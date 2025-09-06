▲
일본 사도광산 내 터널. (서경덕 교수 제공)연합뉴스
윤 정권은 이런 선례를 따르지 않았다. 등재가 결정되기 전부터, 한국인 강제징용의 역사를 표시해야 한다는 요구조건만 충족되면 등재에 찬성할 듯한 입장을 취했다. 그러나 실제로는 이 조건마저도 관철시키지 못했다. 일본이 하는 대로 따라갔을 뿐이다.
이런 윤 정권이 내란 실패로 무너지기 전에 사도광산이 세계유산으로 등재되지 않았다면, 후임 정권은 윤 정권보다는 이전 정부들의 선례를 따라 세계유산 등재 자체를 반대했을 가능성이 높다. 윤 정권의 입장이 선례의 지위를 확보했다고 보기 힘들기 때문이다. 윤 정권 몰락 전에 세계유산 등재가 결정된 것은 일본 정부 입장에서는 가슴을 쓸어내릴 만한 일이다.
윤석열 이전의 한국 정권들은 군함도 문제와 관련해 일본을 어느 정도 압박했고, 이는 유네스코의 지지를 받았다. 그래서 일본 정부 입장에서는 유사 사안인 사도광산 문제가 한국 정부의 비판을 받는 상황을 우려하지 않을 수 없었다.
일본 정부가 문재인 정권 막판인 2021년 12월부터 세계유산 등재 추진에 속도를 내자, 그달 30일 중국 외교부는 "분노와 반대를 부를 것"이라고 경고했고, 나흘 뒤인 2022년 1월 3일 북한 매체 <우리민족끼리>는 '후안무치한 행위"라고 비판했다.
그러나 일본 정부는 북한과 중국의 비판에는 별로 개의치 않았다. 일본이 주로 신경 쓴 쪽은 한국이다. 사도광산 피해자들은 주로 한반도 서남부 출신들이다.
행정안전부 일제강제동원피해자지원재단의 2019년도 보고서인 <일본지역 탄광·광산 조선인 강제동원 실태-미쓰비시광업(주) 사도광산을 중심으로>는 "147명의 출신 지역은 충남과 충북, 전북과 전남, 경북 등 5개 도이며, 이 가운데 다수는 충남"이라며 "(충남의 경우) 군 단위로 살펴보면 공주(4명), 논산(55명), 대덕(1명), 청양(12명), 부여(7명), 서천(1명), 연기군(5명)"이라고 기술한다. 사도광산으로 인한 한(恨)과 원망이 주로 응집된 것은 이처럼 한반도 서남부다. 일본이 한국 정부의 반응에 특히 신경을 쓰지 않을 수 없는 이유다.
미국이 신장위구르 지역의 강제노동을 이유로 중국정부와 기업들을 압박하는 데서도 알 수 있듯이, 강제노동을 규탄하는 논리는 반미진영보다는 친미진영에서 훨씬 강한 힘을 갖고 있다. 그래서 사도광산 피해자와 유족들을 관할하는 한국 정부가 강제노동을 이유로 세계유산 등재를 반대하면, 21개국으로 구성된 유네스코 세계유산위원회는 사도광산을 세계유산으로 등재하기가 어려워진다.
그래서 이 문제에 관한 한, 한국이 갑이고 일본이 을이다. 그래서 윤 정권이 '조금만' 압박했어도 사도광산의 세계유산 등재는 성사되기 어려웠다. 그 '조금만'을 윤 정권은 하지 않았다.
일본이 군함도의 세계유산 등재에 성공한 때는 2015년 7월 5일이다. 그러나 이것은 끝이 아니었다. 한국정부는 군함도 강제징용의 역사를 표기할 것을 계속 요구했고, 유네스코도 이를 받아들여 2021년 7월 22일과 2023년 9월 14일에 후속조치 이행을 일본 정부에 촉구했다. 이런 일이 사도광산과 관련해서도 벌어질 수 있기 때문에, 일본 입장에서는 한국의 태도를 예의주시하지 않을 수 없었다.
그런 일본에 희망을 준 것이 윤덕민 당시 주일대사의 발언이었다. 2024년 5월 11일자 <산케이신문>은 "윤석열 정권이 출범하면서 한국 측 태도에 변화의 조짐이 생겼다"라며 그 근거로 윤덕민 대사의 발언인 "절대 반대하는 것은 아니다", "전체 역사를 표시할 수 있는 형태로 할 필요가 있다" 등등을 들었다.
<니가타일보>에 따르면 윤덕민은 그달 23일에는 사도광산 지역을 찾아가 "상세한 안내가 없다"라며 "예전에 했던 걸 이어서 하면 된다"는 알쏭달쏭한 발언을 남겼다. 일본 언론들은 이를 '군함도 사례를 참고하라'는 힌트로 이해했다. 한국인 강제징용이 포함된 전체 역사를 표기하겠노라는 약속을 해놓고 등재를 관철시킨 2015년의 선례를 참고하라는 의미로 받아들인 것이다.
추도식조차 제대로 하지 않은 일본