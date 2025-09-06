연합뉴스

2024년 11월 24일 당시 일본 외무성의 이쿠이나 아키코 외무성 정무관이 니가타현 사도섬 서쪽에 있는 사도시 아이카와개발종합센터에서 열린 '사도광산 추모식'에서 헌화하고 있다. 이쿠이나 정무관이 과거 태평양전쟁 A급 전범들이 합사된 야스쿠니 신사를 참배한 이력이 논란이 되면서 한국 정부는 전날 행사 불참을 선언했다.사도광산 문제에 대한 국제적 반발에 부담을 느낀 일본은 '사도광산' 하면 떠오르는 한국인 강제징용의 이미지를 불식시키고자 꼼수를 부렸다. 사도광산의 가치를 도쿠가와막부(에도막부) 시대인 17~19세기로 수정해서 등재 신청을 갱신한 일이 그것이다. 이때가 2023년 1월 20일이다.이는 기만이었다. 1601년에 금맥이 발견돼 군사정권인 막부의 재정 수입원이 된 사도광산은 노숙인이나 죄수들의 강제노역장으로 변모했다. 이곳에서 강제노동에 시달리다가 1853년에 희생된 28명의 넋을 기리는 무덤이 오늘날 사도섬에 '부랑자의 무덤'(일본에서는 '무숙인의 묘')이란 이름으로 남아 있다.이처럼 사도광산에서는 한국인 강제징용이 있기 전에 '일본인 강제징용'이 있었다. 그렇지만 후자에 대해서는 조직적이고 강력한 비판을 제기할 세력이 없다. 이에 착안해 일본 정부는 19세기까지의 역사만을 근거로 세계유산 등재를 신청하는 쪽으로 방향을 선회했다.애초에 일본은 사도광산이라는 '장소'를 세계유산으로 등재해달라고 신청했다. 그랬다가 장소가 아닌 시간 개념을 앞세워 '17~19세기 사도광산'만 세계유산으로 등재해달라고 수정해서 신청했다. 장소를 시간 개념으로 쪼개서 신청하는 어이없는 아이디어를 선보인 것이다. 한 인간의 생애를 전체적으로 평가하지 말고 특정 시기만 봐달라고 당부하는 것과 다를 바 없는 일이다.윤 정권은 이 같은 일본의 꼼수를 거들었다. 일본이 '17~19세기 사도광산'만 떼어내 신청하는 방침을 지지하되 한국인 강제징용도 함께 언급해 주면 굳이 반대하지 않겠다는 입장을 시사했다. 피해국인 한국이 이처럼 일본을 거들었으니, 세계유산위원회를 구성하는 국가들도 일본의 신청을 굳이 반려할 이유가 없어지게 됐다.그러나 일본은 그 '전체 역사'를 제대로 표기하지 않았다. 일본 정부의 기만적 태도와 윤 정권의 암묵적 묵인이 드러나는 데는 불과 하루밖에 걸리지 않았다.등재 결정 다음날인 2024년 7월 28일, 일본 정부는 사도광산에서 2km 떨어진 기타자와지구의 아이카와향토박물관에 마련된 6.6평 정도의 전시실을 공개했다. 이 전시실에서 형상화된 한국인들의 이미지는 강제동원 피해자가 아니라 사실상 '이민 노동자'였다. 이 전시실에 게시된 설명문은 '한국인들이 사도광산에 와서 위험한 작업에 종사했다'는 점만 드러낼 뿐, 한국인들이 강제노역을 당했다는 점은 드러내지 않았다.등재가 결정된 뒤 윤석열 정부는 일본 정부가 피해자 추도식을 약속했다며 이를 외교적 성과로 자처했다. 하지만, 그것은 제대로 된 추도식이 아니었다.2024년 11월 24일 사도광산 추도식에 참석한 일본 정부 대표는 극우 정치인인 이쿠이나 아키코 외무성 정무관이다. 이날 추도식에서 그는 "선인들의 노고에 마음으로부터 경의를" 표한다고 했을 뿐, 강제징용 피해자들의 넋을 추모한다고는 말하지 않았다. 또 가혹한 노동이 있었다고만 말했을 뿐, 그것이 노예노동이나 강제노동이라는 점은 입에 담지 않았다.결정적으로, 일본 정부 대표의 발언 형식은 추도사가 아니었다. 그것은 추도사가 아니라 '내빈 인사말씀'이었다.다음날 보도된 MBC <뉴스데스크>는 "추도식이란 명칭이 무색하게 행사 식순에는 '추도사'도 없었습니다"라며 "일본 측이 일본 정부 대표로 참석한 이쿠이나 아키코 외무성 정무관의 발언을 당초 한국과 합의했던 '추도사' 대신 '내빈 인사'로 명칭을 바꾼 겁니다"라고 보도했다.주관자가 아닌 내빈이 추도사를 했다면 이 행사는 추도식이 아니다. 추도식을 열어주겠다는 일본 정부의 약속은 지켜지지 않은 셈이다. 윤 정권이 겉으로는 국민들의 요구를 일본에 전하는 듯했지만 실제로는 일본이 하는 대로 지켜보고 있었음을 알려주는 대목이다.윤 정권이 사도광산 문제에 대해 보여준 것은 피해자 추모 정신의 결여나 동족애의 결여만이 아니다. 그것은 국민에 대한 태도 불량이다. 윤 정권은 국민적 관심과 이해관계가 걸린 중대 사안을 처리하면서 국민들을 기만하고 일본과 보조를 맞췄다. 그 결과, 한국인 강제노동의 현장이 일본이 자랑하는 세계유산으로 둔갑했다.그런 윤 정권이 만에 하나라도 쿠데타에 성공해 혁명세력을 자처했을 상황을 상상하는 것은 소름 끼치는 일이다. 외국에서 강제노역을 당한 자국민들의 한과 원망에 둔감한 정권이라면, 현재의 자국민들에 대해서도 얼마든지 몹쓸 짓을 할 수 있기 때문이다.