해 그곳에 간다. 자연스럽게 축제에 진정성이 묻어나면 말려도 지갑은 열리게 되어 있다. 비어도슨트들젊은이들에겐 이제 막 시작한 양조장들을 소개했다. 파주 웨스트엔드, 하남 제이헤이치, 감자 아일랜드, 원주 브로이하우스, 대천 브루어리 같은 곳을 알려주면 눈빛이 반짝였다. 그밖에 전통의 강자, 군포 아트몬스터, 평창 화이트크로우, 영도 와일드웨이브, 청평 크래머리는 마셔봤다는 사람들이 많아 살짝 놀랐다.맥주 안내를 받는 사람마다 우리나라에 이렇게 다양한 크래프트 양조장이 있는지 몰랐다고 의아해했다. 비어도슨트 활동을 하면 크래프트 맥주가 젊은 층의 전유물이라는 고정관념도 깨지기 마련이다. 크래프트 맥주 경험을 이야기하는 중장년층이 의외로 많았다. 여행을 하며 지역 양조장을 방문한 경험으로 부스 안이 뜨거워지기도 했다.처음 만나는 사람들이었지만 각자가 갖고 있는 맥주 경험을 나누고 소통하는 즐거움. 이 즐거움이야말로 맥주 축제가 가진 힘이 아닐까. 술 자체를 소비하기 위해 참관하는 주류박람회와 달리, 축제는 맥주를 매개로 문화를 즐기는 힘이 있었다. 비어도슨트로서 힘을 보탤 수 있는 경험은, 또 다른 즐거움이었고. 비어도슨트 부스 모습비어도슨트 부스가 마련되자 생각보다 많은 사람들이 찾아왔다. 어떤 양조장이 있는지 물어보기도 했고 자신의 취향을 말하며 맥주 추천을 바라기도 했다. 그 질문에 답하는 것이 바로 우리의 일.홉의 과일 향을 좋아하는 사람들에게는 부산 와일드캣, 서산 칠홉스, 마장동 메즈나인의 인디아 페일 에일(IPA)을, 청량한 라거를 선호하는 사람들에게는 통영 라인도이치 헬레스, 이천 브루어리 을를의 이천 쌀라거, 경기도 광주 베베양조 필스너를, 특별한 맥주를 찾는 사람들에게는 바네하임의 안녕 자두야 시리즈, 순천 브루어리의 과일 맥주, 진해 다이노 브루잉의 창워너 바이세 같은 맥주를 알려 드렸다.크래프트 맥주를 잘 모르지만 관심이 많았던 노년층에겐 정선 아리랑 브루어리, 제주도 고부루, 속초 몽트비어, 경주 화수 브루어리, 대전 더랜치 등이 인기가 많았다. 자신의 고향 맥주라며 꼭 마셔봐야겠다고 말씀하는 분들이 적지 않았다. 이번 노원수제맥주축제에는 33개 이상의 양조장이 나왔다.비어도슨트는 중요한 맥주 문화 중 하나다. 노원문화재단과 축제에서 활동하는 비어도슨트들은 이 지점을 명확히 이해하고 있다. 이번 축제에는 무려 33개의 국내 크래프트 양조장들이 참여했다. 맥주를 잘 모르면 부스 앞에서 맥주를 고르는 일조차 고역일 수 있다. 방문객들이 쉽고 편하게 맥주를 즐길 수 있도록 도와주는 일이 바로 비어도슨트의 임무다.우리는 양조장 소개 자료를 만든 후 33개 부스를 모두 방문해 대표 맥주를 받았다. 그리고 축제 초입에서 방문객들에게 양조장과 대표 맥주를 안내했다. 맥주 전문가의 소개만으로 첫 맥주를 선택하는 시간을 줄일 수 있다고 판단했다.

축제에서 활동한 비어도슨트그 중심에는 맥주축제를 문화로 바라본 노원문화재단이 있다. 재단은 노원의 문화를 뿌리에 둔 채, 맥주와 음식을 가지로 엮고, 지역민을 열매로 맺는 역할을 했다. 축제가 벌어지는 화랑대 기찻길을 걸으면 축제의 주인공이 맥주가 아니라 노원구민이라는 사실을 한눈에 알 수 있다. 더구나 노원구에는 오래된 로컬 맥주 바네하임이 있어 맥주 축제가 억지스럽지 않았다.올해로 세 번째지만 노원수제맥주축제 운영은 첫 회보다 노련해졌음을 느낄 수 있었다. 수 만 명에 달하는 인파를 물 흐르듯이 통제했고, 일회용 용기로 제기될 수 있는 환경 문제는 텀블러와 생분해 플라스틱 잔으로 해결했다. 곳곳에 우천에 대비한 천막을 준비해 비가 와도 불쾌하다는 생각이 들지 않도록 조치했다.물론 이번 축제가 모두 완벽했던 것은 아니다. 옥에 티도 존재했다. 참가 부스비를 지난해에 비해 3배나 올려받아, 소규모 맥주 양조장과 상생을 추구했던 노원수제맥주축제의 의미가 크게 퇴색되었다. 그동안 과도한 부스비 상승으로 몰락한 축제를 봐왔기 때문에 우려되는 지점이다. 결국 그 비용은 축제 방문객들에게 전가될 수밖에 없다.노원의 지역성을 기찻길과 맥주라는 정체성에 녹여, 진정성 있게 표현하고 있는 노원수제맥주축제는 다른 지역의 벤치마킹 대상이 될 만하다. 가끔 맥주나 음식이 주인공이 되어 눈살이 찌푸려지는 축제들이 있는데, 지자체에서 진지하게 고민하면 해결책이 있다는 생각이 들었다.