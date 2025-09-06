기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.09.06 17:50최종 업데이트 25.09.06 17:50
원고료로 응원하기
2023년 11월 16일 당시 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 미국을 방문한 윤석열 대통령이 16일(현지시간) 샌프란시스코 한 호텔에서 열린 한일 정상회담에서 기시다 후미오 일본 총리와 반갑게 인사하고 있다.연합뉴스

동해 바다에 떠 있는 사도섬의 사도광산은 한국인 강제노동의 현장이다. 일본 정부는 이런 곳을 일본이 자랑할 만한 세계유산으로 등재시켰다. 일본 정부 입장에서는 이 등재가 2024년 7월 27일 성사된 것이 다행스러운 일이다.

사도광산을 관할하는 니가타현과 사도시가 이곳을 세계유산으로 만들자고 문부과학성 문화청에 제안한 것은 제1차 아베 신조 내각이 출범(2006.9.26)한 직후인 2006년 11월이다. 이때부터 시도됐던 등재 추진 작업이 2024년에 손쉽게 성사된 데는 윤석열 정권의 어시스트가 결정적이었다


사도광산 문제와 비슷한 사안인 군함도 문제와 관련해 윤석열 정권 이전의 한국 정부는 '군함도 세계유산 등재를 반대한다'는 입장을 취했다가, 등재가 결정된 뒤에는 '한국인 강제징용의 역사를 표시하라'며 압력을 가했다.

사도광산 유네스코 등재, 길 열어준 윤 정권

일본 사도광산 내 터널. (서경덕 교수 제공)연합뉴스

윤 정권은 이런 선례를 따르지 않았다. 등재가 결정되기 전부터, 한국인 강제징용의 역사를 표시해야 한다는 요구조건만 충족되면 등재에 찬성할 듯한 입장을 취했다. 그러나 실제로는 이 조건마저도 관철시키지 못했다. 일본이 하는 대로 따라갔을 뿐이다.

이런 윤 정권이 내란 실패로 무너지기 전에 사도광산이 세계유산으로 등재되지 않았다면, 후임 정권은 윤 정권보다는 이전 정부들의 선례를 따라 세계유산 등재 자체를 반대했을 가능성이 높다. 윤 정권의 입장이 선례의 지위를 확보했다고 보기 힘들기 때문이다. 윤 정권 몰락 전에 세계유산 등재가 결정된 것은 일본 정부 입장에서는 가슴을 쓸어내릴 만한 일이다.

윤석열 이전의 한국 정권들은 군함도 문제와 관련해 일본을 어느 정도 압박했고, 이는 유네스코의 지지를 받았다. 그래서 일본 정부 입장에서는 유사 사안인 사도광산 문제가 한국 정부의 비판을 받는 상황을 우려하지 않을 수 없었다.

일본 정부가 문재인 정권 막판인 2021년 12월부터 세계유산 등재 추진에 속도를 내자, 그달 30일 중국 외교부는 "분노와 반대를 부를 것"이라고 경고했고, 나흘 뒤인 2022년 1월 3일 북한 매체 <우리민족끼리>는 '후안무치한 행위"라고 비판했다.

그러나 일본 정부는 북한과 중국의 비판에는 별로 개의치 않았다. 일본이 주로 신경 쓴 쪽은 한국이다. 사도광산 피해자들은 주로 한반도 서남부 출신들이다.

행정안전부 일제강제동원피해자지원재단의 2019년도 보고서인 <일본지역 탄광·광산 조선인 강제동원 실태-미쓰비시광업(주) 사도광산을 중심으로>는 "147명의 출신 지역은 충남과 충북, 전북과 전남, 경북 등 5개 도이며, 이 가운데 다수는 충남"이라며 "(충남의 경우) 군 단위로 살펴보면 공주(4명), 논산(55명), 대덕(1명), 청양(12명), 부여(7명), 서천(1명), 연기군(5명)"이라고 기술한다. 사도광산으로 인한 한(恨)과 원망이 주로 응집된 것은 이처럼 한반도 서남부다. 일본이 한국 정부의 반응에 특히 신경을 쓰지 않을 수 없는 이유다.

미국이 신장위구르 지역의 강제노동을 이유로 중국정부와 기업들을 압박하는 데서도 알 수 있듯이, 강제노동을 규탄하는 논리는 반미진영보다는 친미진영에서 훨씬 강한 힘을 갖고 있다. 그래서 사도광산 피해자와 유족들을 관할하는 한국 정부가 강제노동을 이유로 세계유산 등재를 반대하면, 21개국으로 구성된 유네스코 세계유산위원회는 사도광산을 세계유산으로 등재하기가 어려워진다.

그래서 이 문제에 관한 한, 한국이 갑이고 일본이 을이다. 그래서 윤 정권이 '조금만' 압박했어도 사도광산의 세계유산 등재는 성사되기 어려웠다. 그 '조금만'을 윤 정권은 하지 않았다.

일본이 군함도의 세계유산 등재에 성공한 때는 2015년 7월 5일이다. 그러나 이것은 끝이 아니었다. 한국정부는 군함도 강제징용의 역사를 표기할 것을 계속 요구했고, 유네스코도 이를 받아들여 2021년 7월 22일과 2023년 9월 14일에 후속조치 이행을 일본 정부에 촉구했다. 이런 일이 사도광산과 관련해서도 벌어질 수 있기 때문에, 일본 입장에서는 한국의 태도를 예의주시하지 않을 수 없었다.

그런 일본에 희망을 준 것이 윤덕민 당시 주일대사의 발언이었다. 2024년 5월 11일자 <산케이신문>은 "윤석열 정권이 출범하면서 한국 측 태도에 변화의 조짐이 생겼다"라며 그 근거로 윤덕민 대사의 발언인 "절대 반대하는 것은 아니다", "전체 역사를 표시할 수 있는 형태로 할 필요가 있다" 등등을 들었다.

<니가타일보>에 따르면 윤덕민은 그달 23일에는 사도광산 지역을 찾아가 "상세한 안내가 없다"라며 "예전에 했던 걸 이어서 하면 된다"는 알쏭달쏭한 발언을 남겼다. 일본 언론들은 이를 '군함도 사례를 참고하라'는 힌트로 이해했다. 한국인 강제징용이 포함된 전체 역사를 표기하겠노라는 약속을 해놓고 등재를 관철시킨 2015년의 선례를 참고하라는 의미로 받아들인 것이다.

추도식조차 제대로 하지 않은 일본

2024년 11월 24일 당시 일본 외무성의 이쿠이나 아키코 외무성 정무관이 니가타현 사도섬 서쪽에 있는 사도시 아이카와개발종합센터에서 열린 '사도광산 추모식'에서 헌화하고 있다. 이쿠이나 정무관이 과거 태평양전쟁 A급 전범들이 합사된 야스쿠니 신사를 참배한 이력이 논란이 되면서 한국 정부는 전날 행사 불참을 선언했다.연합뉴스

사도광산 문제에 대한 국제적 반발에 부담을 느낀 일본은 '사도광산' 하면 떠오르는 한국인 강제징용의 이미지를 불식시키고자 꼼수를 부렸다. 사도광산의 가치를 도쿠가와막부(에도막부) 시대인 17~19세기로 수정해서 등재 신청을 갱신한 일이 그것이다. 이때가 2023년 1월 20일이다.

이는 기만이었다. 1601년에 금맥이 발견돼 군사정권인 막부의 재정 수입원이 된 사도광산은 노숙인이나 죄수들의 강제노역장으로 변모했다. 이곳에서 강제노동에 시달리다가 1853년에 희생된 28명의 넋을 기리는 무덤이 오늘날 사도섬에 '부랑자의 무덤'(일본에서는 '무숙인의 묘')이란 이름으로 남아 있다.

이처럼 사도광산에서는 한국인 강제징용이 있기 전에 '일본인 강제징용'이 있었다. 그렇지만 후자에 대해서는 조직적이고 강력한 비판을 제기할 세력이 없다. 이에 착안해 일본 정부는 19세기까지의 역사만을 근거로 세계유산 등재를 신청하는 쪽으로 방향을 선회했다.

애초에 일본은 사도광산이라는 '장소'를 세계유산으로 등재해달라고 신청했다. 그랬다가 장소가 아닌 시간 개념을 앞세워 '17~19세기 사도광산'만 세계유산으로 등재해달라고 수정해서 신청했다. 장소를 시간 개념으로 쪼개서 신청하는 어이없는 아이디어를 선보인 것이다. 한 인간의 생애를 전체적으로 평가하지 말고 특정 시기만 봐달라고 당부하는 것과 다를 바 없는 일이다.

윤 정권은 이 같은 일본의 꼼수를 거들었다. 일본이 '17~19세기 사도광산'만 떼어내 신청하는 방침을 지지하되 한국인 강제징용도 함께 언급해 주면 굳이 반대하지 않겠다는 입장을 시사했다. 피해국인 한국이 이처럼 일본을 거들었으니, 세계유산위원회를 구성하는 국가들도 일본의 신청을 굳이 반려할 이유가 없어지게 됐다.

그러나 일본은 그 '전체 역사'를 제대로 표기하지 않았다. 일본 정부의 기만적 태도와 윤 정권의 암묵적 묵인이 드러나는 데는 불과 하루밖에 걸리지 않았다.

등재 결정 다음날인 2024년 7월 28일, 일본 정부는 사도광산에서 2km 떨어진 기타자와지구의 아이카와향토박물관에 마련된 6.6평 정도의 전시실을 공개했다. 이 전시실에서 형상화된 한국인들의 이미지는 강제동원 피해자가 아니라 사실상 '이민 노동자'였다. 이 전시실에 게시된 설명문은 '한국인들이 사도광산에 와서 위험한 작업에 종사했다'는 점만 드러낼 뿐, 한국인들이 강제노역을 당했다는 점은 드러내지 않았다.

등재가 결정된 뒤 윤석열 정부는 일본 정부가 피해자 추도식을 약속했다며 이를 외교적 성과로 자처했다. 하지만, 그것은 제대로 된 추도식이 아니었다.

2024년 11월 24일 사도광산 추도식에 참석한 일본 정부 대표는 극우 정치인인 이쿠이나 아키코 외무성 정무관이다. 이날 추도식에서 그는 "선인들의 노고에 마음으로부터 경의를" 표한다고 했을 뿐, 강제징용 피해자들의 넋을 추모한다고는 말하지 않았다. 또 가혹한 노동이 있었다고만 말했을 뿐, 그것이 노예노동이나 강제노동이라는 점은 입에 담지 않았다.

결정적으로, 일본 정부 대표의 발언 형식은 추도사가 아니었다. 그것은 추도사가 아니라 '내빈 인사말씀'이었다.

다음날 보도된 MBC <뉴스데스크>는 "추도식이란 명칭이 무색하게 행사 식순에는 '추도사'도 없었습니다"라며 "일본 측이 일본 정부 대표로 참석한 이쿠이나 아키코 외무성 정무관의 발언을 당초 한국과 합의했던 '추도사' 대신 '내빈 인사'로 명칭을 바꾼 겁니다"라고 보도했다.

주관자가 아닌 내빈이 추도사를 했다면 이 행사는 추도식이 아니다. 추도식을 열어주겠다는 일본 정부의 약속은 지켜지지 않은 셈이다. 윤 정권이 겉으로는 국민들의 요구를 일본에 전하는 듯했지만 실제로는 일본이 하는 대로 지켜보고 있었음을 알려주는 대목이다.

윤 정권이 사도광산 문제에 대해 보여준 것은 피해자 추모 정신의 결여나 동족애의 결여만이 아니다. 그것은 국민에 대한 태도 불량이다. 윤 정권은 국민적 관심과 이해관계가 걸린 중대 사안을 처리하면서 국민들을 기만하고 일본과 보조를 맞췄다. 그 결과, 한국인 강제노동의 현장이 일본이 자랑하는 세계유산으로 둔갑했다.

그런 윤 정권이 만에 하나라도 쿠데타에 성공해 혁명세력을 자처했을 상황을 상상하는 것은 소름 끼치는 일이다. 외국에서 강제노역을 당한 자국민들의 한과 원망에 둔감한 정권이라면, 현재의 자국민들에 대해서도 얼마든지 몹쓸 짓을 할 수 있기 때문이다.
#사도광산 #강제징용 #한일관계 #윤석열 #세계유산
프리미엄

김종성의 '히, 스토리'
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
김종성 (qqqkim2000) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차929 첫화부터 읽기>
이전글 금으로 정의를 배우겠다던 이배용 위원장의 몰락