이정민

- 납세자 소송제도를 도입하자고 제안했을 때, 대통령도 흔쾌히 동의한다고 했다.

- 친일파 재산 환수와 국가보훈처 소유의 골프장 매각 사례도 발표했는데, 광복절에 맞춰 사례를 준비한 것인가?

- 기재부에서 연구소의 제안을 받아들여 5조원 규모의 지출 구조조정을 했다고 밝혔다.

- 재정간담회에서 여러 재정 개혁관련 사업과 토론이 있었는데, 가장 평가할만한 내용이 있다면 소개해달라.

- 재정개혁과 함께 기획재정부의 조직개편도 아직 남아있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관과 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 송미령 농림축산식품부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 문신학 산업통상자원부 1차관이 8월 22일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 새정부 경제성장전략 관계부처 합동 브리핑에서 개정부 졍제성장 전략을 발표하고 있다."경기도 용인 경전철 사업에 불법으로 4000억 원의 예산을 낭비한 전 시장을 상대로 소송이 제기됐었다. 무려 14년 만에 법원에서 214억 원의 배상 판결이 내려졌다. 우리나라에선 예산 낭비한 사람에게 책임을 물은 적이 거의 없었다. 미국과 일본에는 납세자 소송제도가 있고, 수십조 원을 정부가 환수하기도 했다. 노무현, 문재인 정부에서도 국정과제로 채택됐지만, 추진되지 못했다.""그렇다. 친일파 재산 문제는 이미 정부에서 나름의 검증과 함께 환수를 추진해 왔다. 아직 환수하지 못한 재산이 1500억 원에 이른다. 주로 진보정권때 추진됐다가, 보수정권때 흐지부지 되는 경향이 컸다. 보훈처 소유의 88골프장도 10년째 매각을 추진했지만 실행되지 못했다. 수도권에 여의도 면적보다 큰 골프장을 굳이 가질 이유가 없다. 매각 대금이 최소 1조 원은 될 것이라고 추정된다.""석탄과 연탄에 대한 보조금으로 올해만 1354억 원의 예산이 집행된다. 석탄공사가 유일하게 운영하던 도계광업소가 지난 6월 말에 문을 닫았다. 유일하게 남은 민영탄광 한 곳도 2030년이면 폐광된다. 연탄은 기후위기에도 맞지 않고, 국민과 농민들의 건강에도 좋지 않다. 이제 바꿔야 한다. 도로와 철도, 공항 등 많은 건설 사업들도 예산들도 공정률이 매우 낮거나 아예 집행 자체가 안 되는 곳들도 많다."정 소장의 지적 이후, 기재부는 내년 석탄 보조금 90%를 삭감했다. 그는 또 "전국에 걸쳐 만들어진 각종 국가 산업단지가 1331개나 된다"면서 "이들 가운데 생산액 한 푼도 없는 산업단지가 37개나 된다"고 지적했다. 이어 "기존 산단의 분양률이 매우 저조한데도 지역마다 각종 산업단지와 밸리, 연구단지 등을 만들려 (예산을) 요구하고 있다"면서 "기존 산업시설 리모델링하고, 중복투자를 막기 위한 대책을 마련해야 한다"고 덧붙였다.그와 이야기를 나누는 중에도 휴대폰이 계속 울렸다. 정치권과 외부 기관 등에서 찾는 전화였다. 정 소장은 "9월께 정부 예산안이 국회에 제출되면 각 상임위와 예결위 등에서 본격적인 예산에 대한 논의가 진행될 것"이라며 "국회의장이 주최하는 예산재정관련 타운홀 미팅도 준비하고 있다"고 소개했다."복지 부분이었다. 재정의 역할이 커지면서 복지관련 예산 집행이 늘어날 것이다. 특히 지급 방식을 개선하면 복지 재원도 확보하고, 국민들의 삶도 크게 나아질 것이다. 예를 들어 지금처럼 신청하는 사람들에게만 예산을 집행할 경우, 복지에 대한 체감도가 떨어지게 마련이다. 행정력 소모도 줄일 수 있다. 대통령의 '잔인하다'는 인식과 함께 복지 급여 자격이 되면 자동으로 지급하는 방식으로 바꾸는 것은 혁명에 가깝다고 본다.""기재부를 예산과 경제정책 부문으로 나누는 것은 기정사실 아닌가. 공무원 입장에선 오히려 부서 개편과 함께 업무 자체가 늘어나면서 인사적체도 해소되고 장점이 있다. 기획예산처가 부활하면 예산 편성뿐 아니라 성과 분석에 따른 예산 재분배와 국가 경제 장기 계획 등을 세워야 한다. 과거 노무현정부 시절에 기획예산처에서 '2030 플랜'을 세웠던 것과 비슷할 수도 있다."연구소는 30명의 연구원을 두고 7년 동안 매주 정부의 세입과 세출 등의 과정을 주시하면서 재정 보고서를 만들고 있다. 인터뷰 말미에 그는 "영혼을 팔지 않고 혁신을 하려 한다"고 말했다. 책상 위에는 두툼한 보고서가 놓여져 있었고, 내용 곳곳에 형광펜과 메모가 빼곡 했다. 28년 만의 재정개혁에 대한 기대감은 이제 현실이 돼 가고 있다. 그 첫 시험대인 내년도 이재명표 예산안의 처리 시한은 오는 12월 2일이다.