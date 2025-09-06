▲
노원수제맥주축제 시작 전 구름이 몰려오고 있다.윤한샘
"와, 비가 더 오면 안 되는데..."
구석에 있는 천막으로 몸을 피하며 걱정스러운 눈으로 하늘을 바라봤다. 우천을 대비하기 위해 광장 중앙에 설치된 커다란 천막으로 사람들이 뛰어가는 게 보였다. 기대와 달리 구름은 짙어지고 바람은 더 거세지고 있었다. 툭툭 떨어지던 빗방울은 어느새 바닥을 부술 듯 때리기 시작했다.
그럼에도 무대 위에선 공연 준비 중인 밴드들의 악기음이 빗소리를 뚫고 울려 퍼졌고 모서리를 가득 둘러싼 양조장들은 손님맞이 준비에 분주했다. 8월의 마지막 주말, 노원수제맥주축제가 예정된 서울 화랑대 기찻길 공원은 기대와 우려 속에 들썩거렸다.
나 또한 오늘 비어도슨트라는 막중한 임무를 부여받았다. 3년 전 노원수제맥주축제가 시작되었을 때부터 비어도슨트는 맥주 길라잡이로 활약해 왔다. 올해 또한 맥주 전문가로서 축체에 참가한 양조장을 대중들에게 설명하고 맥주를 소개하는 역할을 할 예정이다.
본격적인 활동 전, 한국맥주문화협회 소속 전문가들과 부스를 돌며 대표 맥주를 받고 비어도슨트 부스로 이동하려는 순간 억수 같은 비로 천막에 갇혀버렸다. 축제와 여행의 시작은 화창한 날씨라고 하는데, 시작도 전에 찜찜한 기분이 들었다. 그래도 어쩌랴, 양손에 맥주를 들고 온몸으로 비를 맞더라도 할 일은 해야지. 제발, 해님이 얼굴을 드러내길 바랄 뿐.
국내 최고 맥주 축제로 성장한 노원수제맥주축제